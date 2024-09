De ‘lachen om domme dieren-awards’ zijn binnenkort in Londen

Net als in de mensenwereld lopen er in het dierenrijk flink wat randfiguren rond. Er is niets wat dat beter laat zien dan The Comedy Wildlife Photography Awards.

De award-show vindt plaats in Londen op 9 november, en het schijnt dat er een muis op stelten, een grijnzende kikker en een sneeuwvos die helemaal loco is geworden te zien zijn. De bedoeling van de wedstrijd is volgens de site om wildfotografie een stukje blijdschap te brengen, én om het debat rond natuurbescherming op gang te brengen. Misschien daarom is er een top-40 meest grappige dieren van 2016 samengesteld, net als bij TMF vroeger.

Erik de Zwart van TMF. Beeld: Wikipedia

Maar goed, genoeg over TMF. Check nu al deze crazy dieren die op camera zijn vastgelegd:

Beeld: Michael Erwin/Barcroft Media

Beeld: Angela Bohlke/Barcroft Media

Beeld: Austin Thomas

Beeld: Anup Deodhar/Barcroft Media

Beeld: Ashish Inamdar/Barcroft Media