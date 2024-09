De lessen over drugs die ze je op school hadden moeten leren

Ah, de basisschool. Die prachtige tijd die volledig draaide om het eten van Cheestrings, dingen onderkliederen met Slipknot-logo’s en het uithangen van de kleine snotaap die je was.



En dan is het ineens tijd voor de middelbare school, de periode waarin de meeste mensen voor het eerst in aanraking komen met drugs. Je eerste dans met de duivel wordt grotendeels bepaald door je achtergrond. Het kan een pof van de Gouden Emfyseem-hasj van je grote broer zijn. Als je populair bent krijg je misschien een lijntje coke cadeau op een feestje waar je eigenlijk nog niet thuishoort, en als je je in bijzonder duistere kringen begeeft voor een vijftienjarige krijg je misschien wel meteen met wat serieue troep te maken.

De houding ten opzichte van drugs zal op de gemiddelde middelbare school vergelijkbaar zijn met die van je ouders: doe het niet, want je belandt óf in de goot, of je raakt voor de rest van je leven verstrengeld in het sociale vangnet – gesponsord door hardwerkende mensen die de drugspillen en wietsigaretten wél links hebben laten liggen.

Maar volwassenen liegen non-stop tegen kinderen onder het mom van ‘bescherming’. Een man van het vervoersbedrijf vertelde me ooit dat iemand met zijn jas tussen de deuren van de metro was gekomen, en daardoor zo hard tegen de muur werd gesmeten dat hij dood ging. Dit is nooit gebeurd, en het kan simpelweg niet, om meer redenen dan ik hier kwijt kan. Mijn punt is: volwassenen respecteren jullie intelligentie niet, kinderen.

En daarom is het tijd om wat van die drugsmythes waarmee ze je van jongs af aan bang hebben gemaakt te ontkrachten. Dit is hoe ik het zie: mensen gebruiken nou eenmaal graag drugs, en dit zal in de nabije toekomst niet plotseling veranderen – ongeacht hoeveel festivalgangers je fouilleert of hoeveel wiethokken je oprolt. Hier wat realistischer advies, voor iedereen die de verhalen uit de verzorgingslessen toch al aan zijn laars gelapt had

Iemand die twee zegeltjes tegelijk neemt, wat je dus niet moet doen als het je eerste keer is.

VAN ÉÉN ZEGELTJE LSD GA JE NIET JE EIGEN HUID AFPELLEN

Het is misschien een cliché dat ook veel te vinden is op drugsfora, maar gebruik geen lsd tenzij je er absoluut, honderd procent zeker van bent dat je het wil, en dat je brein het aankan. Als je twijfelt, doe het dan niet. Heb je er wel zin in, dan is dat prima. Als iemand het in je drankje gooit, stomp diegene dan zo hard als je kan op zijn neus, en zoek een stil plekje op waar je met een grote fles water kan zitten.

Over het algemeen zal één dosis je leven niet veranderen. Je gaat jezelf niet scalperen met een vleesmes, en je zal niet uit het raam springen omdat je denkt dat je kan vliegen. De kleuren om je heen worden wat feller, en je zal flink wat lachen. Dat gezegd hebbende, wees altijd voorzichtig met je dosering. Als je meer wil nemen, wacht dan tot de vorige zegel is uitgewerkt en neem niet te veel in een keer, want dat is wanneer je een prullenbak vol vieze naalden aan gaat zien voor een springkussen.

Langetermijngebruik kan leiden tot depressie, angsten en flashbacks (die tot een jaar kunnen aanhouden). Tenzij je bevriend bent met mensen die naar Burning Man gaan en graag luid verkondigen dat ze hun haar niet wassen, word je door regelmatig gebruik ook niet echt een leuker persoon voor de mensen om je heen. Niemand heeft zin om te chillen met iemand die de hele dag praat over het verrijken van zijn of haar bewustzijn.

KETAMINE IS EEN ENORME TIJDSVERSPILLING

Kijk, het is niet mijn bedoeling om een of andere preek over drugs af te steken; de meeste hebben zo hun waarde, en ze hebben allemaal een slechte kant. Maar ketamine is objectief gezien gewoon fucking stom. Dat spul opsnuiven is niet alleen heel erg slecht voor je – keta is een van de schadelijkste drugs in omloop – maar is ook alleen maar populair bij mensen die lekker gaan op electro-swing, die hun hele leven spenderen aan het tekenen van glitterhartjes op hun gezicht, en die jou ervan proberen te overtuigen dat je geen shampoo met chemicaliën moet gebruiken (vlak voordat ze een dikke lijn van een zeer chemisch middel opsnuiven).

Op school zal je vast worden verteld dat ketamine net als alle andere poederachtige substanties slecht en voor losers zonder geld is. Maar ze zouden er eigenlijk verder op in moeten gaan, want het is werkelijk vreselijk. Te veel mensen doen het te vaak, en te veel van het spul kan ervoor zorgen dat je de controle over je blaas verliest. Niet cool.

VAN SOMMIGE DRUGS KAN JE DOOD GAAN, MAAR VAN DE MEESTE NIET, ALS JE GEEN IDIOOT BENT

De meeste dingen die je over drugs hoort op school hebben te maken met hoe snel je ervan doodgaat. Het ene moment neem je een likje MDMA en het volgende moment staat op de voorpagina van De Telegraaf de kop “DOOD DOOR DRUGS” met daaronder die ene schoolfoto waar je zeer oncharmant op staat.

Je wilt toch niet dat je arme oude moedertje staat te huilen wanneer je lichaam verbrand wordt in een crematorium? Wees dus verstandig. Met clubdrugs – de geestverruimende substanties die je statistisch gezien als eerste gaat proberen, wiet en alcohol niet meegerekend – is het vooral belangrijk dat je maat weet te houden. Neem xtc: misschien heeft iemand je wel pillen verkocht die meer PMA dan MDMA bevatten. PMA heeft een responscurve die veel steiler loopt dan bij MDMA, wat betekent dat het langer duurt voordat het inslaat, waardoor mensen nog een pil extra nemen voordat het effect echt begint, waardoor ze helemaal slecht gaan wanneer alles tegelijk over ze heenkomt.

Kom je terecht in het schemergebied van meth, crack, GHB en heroïne, dan zal je over het algemeen meer en sneller schade oplopen; volgens Addicton blog is negen van de tien vergiftigingen een drugsoverdosis. Mijn beste advies hierover is: begeef je niet in het meth- crack- GHB- en heroïne-territorium. Angst zaaien over drugs is voor het grootste gedeelte contraproductief, maar het is belangrijk om te onthouden dat die angst bestaat met een reden. En als dat je ervan weerhoudt om je bloed te vullen met een fatale dosis opiaten dan is dat ongetwijfeld iets goeds. Gebruik je hersenen, je boerenverstand. Vertrouw op je gevoel, jongens!

Foto van Chris Bethell

HET IS EEN STUK MAKKELIJKER OM EEN COKEPROBLEEM TE ONTWIKKELEN ALS JE ERBIJ DRINKT

Tenzij je een steenrijke drugsbaron bent die mespunten aan zijn neus zet op de Seychellen, is de kans groot dat je cokegebruik hand in hand gaat met alcohol. Je wordt zat, kakt een beetje in, en besluit een Volkswagen Polo voor te laten rijden voor een vlugge oplawaai.

Maar hier moet je dus mee oppassen, want het combineren van coke en alcohol creëert een geheel nieuwe drug: cocaethyleen, dat je naast een intens gevoel van euforie op de lange termijn kans op hartproblemen oplevert. Bovendien is het natuurlijk peperduur: €50 en een verstopte neus elke keer dat je meer dan drie bier drinkt is geen houdbare gewoonte.

Dat gezegd hebbende, je moet echt een paar krijtrotsen opsnuiven voordat je daadwerkelijk je neustussenschot perforeert. Dus, tenzij je een bankier bent, zou ik me daar niet teveel zorgen over maken. Je hebt simpelweg het geld niet om met coke je vlees weg te snuiven.

ALS JE EEN KEER HEROÏNE PROBEERT, HOEF JE ER NIET METEEN VERSLAAFD AAN TE RAKEN

Ongeveer 23 procent van de mensen die heroïne gebruiken ontwikkelen een verslaving. Toch is het ­– zoals ik hiervoor al heb laten vallen – waarschijnlijk het beste als je ervan afblijft, tenzij je het heel graag wil, van hevig zweten houdt en je toch al een carrière als autoradiodief overwoog.

Foto van Sreebot via Wikipedia

BEGIN RUSTIG AAN MET WIET

Je hoeft niet meteen in de wereld van de import te duiken. Dompel jezelf niet direct onder in thc-olie, want daar ga je narcoleptische trekken van vertonen. Ook met wiet is het het beste om gematigd te beginnen. Rook de eerste keer gewoon wat gare wiet, zoals het hoort. Een beetje gruis van je lokale coffeeshop is prima.

Als je meteen een gekke joint rookt loop je het risico om superstoned te worden, en een beetje in paniek te raken wanneer je op eens niet meer kan slikken zonder de hulp van vloeistoffen. Dat is geen gezicht, dus doe het rustig aan.

Wat betreft die ‘stepping stone’-theorie, volgens Jellinek heeft een kwart van de Nederlanders weleens geblowd, en het is niet zo dat miljoenen Nederlanders nu hun stofzuigerzakken aan het doorzoeken zijn voor een verdwaald stukje crack, toch? Nee. Wiet is net zozeer een gatewaydrug als alcohol en sigaretten.

Foto van David Hudson

PILLEN HEBBEN DE BESTE PRET-RISICO-VERHOUDING

Van xtc krijg je geen gaten in je hersenen. De meerderheid van de mensen die doodgaan aan xtc hadden eigenlijk PMA gebruikt, dat langzaam opkomende stofje waar ik het eerder in dit stuk ook al over had. Op de schaal van gevaar, opgesteld door David Nutt -voormalig overheidsadviseur op gebied van drugs – staat xtc bijna helemaal onderaan, ver onder alcohol en sigaretten, en vlak boven paddo’s en lsd.

Ik probeer niet te zeggen dat je xtc moet nemen. Een pilletje nemen is nog steeds slechter voor je dan geen pillen nemen, en het komt met zijn eigen gevaren. Maar de realiteit is dat veel mensen het zullen proberen, met als gevolg een euforische sensatie die niet te vergelijken is met niet-chemische stimulansen. Het is belangrijk dat je voorzichtig bent als je drugs gebruikt, verantwoordelijke doses neemt en ervoor zorgt dat je nikst stoms doet, zoals te veel of juist te weinig water drinken, of proberen te zwemmen met al je kleren aan. Het is belangrijk om in je achterhoofd te houden dat veel drugs in een kwaad daglicht worden gesteld door de media en de overheid, twee instituten die lang niet altijd weten waar ze het over hebben.