De leukste feestjes van Koningsnacht en -dag in een handig overzicht

Grote feestjes, kleine feestjes, dikke feestjes, dunne feestjes: op Koningsnacht en -dag kun je in elke uithoek van het land vieren dat onze vorst weer een jaartje ouder is geworden (hij wordt vijftig). Maak je vooral geen zorgen om de feestjes die uitverkocht lijken, want vanwege de slechte weersvoorspelling (brr) staan de kaartjes in grote getale op Ticketswap.

Hieronder hebben we de leukste feestjes voor zowel vanavond als morgen op een rij gezet.

Koningsnacht

Amsterdam:

DJ Harvey – The Amsterdam Residency Part 1

Amsterdam, Marktkantine

Met o.a. DJ Harvey, Tako, Jonny Nash en Music From Memory



Shelter Kingsnight

Amsterdam, Shelter

Antal b2b Young Marco



Bassfest x 44Bass

Amsterdam, AIR

DJ EZ, Wouter S., DJ Q

Jam City

Amsterdam, OT301

Jam City, DRKNGHTS, Elias

Ondersteboven

Amsterdam, Canvas

Met o.a. Space Dimension Controller



Qings of the Night

Amsterdam, Warehouse Elementenstraat

Met o.a. Noisecontrollers, Wildstylez en Ran-D



Mood x Our Society

Amsterdam, Radion

Met o.a. Tama Sumo b2b Lakuti



Rotterdam:

BAR Kingsnight

Rotterdam, BAR

Dekmantel Soundsystem



De Fruithaven Koningsnacht

Rotterdam, De Fruithaven

Met o.a. Secret Cinema en Egbert (live)



Utrecht:

De Revolutie

Utrecht, TivoliVredenburg

Fritz Kalkbrenner, Rebekah, Perc, ROD



Koningsnacht Basis

Utrecht, Basis

Met o.a. Paula Temple, Haeken



Groningen:

A Paradigm of Excellence – Kingsnight

Groningen, Paradigm

Met o.a. Bicep, Efdemin, Neo Young



OOST Koningsnacht

Groningen, OOST

Hunee



Overig:

Kraft Koningsnacht

Amersfoort, Fluor

Met o.a. Patrice Bäumel, Reinier Zonneveld (live)

8Bahn Kingsnight Special

Arnhem, Luxor Live

Met o.a. Âme (live), Charlotte Bendiks



Broodje Aap serveert Koningsnacht

Enschede, ’t Bölke

Met o.a. Tom Trago, Elias Mazian



King-S Festival – Koningsnacht

Eindhoven, Klokgebouw

Met o.a. Cari Lekebush, Ancient Methods, Henning Baer



Koningsdag

Amsterdam:

Loveland van Oranje

Amsterdam, Meerpark

Met o.a. Enrico Sangiuliano, Alan Fitzpatrick, Sam Paganini, Dubfire, Michel de Hey



Cartel Kingsdag Outdoor

Amsterdam, WesterUnie

Met o.a. Hunee, Mike Servito, Titia



De School

Amsterdam, De School

Met o.a. Bambounou, Philou Louzolo, Mairo Nawaz, Woody



Nassau Festival

Amsterdam, Olympisch Stadion

Met o.a. Jackmaster b2b Tom Trago, ANOTR, Dax J, DVS1, Carlos Valdes b2b Sandrien



Oranjebloesem

Amsterdam, Blijburg aan Zee

Met o.a. KiNK (live), Âme, Bicep, Dekmantel Soundsystem, Optimo, Jungle By Night (live)



Rotterdam:

Kralingse Bos Festival

Rotterdam, Kralingse Bos

Met o.a. Fritz Kalkbrenner, Jackmaster, Recondite (live), Extrawelt (live), Agents of Time (live)



Kroon Festival

Rotterdam, Willemsplein

Met o.a. De Sluwe Vos b2b Benny Rodrigues, Tapesh, Michel de Hey, Cleavage, Wouter S.



Overig:

Koningsdag Live

Haarlem, Nieuwe Groenmarkt

Met o.a. The Cool Quest, Nuno Dos Santos b2b Sjamsoedin



8Bahn Kingsday Festival

Arnhem, Music Park

Met o.a. Bicep, Jameszoo, De Sluwe Vos

Gramdioze Koningsdag

Alkmaar, Paardenmarkt

Met o.a. Space Dimension Controller, Detroit Swindle, Prunk, SHMLSS



PIP x ZeeZout – Koningsdâch op de Pier

Scheveningen, De Pier

Met o.a. Tom Trago, Dekmantel Soundsystem, Interstellar Funk, ROD