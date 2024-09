In Mexico vind je de lekkerste snacks op straat

Van chapulines (sprinkhanen) en kippenpootjes tot kruiwagens vol met noten en snoep: de lijst van straatsnacks in Mexico is lang en varieert genoeg om zelfs de meest koppige smaakpapillen te kunnen plezieren. Overal vind je kleine lekkernijen waarmee je je tussen de maaltijden door een weg naar gelukzaligheid kunt eten.

Het is dan ook geen geheim dat Mexicanen een hele dag door eten. Er is ontbijt, lunch en avondeten, maar daartussen zijn we voortdurend de straten aan het afspeuren op zoek naar lekkers. Meestal eten we wat we kunnen vinden direct op – staand aan het kraampje, zittend op de stoep, of terwijl we teruglopen naar werk of huis. Er zijn oneindig veel opties: zoet of hartig, gezond of dikmakend. De straat is het beste restaurant van Mexico.

We hebben een overzicht gemaakt van het allerlekkerste Mexicaanse straatvoer, zodat je beter weet waar je naar op zoek moet gaan tijdens je eerstvolgende bezoek.

Elotes

De elote is de handtekening van Mexicaans street food. Op elke hoek van de straat kun je een verkoper vinden die tientallen maiskolven aan het koken is. Je krijgt ze op een stokje en met elke hap voel je maiskorrels ontploffen in je mond, terwijl de smaak versmelt met die van mayonaise en kaas. Vergeet zeker niet de kruidenmengeling van salsa en chili eroverheen te strooien.

Er zijn trouwens ook gegrilde elotes met een heerlijke rook- en limoensmaak. En laten we de esquites niet vergeten: maïs die, geserveerd in een kommetje, met een lepel opgegeten wordt.

Cueritos

Cueritos hebben dat je ne sais quoi, dat onbeschrijfelijk lekkere, dat ons er zo van doet houden. Misschien is het de geleiachtige varkenshuid die zo lekker smaakt. Als je het los eet, is dit gerecht een beetje smakeloos, maar als het geserveerd wordt met kaas, zure room en een paar druppels Valentina-saus, is het een van de lekkerste snacks die je in Mexico kunt vinden.

Palomitas y Algodones de azúcar

De eettentjes die gekarameliseerde popcorn en grote roze suikerspinnen verkopen zijn overblijfselen van het oeroude Mexicaanse street food. Vandaag de dag komt heel veel snoep gewoon van de fabriek, maar onze nostalgie zit zo hoog dat deze traditionele, heerlijk verse zoetigheid voor altijd in onze harten, in onze magen, en in de straten zal blijven.

Raspados y Nieve

Je hebt vast weleens gehoord dat je in het buitenland geschaafd ijs moet vermijden, tenzij je explosieve diarree of een geïnfecteerde maag wil. Of dat nu waar is of niet, wij Mexicanen nemen het risico graag om op z’n tijd van een verfrissend schaafijsje met neongekleurde siroop en limoensmaak te genieten.

Jicaletas

Dit is waarschijnlijk een van de gezondste snacks die je in de straten van Mexico zal vinden: een plak bangkwang (de knol van een Zuid-Amerikaanse klimplant) op een houten stokje, bedekt met chilipeper en veel hete saus. Het wordt ook geserveerd in een klein kommetje vol reepjes bangkwang.

Dorilocos

Dorilocos zijn het levende bewijs dat wij Mexicanen niet luisteren naar goeie raad als het gaat om gezond snacken. Het boeit ons geen moer dat we er een maagdarmontsteking van kunnen krijgen; we zullen onze chips altijd in hete saus en limoensap blijven dippen. En we gooien er maar al te graag wat wortel, komkommer en bangkwang bovenop om het wat gezonder te maken (zo hoeven we ons niet té schuldig te voelen). Geserveerd met een handje noten en wat cueritos als bijgerecht, et voilà.

Gomitas

Deze winegums vind je in de vorm van fruit, wormen, kleine colaflesjes, met chilipoeder eroverheen (ja, we strooien echt overal chili overheen), en in alle kleuren van de regenboog.

Chicharrones y Papitas

Deze raamvormige, witmetalen karretjes horen bij Mexico-Stad als frietkramen bij België. Er is geen plein, kerk of hoek zonder een karretje en er wordt van alles verkocht: van chips tot zwoerd, de hele dag door.

Deze kraampjes zijn de belangrijkste reden waarom Mexicanen zich nooit aan een dieet kunnen houden. Vooral omdat de snacks op de Mexicaanse manier geserveerd worden – met hete saus, Maggi en limoensap –is er geen enkele kans dat we hier ooit van zullen afkicken.

Mangos with Chamoy

Slechts enkele jaren geleden werden er alleen mango’s verkocht in de lente en zomer. We haastten ons aan het eind van het seizoen wanhopig naar de verkopers om nog wat mango te kunnen halen. Nu worden ze het hele jaar door verkocht. We hebben geen idee waar ze vandaan komen, maar dat maakt niet uit – we zijn blij dat we onze zin in mango altijd en overal kunnen blussen.