De Lazio-speler die een supporter aanviel op de tribune

Het team verloor thuis met 0-1 van Chievo Verona en kreeg daarna de volle laag van de supporters. Volgens Corriere Dello Sport richtten ultras hun woede op de spelers op de bank. Een van de ultras spuugde zelfs op Lucas Biglia, de aanvoerder van Lazio Roma.

De Argentijn wilde daarom de tribune opstormen, maar werd vervolgens tegengehouden door staf en medespelers. Maar wat de captain niet kon, kon een jonge teamgenoot van hem wel. De 21-jarige aanvaller Mamadou Tounkara, die de wedstrijd vanaf de tribune bekeek, nam de verantwoordelijkheid op zich om eens een hartig woordje met de supporter te spreken. Mamadou gaf de supporter zelfs een flinke klap in het gezicht.

Gisteren besloot Mamadou zijn verontschuldigingen aan te bieden voor zijn uitbarsting. Hij postte een foto met de woorden: “Sempre forza Lazio.”

Maar die kleine verontschuldiging is niet genoeg. Zojuist werd bekend dat Mamadou een stadionverbod van een jaar tegemoet kan zien. De aanvaller mag een jaar lang geen wedstrijden of evenementen bijwonen in het Stadio Olimpico waar Lazio Roma speelt. Maar er wordt een noga belangrijke uitzondering gemaakt. Gelukkig voor Mamadou mag hij er nog wel gewoon voetballen.

