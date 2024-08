De lesbische vloggers die queer tieners seksuele voorlichting geven via YouTube

Het is een uitdaging om goede seksuele voorlichting voor queer vrouwen te vinden. De meeste jonge mensen beroepen zich op de seksuele voorlichting die ze op school krijgen, of krijgen via gefluister in de wandelgangen het een en ander mee. Helaas behandelen veel scholen in de UK nauwelijks het hoe en waarom van heteroseksuele seks, laat staan van seks tussen vrouwen.

Ook in Nederland schiet seksuele voorlichting in het onderwijs nog tekort, vooral voor jongeren ouder dan vijftien en vooral in relatie tot seksueel geweld. Dat bleek afgelopen juni uit een rapport van Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld, Corinne Dettmeijer.

Voor jonge queer vrouwen is er nooit een duidelijke plek geweest om informatie te verzamelen over hoe ze precies seks moeten hebben. Het schaamtevolle proces van “hoe moet je een meisje beffen” googelen, zou je bijna een overgangsritueel kunnen noemen, en veel van hen hebben alles wat ze weten via het internet achterhaald.



Jade – die online beter bekend is als F0XY – is een 26-jarige vlogger uit Los Angeles, die vooral komische video’s met een queer-twist maakt, zoals ‘4 Reasons Why Being Gay Is Lit’, of ‘Annoying Things Girlfriends Do’. Het merendeel van haar publiek bestaat uit jonge, zwarte, queer vrouwen, zoals zijzelf, en Jade zegt dat dit geen toeval is: “Je bent wat je kijkt, toch?”

Haar kanaal draait vooral om humor, maar ze heeft ook een aantal video’s over queer seks gemaakt, omdat ze vond dat het een onderwerp is waar vloggers niet genoeg over praten. Hoewel er wel queer vrouwen zijn die op het internet over seks praten, was er “niemand die op mij leek,” legt ze uit. In video’s als ‘How We Have Sex… (Safely)’ en ‘Lesbians Tell The Truth About Strap-Ons’, vertellen Jade en haar vriendin over het gebrek aan kennis over veilige seks in de lesbische gemeenschap, en hoe je seksspeeltjes op een veilige manier kunt gebruiken.

“Ik denk niet dat jonge queer vrouwen begrijpen hoe ze veilige seks moeten hebben,” zegt ze. “En ik denk ook niet dat oudere vrouwen weten hoe ze veilige seks moeten hebben. Daar wordt in de media niet over gepraat, zelfs niet als de focus van de content op lesbiennes ligt – waarschijnlijk omdat we geconditioneerd zijn om content te creëren die de mannelijke blik aanspreekt.”

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kan onbeschermde seks tussen twee vrouwen wel degelijk tot seksueel overdraagbare aandoeningen leiden.

Jade beweert dat het weinige materiaal dat gericht is op vrouwen vaker het accent legt op hoe je seksspeeltjes moet gebruiken – bijvoorbeeld het gebruik van beflapjes en dunnere condooms – dan op algemene seksveiligheid. Maar er is duidelijk een publiek voor: Jade heeft momenteel 115.000 volgers op haar youtubekanaal en de video over veilige seks is haar op acht na meest bekeken video, met 99.000 views. Nu lhbtq-vloggers steeds meer volgers krijgen, hoopt ze dat veilige seks net zo’n groot onderdeel van de jonge, lesbische cultuur uit gaat maken als het in de “mannelijke homocultuur” doet.

Ook voor queer meisjes zijn er genoeg goede redenen te bedenken om over veilige seks te praten. In tegenstelling tot wat veel mensen lijken te denken, kan onbeschermde seks tussen twee vrouwen wel degelijk tot seksueel overdraagbare aandoeningen leiden. Hiv kan nog steeds verspreid worden door vaginale vloeistoffen, en infecties als HPV – wat kan leiden tot genitale wratten en baarmoederhalskanker – en herpes kunnen zich door intiem huidcontact verspreiden.

Daarbij gaat veilige seks volgens Stevie Boebi, die via YouTube seksuele voorlichting geeft, niet alleen om parafernalia als beflapjes, condooms en handschoenen, maar ook over psychologische dingen, zoals duidelijke communicatie over wederzijdse toestemming en grenzen. “Zelfs al heb je geen soa, dan nog moet je jezelf beschermen en respecteren,” zegt ze.

Riley J. Dennis, een lesbische transvlogger met 41.000 volgers op haar youtubekanaal, richt zich ook op veilige seks voor queers. In video’s als ‘Condoms: Everything You Need To Know (LGBTQ+ Friendly)’ en ‘Having Sex as a Trans Lesbian’ spreekt Dennis zich uit tegen wat ze de “ontzettend cisnormatieve en heel heteronormatieve” seksuele voorlichting noemt, en die de meeste mensen op school krijgen.

Net zoals bij veel anderen ontstond Dennis’ interesse om educatief materiaal te produceren vanuit de realisatie dat er simpelweg helemaal niets anders beschikbaar is. “Ik leerde alles over queer seks van het internet, en van mijn ervaringen en die van mijn vrienden,” zegt ze. “Omdat er niet veel materiaal is voor jonge queers die op zoek zijn naar seksuele voorlichting, was zelfs de informatie die ik op internet vond heel beperkt.”

Ze zegt dat ze weerstand ervaart omdat ze deze video’s deelt, maar ze gaat stug door. “Ik ben een lesbische transvrouw die zich zorgen maakt over sociale rechtvaardigheidsproblemen – en dat maakt me een doelwit op YouTube,” legt ze uit. “Er bestaat een hele cultuur en niche op YouTube, die eraan gewijd is om video’s over mij te maken. Dus het is niet gek dat mensen me belachelijk maken omdat ik over seks praat.”

Dennis zegt dat mainstream YouTube niet de meest gastvrije plek is voor lhbtq-vloggers, vooral niet voor degenen die expliciete onderwerpen aansnijden. “Alle grote youtubers maken zich te veel zorgen over het merk dat ze hebben neergezet. Ze durven het niet over diepe, rommelige en controversiële onderwerpen te hebben,” zegt ze. In plaats daarvan zijn het “de kleinste kanalen” die veilige seks, een belangrijk maar weinig besproken onderwerp, bespreekbaar proberen te maken.





Riley J. Dennis in een youtubevideo – foto is eigendom van Dennis

Toch zijn we dankzij deze vrouwelijke, queer vloggers al veel verder gekomen dan een paar jaar geleden, toen twee van de meest populaire vloggers op dit gebied Laci Green en Arielle Sarcella waren. Beiden zijn sindsdien grotendeels uit de lhbtq-gemeenschap op YouTube geëxcommuniceerd, nadat ze nogal bedenkelijke, transfobe content op hun kanalen plaatsten, zoals video’s met titels als als “TERFs, Non-Binary, and S-E-X” van Green en “Would You Date a Lesbian With a Penis?” van Sarcella.

Hoewel Green en Sarcella nog steeds wat aanhangers binnen de lhbtq-vloggemeenschap hebben, spreken veel queers op YouTube (waaronder ook Boebi en Dennis) zich negatief uit over zulke content. Het wijst ook op een groter probleem waar de meeste seksuele voorlichting voor lesbiennes mee te kampen heeft; vaak wordt er helemaal niet gepraat over hoe je veilige seks kunt hebben als transvrouw, of met een transpartner. Hiermee wordt een cruciaal onderdeel van seksuele voorlichting voor queers over het hoofd gezien.

Hoewel YouTube een uitstekende bron kan zijn voor sommige lhbtq’ers, is het aantal video’s over veilige seks tot dusver nog steeds gering: de zoekopdracht ‘queer safe sex’ levert slechts 12.000 resultaten op. De steeds veranderende algoritmes van de site zijn hier mogelijk deels de oorzaak van. De populairdere en politiek-neutrale kanalen krijgen prioriteit, waardoor de queer-kanalen zelden even populair worden. En de recente toevoeging van een ‘restricted-label‘ heeft ook gevolgen gehad voor queer youtubers, wiens video’s – of die nou seksuele inhoud bevatten of niet – ineens werden geblokkeerd voor mensen jonger dan achttien jaar. Toch blijven queer vrouwen vechten voor hun plek in de youtubegemeenschap – en veel van hen blijven het platform gebruiken om mensen voor te lichten over veilige seks.