De lelijkste albumcovers van 2017

Een mooi hoesje voor een album maken is geen gemakkelijke opgave. Of misschien ook wel, weet ik veel, ik heb zoiets nog nooit gedaan. Gelukkig hoeft dat ook helemaal niet. Ik hoef alleen maar te vertellen welke albumhoesjes het afgelopen jaar zo lelijk waren dat er spontaan baby’s begonnen te huilen toen ze uitkwamen. In alfabetische volgorde, want dat kwam toevallig goed uit. Het was een flinke klus, maar het is gelukt. Sorry, lieve ogen.

3Robi – Jonge Jongen Naar De Top





Ik heb ineens ontzettend veel zin om te gaan winkelen bij Cool Cat.

Conway – Rejects On Steroids

Nooit geweten dat Captain Spaulding er zo goed uitzag. Zit zeker een goeie gym in dat House of 1000 Corpses.

Dave – Game Over





Ik weet het niet, maar ergens had iemand er na één tekenles wel weer genoeg van.

DJ Shadow – The Mountain Has Fallen





De geruchten waren er natuurlijk al langer, maar dit lijkt me het bewijs dat DJ Shadow toch echt Banksy is.

Faith Evans And The Notorious B.I.G. – The King & I

“Ja doe maar dat het er lekker urban uitziet. Iets met een muur met graffiti en dan zwart-wit. Ja zo. Top. Kan je die lettertjes nog een lekkere krul geven? Prachtig, niks meer aan doen.”

Jacques Greene – Feel Infinite





Dit is niet zomaar een albumcover. Dit de toelatingsopdracht voor het Grafisch Lyceum van Jarno de Boer.

Josylvio – 2 Gezichten





Dit is een variant op de klassieke toneelmaskers waarvan er eentje vrolijk kijkt en de ander verdrietig. Dit om aan te geven dat Josylvio weleens de emoties ‘vrolijk’ en ‘verdrietig’ ervaart.

Katy Perry – Witness





M-maar als ze een oog heeft in haar mond, heeft ze dan ook monden in haar oogkassen?

Kensington – Control

Ik denk dat de band hiermee wil uitstralen dat alle leden inwisselbaar zijn en geen persoonlijkheid hebben. In dat opzicht is het wel een geslaagde cover.

Maan – AM/PM

Je hebt weleens dat de maan extra groot en een beetje rood is. Ik denk dat ze dat hiermee bedoelen?

Peaking Lights – The Fifth State of Consciousness

Dit is dus gewoon gejat van die nieuwe trendy tacotent verderop.

Rick Ross – Rather You Than Me

Knap gebruik gemaakt van alle hiphopclichés uit de geschiedenis van hiphopclichés.

Sevn Alias – Picasso

Wat is dat met al die rappers die eruitzien als katachtigen? Was er een bedrijfsuitje naar de musical Cats waar we niet voor uitgenodigd waren?

Sia – Everyday is Christmas

Ik weet niet of ik een ambulance zou bellen als iemand een balpen in dat opengesperde oog van Sia zou steken, maar ik denk eigenlijk van niet.

Woods – Love is Love





“Wie kent er nog een grafisch ontwerper die voor vier uur vanmiddag een albumcover kan maken voor mijn band? Er is helaas geen budget.”