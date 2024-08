Deze larve jaagt op termieten met gifgas uit z’n kont

Oh grilligheid, je naam is evolutie. Waar je met recht trots mag zijn op mirakeltjes als de bombardeerkever, had je bij het ontwerpen van Lomamyia latipennis-larve net iets te diep in het glaasje gekeken. Het hele beest is een grote evolutionaire clusterfuck.

De larve van deze insectensoort, een soort gaasvlieg, jaagt op termieten en hun larven. De larve besluipt zijn ongelukkige prooi, brengt zijn achterlichaam in positie en slaat dan toe met verdovend gas uit zijn anus. Ja. Deze larve scheet zijn prooi de verlamming in.

Eenmaal buiten westen maakt de ruftlarve een feestmaal van zijn vangst. Net als een spin injecteert hij zijn prooi met een enzym dat alle ingewanden verandert in een makkelijk op te slurpen soepje. Mocht de termiet geluk hebben en niet als orgaanmilkshake eindigen, dan is de kans aanzienlijk dat het beestje na een verlamming van drie uur alsnog overlijdt. De scheten van L. latipennis zijn namelijk zo sterk, dat de larve met zijn darmwalm zes termieten, die 35 keer groter zijn dan hij, bewusteloos kan krijgen. Jouw toiletdampen de ochtend na een avond stevig bier drinken zijn er niks bij.

In hun larvenstadium kan een insect uit de gaasvliegen-familie ook nog eens geen vast voedsel verwerken.

Het rare is dat alleen termieten er last van hebben. Andere beestjes? Nope, niks aan de hand, blijkt uit onderzoek. Termieten zijn de enige insecten die last van het gas hebben. Hoe dit precies werkt is tot dusver nooit volledig onderzocht. De weinige onderzoeken die dit mysterieuze schepseltje ook maar noemen zijn bovendien vaak al decennia oud, als ze al bestaan. Wat we wel weten, is dat de dodelijke scheet niet het enige rare is aan deze obscure vliegenfamilie.

In hun larvenstadium kan een insect uit de gaasvliegen-familie ook nog eens geen vast voedsel verwerken. In het lijf van de larve zit een soort blokkade tussen de maag en de rest van de spijsvertering. Daarom zuigt de larve van L. latipennis zijn prooi vanbinnen leeg als een spin. Dat is niet een probleem van alleen de gaasvlieg, maar van alle soorten uit de insectenorde van de Neuroptera. Pas als een larve volwassen is, kan het beest vaste stoffen uitscheiden. Je weet wel. Poepen.

Zodra het wezentje eenmaal over een fatsoenlijk functionerende spijsvertering beschikt, poept het alle vaste substanties in een keer uit.

Als hij per ongeluk toch een hard stukje termietensoep binnen krijgt, blijft dat stukje in zijn lichaam zitten totdat hij zich heeft ontpopt als volwassen vlieg. Zodra het wezentje eenmaal over een fatsoenlijk functionerende spijsvertering beschikt, poept het alle vaste substanties in een keer uit. Dat is pas constipatie.

Evolutie, waar was je mee bezig? Dodelijke scheten, maar niet kunnen poepen? We zijn je dankbaar voor al het leven op aarde, begrijp ons niet verkeerd, maar toen je bij de Lomamyia latipennis aankwam, was je duidelijk een beetje overwerkt.