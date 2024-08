De laatste zomer voor de Brexit

Brexit. Betekent. Brexit. Maar in de huidige ‘no-deal’ toestand, zou dat ook kunnen betekenen: geen vluchten meer tussen de UK en Europa; huizenprijzen die met 35 procent dalen; maandenlang wachten op een dierenpaspoort; Engeland binnen een jaar zonder eten; en misschien wel een economische crisis zoals we die in 2008 ook hebben meegemaakt. Daarbij komt ook nog eens een hele reeks aan totaal onnodige zorgen bij die vermeden hadden kunnen worden als de UK twee zomers geleden niet de stomste beslissing van de eeuw had gemaakt. Klasse!

Maar goed, voordat deze hel in maart mogelijk losbarst, heeft Engeland in ieder geval nog een hemelse zomer mee mogen maken. Een zomer vol met vervuilde zonsondergangen; dronken lunches en een voetbaltoernooi waarbij Engelsen het nodig vonden om op bussen te klimmen en cocaïne van straatlantaarns te snuiven. De fotograaf Orlando Gili heeft dit allemaal vast weten te leggen in z’n serie ‘England at Play’, en stuurde ons een selectie van z’n foto’s die je hieronder kan bekijken.

Mayday-motorenwedstrijd, Hastings

VE-weekend, Royal Gunpowder Mills

Cheese Rolling, Cooper’s Hill

BBC Radio 1’s Big Weekend, Swansea

Noisily Electronic Music en Visual Arts Festival, Leicestershire

Gay Pride, London

Mahiki cocktailbar en club, Henley Regatta

World Cup 2018, Bar & Beyond, Chelmsford

Bobby en Joe, Henley Regatta

Roddy, Glyndeborne

Lion Meadow parkeerplaats, Henley Regatta

