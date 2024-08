Het zit al jaren niet zo lekker tussen Zaqueri “Aphromoo” Black en Yiliang “Doublelift” Peng. De twee sterspelers van League of Legends zaten eerst bij elkaar in het team, maar kregen ruzie, waarna ze rivalen werden. VICE Sports sprak met beide spelers over hun rivaliteit.

—

Videos by VICE

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.