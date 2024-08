De laatste uren voor de lockdown in de Amsterdamse queerkroegen

Ons land is vanaf vandaag in een gedeeltelijke lockdown. Daarom wilden een hoop mensen gisterenavond nog één keer met z’n allen genadeloos aan de toog hangen, sigaretten roken, keuvelen, en elkaar voor de aller- allerlaatste keer – of in elk geval voor vier weken – die wanstaltig uitziende elleboog-groet geven in het decor van een geliefde stamkroeg. Op sommige plekken liep dit nogal uit de hand, maar het is natuurlijk best voorstelbaar dat je afscheid wil nemen van een plek waar je in normale tijden komt om je vrienden te ontmoeten. En dat geldt helemaal voor queers voor wie de kroeg ook nog eens een veilige plek kan betekenen.

Het afgelopen half jaar is vreselijk geweest voor alle horeca, en ook queerkroegen hebben te lijden onder de coronamaatregelen. Maar los van het virus hadden de gaycafés het sowieso al niet makkelijk: de afgelopen jaren sloten steeds meer van dit soort plekken hun deuren. Fotograaf Raymond van Mil liep gisteravond vijf queerkroegen in Amsterdam binnen – Pamela, The Queen’s Head, Bar Buka, Café de Prik en Café Taboo – en legde vast hoe bezoekers en eigenaren voor de laatste keer een biertje tapten en het cocktailglas hieven. Ik vroeg de uitbaters hoe deze laatste avond voor ze was, of ze verwachten er nog bovenop te komen, en hoe het nu verder moet met queers die een veilige plek zoeken om uit te gaan.

Samuel van Pamela

“Gisteravond was Pamela op haar best, vond ik. Dj Carlos Valdes draaide en je kon voor 25 euro bottomless cocktails drinken en kleine gerechtjes eten. De mensen die langskwamen waren vooral vaste gasten. Een grote familie bij elkaar. Het was heel gezellig. De avond was echt bedoeld om onze bar te vieren voordat we de lockdown in zouden gaan. Ik had me geen betere afsluiting kunnen wensen.

Het is tragisch, de coronacrisis. We zijn deze bar in januari begonnen en hebben een moeilijke start gehad. We hebben tijdens de vorige lockdown gezorgd dat mensen bij ons konden afhalen, zowel cocktails als eten. We moesten creatief zijn. Wanneer we wel open waren, ging het eigenlijk heel goed. Mensen hebben behoefte aan deze plek.

Toch bestaat er een kans dat we de deuren moeten sluiten. We maken door de maatregelen en lockdowns verlies. Hoe het verder moet bekijken we van dag tot dag. Het heeft niet zoveel zin om daarover te speculeren, omdat het elke twee weken weer anders kan zijn.

Toen ik gisterenavond de bar afsloot en naar huis liep dacht ik: dit is waarom we deze bar zijn begonnen. Queer mensen, ongeacht hun achtergrond, genderidentiteit of seksuele voorkeur kunnen veilig bij elkaar zijn op een fantastische plek. Mensen willen graag dat we doorgaan. We krijgen heel veel steun vanuit de gemeenschap, en dat maakt me eigenlijk heel erg blij.”

Emma van Bar Taboo

“Gisteren was eigenlijk een beetje verdrietig, maar we hebben er iets heel moois van gemaakt met de eerste en voorlopig dus ook gelijk de laatste editie van onze ‘fabulous cocktail’ avond.

We hadden tien jaar lang een goedlopende bar, maar nu vallen er zware klappen. We maken geen winst. De Reguliers staat normaal helemaal vol, en nu is-ie leeg. Je raakt je vaste klanten kwijt, en een rij voor de deur kan niet, terwijl mensen die gereserveerd hebben toch érgens moeten staan voordat ze naar binnen mogen. Het is een nachtmerrie. Ik ben van een vrolijke barvrouw naar boa gegaan, en dat is wel het laatste wat ik wilde doen in mijn leven.

Ik denk dat de coronacrisis en het sluiten van de horeca veel effect heeft op de queerscene. Het creëert eenzaamheid, voor zowel jonge als oude mensen. Sommige oudere vaste gasten komen vier tot zes keer per week naar Taboo om contact te zoeken. Die kunnen nu nergens meer heen. Dat maakt me verdrietig, het was voor ons ook een manier om elkaar in de gaten te houden. Als wij een van onze vaste gasten een paar dagen niet zien, gaan we er achteraan en checken we hoe het met diegene gaat: we bellen op of gaan even langs. Dat missen we nu.

We zijn een thuishaven voor mensen. Het queer nachtleven is de familie voor mensen die overdag niet zichzelf kunnen zijn. Bovendien zitten veel entertainers, dragqueens en dj’s nu zonder werk.

Er zullen faillsementen aankomen, maar queers zijn fierce. Uiteindelijk zullen we weer iets opbouwen met elkaar. Tot die tijd zullen we creatief moeten zijn met bijvoorbeeld afhalen, en maaltijden bezorgen aan vaste gasten – om toch dat contact te kunnen onderhouden.”

Marianne van Bar Buka

“Gisteravond kwamen de vrouwen van Amsterdam Roller Derby bij ons langs. Dat was enorm gezellig. Mensen waren blij dat ze nog even een biertje konden drinken, maar er was ook wel verdriet. Met pijn in ons hart gaat Bar Buka weer dicht, maar het moet. Ik weet dat er veel huisfeesten zijn, maar ik hoop dat het dit keer echt bij mensen doordringt dat we het samen moeten doen, en dat iedereen zich aan de regels houdt.

De coronacrisis is een flinke dreun geweest voor onze bar. In het begin van het jaar waren we al gesloten vanwege een verbouwing, en daarna moesten we sluiten vanwege de lockdown. Toen we open waren hadden we minder omzet, maar we konden gelukkig nog wel de rekeningen betalen. We hebben geprobeerd met merchandise, bijvoorbeeld zelfgemaakte mondkapjes, en voorverkoop van muntjes die gasten weer konden inleveren bij het heropenen, toch wat inkomsten te hebben. Veel mensen hebben gedoneerd en zijn daarbij heel vrijgevig geweest. Dat heeft mij ontzettend geëmotioneerd. Er is veel steun geweest, zowel verbaal als financieel vanuit de gemeenschap.

We gaan weer zwaar weer in, en we kunnen niet inschatten hoe lang het gaat duren, maar ik denk dat we het gaan redden. Als er echt nood aan de man komt, start ik een crowdfunding. In de community kan je op support rekenen. Want ze helpen ons maar ook zichzelf ermee. Ik en mijn team gaan er alles aan doen om de deuren niet te hoeven sluiten.”

