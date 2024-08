De lancering van de nieuwe iPhones gaat niet helemaal volgens plan

Foto via Flickr-gebruiker Luis Penado

Het is zes uur ‘s ochtends op 22 september in de Chinese stad Hangzhou. Tientallen beveiligers komen aan bij de Apple Store en zetten vlug een doolhof aan hekken neer, om de massa mensen die straks een nieuwe iPhone 8 komen kopen in bedwang te houden. Twee uur later gaat de winkel eindelijk open. Er staan maar twee mensen te wachten.

Videos by VICE

De Apple Store in Hangzhou is niet de enige winkel waar het enthousiasme op de lanceringsdag tegenvalt – dit soort taferelen zag je overal ter wereld. In combinatie met verhalen over de verkoop die maar traag op gang komt, zorgt dit sombere beeld ervoor dat de koers van het aandeel Apple daalt.

Anderen zijn optimistischer over Apples businessmodel, en zeggen dat klanten gewoon wachten op de iPhone X, die in november in de verkoop gaat. Maar nu er berichten komen over de productieproblemen van de iPhone X beginnen analisten zich zorgen te maken dat Apple misschien met een groot iPhone-probleem zit.

Omdat de verkoop van smartphones de afgelopen jaren steeds minder goed gaat, voorspelden analisten iets dat ze een ‘supercycle’ noemen – iPhone-eigenaren die dat lang hadden uitgesteld, zouden allemaal in een keer besluiten om een nieuwe telefoon te kopen. Dat gebeurde voor het laatst drie jaar geleden, toen Apple de iPhone 6 lanceerde.

In plaats van die supercycle zullen we deze herfst juist een daling in de verkoop zien, zeggen sommige analisten.

“Als Apple er niet voor zorgt dat er in december genoeg vraag is naar de iPhone X, kan het goed zijn dat het bedrijf dat kwartaal een stuk minder verkoopt dan het jaar ervoor,” zegt Jan Dawson, marktanalist van Jackdaw Research, tegen VICE News.

Apple lanceerde in september drie nieuwe smartphones. De iPhone 8 en de iPhone 8 Plus zijn variaties op een design dat al bestaat sinds de iPhone 6. Ook al waren recensies van de nieuwe telefoons niet vernietigend, ze waren verre van positief.

Dat zag je weer terug in berichten over tegenvallende verkoop in China en de Verenigde Staten. Vorige week voorspelde Citi Research al dat de opbrengst en verkoop van Apple deze herfst zou gaan tegenvallen, en dat in elk geval de vraag naar de iPhone 8 zou tegenvallen.

Analisten van CounterPoint Research in Peking vertelden VICE News dat ze hetzelfde zien gebeuren in China, en dat “het enthousiasme daar veel lager is dan verwacht.”

Apple heeft nog niet gereageerd op de berichten. Maar anders dan eerdere jaren hebben ze ook geen bombastisch persbericht gepubliceerd over recordverkopen van hun nieuwe telefoons. Over de verkoop van de iPhone 8 houdt het bedrijf de lippen stijf op elkaar.

Wachten op de iPhone X

Het kan zijn dat Apple nog even wil wachten op de release van de iPhone X. Maar nu blijkt dat dat langer kan duren dan gedacht.

Al voor de officiële presentatie van de iPhone X waren er berichten dat er niet zoveel van werden geproduceerd, doordat er iets mis was met een van de belangrijkste nieuwe functies van de telefoon — het grote edge-to-edge OLED-scherm. Vorige week schreef DigiTimes dat de leveranciers van Apple maar veertig procent van de onderdelen hadden verzonden.

Woensdag schreef de Wall Street Journal dat het bedrijf moeilijkheden had om de hand te leggen op onderdelen voor de Face ID gezichtsherkenningsfunctie van de iPhone X. De betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo schreef dat die vertraging ervoor kon zorgen dat de iPhone X tot in de lente van 2018 in veel regio’s nog moeilijk te krijgen zou zijn.

De vraag



Er zal waarschijnlijk een grote vraag zijn naar de iPhone X, vooral in landen waar mensen niet wakker liggen van het prijskaartje van duizend euro. Voorop loopt China, waar Apple de afgelopen jaren heel sterk heeft weten te groeien, maar waar de groei nu weer een stuk kleiner is.



“Het zou me niet verbazen als consumenten op de iPhone X aan het wachten zijn, al helemaal in China,” zegt analist Carolina Milanesi tegen VICE News. “De iPhone is daar zo’n statussymbool, dat mensen altijd het beste willen.”



Maar zelfs in China, waar het hebben van de nieuwste iPhone nauw verbonden is aan je sociale status, zou de iPhone net te duur kunnen zijn voor consumenten. “Ik denk dat de X net buiten het bereik ligt van veel iPhone-gebruikers,” zegt Neil Shah, een partner bij CounterPoint Research tegen VICE News.



iPhone gebruikers zijn zo gewend aan de software, hardware en service van Apple dat ze vastzitten aan het ecosysteem van de telefoon. Als je eenmaal veel tijd en geld hebt besteed aan dingen als iMessage, iTunes en Apple Music stap je niet zo snel meer over naar een andere smartphone. Zelfs als andere bedrijven even goede, of zelfs betere telefoons aanbieden.



Toch gaat dat in China nu net even anders. Daar stappen steeds meer Apple-gebruikers over naar telefoons van andere fabrikanten. “Chinese consumenten gebruiken veel lokale services en apps als WeChat, QQ, Tencent Music en Ali Play. Zij spenderen veel tijd online, los van wat Apple aanbiedt en voelen zich zo minder gebonden aan het bedrijf,” zegt Shah.



Hierdoor hebben kleinere bedrijven de mogelijkheid om op te komen.

Merken als Oppo, Vivo en Huawei worden steeds dominanter op de Chinese markt, in vergelijking met de iPhone.



In Amerika is het aantal mensen dat overstapt van iOS naar Android klein. Maar als mensen er de duurste iPhone niet kunnen betalen is dat nog steeds een probleem. “Een bijkomend risico is dan dat de consument overstapt op een andere iPhone, zoals de iPhone 8, of ze stellen de aanschaf van een nieuwe iPhone helemaal uit,” zegt Dawson. “Beide situaties zijn niet ideaal voor Apple.”

Zolang we nog geen compleet beeld hebben van de problemen waar Apple mee te maken heeft in de voorbereiding van de lancering van de iPhone X en de iPhone 8, is het moeilijk te zeggen wat dit voor de waarde van het bedrijf zal betekenen. Volgens Dawson is Apple druk bezig om dit zelf uit te vinden. “Er zijn zoveel variabelen, dat zelfs Apple niet goed weet wat er gaat gebeuren.”

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: