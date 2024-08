De lelijkste albumcovers van 2018

Je hebt weet ik het hoeveel maanden gezwoegd op een prachtige collectie mp3’s. Je hebt zitten huilen van wanhoop in een krappe studioruimte. Je hebt een marketingplan laten opstellen en alvast wat likes besteld. De clubtour is geregeld. Er zijn drankjes gedaan met vertegenwoordigers van de muziekindustrie. Je hebt je eigen branded Dopper-waterfles weten te fiksen. Het label is dolenthousiast. De pers is voorzichtig positief. Wat kan er nog fout ga… shit! Helemaal vergeten dat er nog een hoesje moest worden ontworpen. Ach, dat kan Elly van de marketingafdeling wel even in mekaar flansen. Had die niet ooit een cursus Photoshop gevolgd?

Met andere woorden: het is weer griezelen geblazen. Hier zijn de lelijkste albumcovers van het jaar.

Jett Rebel – 7

Er moet toch iemand zijn geweest die tijdens deze shoot, hoe zachtjes ook, hoofdschuddend mompelde: “Kom op Jelte, je bent verdomme d’Angelo niet.”

Kevin – Lente

Blijken er toch ineens legitieme redenen te zijn om verheugd te zijn over het seizoen winter.

Henk Bernard – Elke dag met jou

Henk Bernard ziet eruit alsof iemand Marco Borsato heeft proberen na te maken, maar dan ondersteboven.

Waylon – The world can wait

Op de cover van dit album zie je ~Waylon~ die als een soort Zorro over de gitaar van die guy van Dire Straits paradeert. Conceptueel best sterk, maar de uitvoering is gewoon niet helemaal wat het had kunnen zijn.

Diggy Dex – Karavaan

Ik heb het idee dat Diggy Dex tijdens het maken van deze foto net op het punt stond om iets te gaan zeggen. Ik zou best nieuwsgierig zijn naar wat dat dan precies was, maar door al die shit die ze eroverheen hebben getekend denk ik: laat ook maar.

Josylvio – Hella cash

Bij lange na niet de lelijkste cover uit dit lijstje (en ook niet zo lelijk als de voorkant van zijn album van vorig jaar) maar gewoon best wel suf. Je ziet dat ze hun best hebben gedaan om een soort klassieke hiphopalbumcover te maken, wat nogal slaapverwekkend is.

Anouk – Wen d’r maar aan

Wie bedenkt dit soort dingen?

André Hazes – Anders

Echt een rare foto – of is het een tekening? Nee wacht, is dit gewoon hoe André Hazes eruitziet?

Bizzey – November

Het credo ‘beter goed gejat dan slecht verzonnen’ voert Bizzey blijkbaar niet alleen door in zijn muziek.

