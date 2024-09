Een selectie zalige podcasts over tech voor het weekend

This American Life – Fermi’s Paradox



Als het universum oneindig groot is, waarom hebben we dan nog geen buitenaards leven ontdekt? Dit dilemma heet Fermi’s paradox. Natuurkundige en journalist David Kestenbaum kon er niet over uit dat de aarde de enige planeet is met een beschaving. Daarom gaat hij in deze podcast op zoek naar antwoorden op de vraag waarom we alleen lijken te zijn.

“Gedurende miljarden jaren hebben beschavingen in principe op kunnen komen en het universum kunnen verkennen. Maar waar zijn ze dan?”

Daar kun je allerlei antwoorden op bedenken. Kestenbaum zoekt zijn heil bij een aantal oud-professoren, die een stuk nuchterder naar de zaak kijken. We zijn pas een aantal decennia op zoek naar leven op andere planeten, en het hele universum doorzoeken kost waarschijnlijk miljoenen jaren. En wat als alle andere galactische beschavingen ook alleen maar zoeken en zelf niets uitzenden? Daar schiet je ook niks mee op.

Maar de vraag waarom we alleen zijn houdt niet alleen natuurkundigen bezig. Een relatietherapeut legt uit dat het huwelijk ironisch genoeg voor ontzettend veel eenzaamheid kan zorgen. Hoe dat werkt licht ze toe aan de hand van een live opgenomen therapiesessie van een echtpaar waarvan de man 22 jaar lang vreemdging.

Ars Technica Live: What to do when border officials ask for your passwords

Trump is een dikke vette lul, want hij heeft zich gister teruggetrokken uit het klimaatakkoord. Maar vergeet ook niet dat de regels aan de grens ook zijn verscherpt. Zelfs voor rijke toeristen uit Nederland.

De vraag is welke rechten jij hebt, aan de grens. Ars Technica praat in een café met de Somalisch-Amerikaanse advocaat Ahmed Ghappour. Hij belandde in een bureaucratisch vagevuur toen hij van Guantanamo Bay, waar hij vrijwilligerswerk deed, naar de states vloog. Als man met baard is hij altijd de lul aan de grens, en in een Q&A-sessie legt hij uit waarom de douane je steeds vaker vraagt om je telefoon of laptop te ontgrendelen, en waarom dat eigenlijk totaal niet ok is. Maar ja, als je het niet doet, kom je het land ook niet in. Dus wat moet je dan?

Deze man is grappig, want hij moet wel. Reken bijvoorbeeld maar dat hij zijn baard afscheert als hij gaat vliegen. En in iets anders dan een pak zul je hem ook niet op het vliegveld zien. Het klinkt misschien allemaal als gortdroge materie, maar de humor van Ghappour is minstens even droog. Dat zorgt ervoor dat deze podcast lekker wegluistert, en jij ineens helemaal bij bent in wat je moet doen om Amerika niet uitgegooid te worden.

This American Life – The Other Mr. President

We schrijven wel eens over mensen die in samenzweringstheorieën geloven. Een van de bekende is 9/11. Veel mensen denken dat de CIA erachter zit.

Wat je daar ook over vindt: in het Rusland van Poetin is een dergelijke samenzwering echt gebeurd.

NIet veel mensen hier in Nederland zijn bekend met de mysterieuze omstandigheden waarmee Vladimir Poetin de troon in Rusland besteeg. Als nobody stapte hij uit de corpulente schaduw van Boris Jeltsin en een paar maanden later werd hij met grote cijfers verkozen tot president. Toevallig blies een groep Tsjetsjeense terroristen vlak voor de verkiezingen een paar flatgebouwen op in Moskou. De oorlog die Poetin als wraak begon maakte hem in korte tijd ongekend populair, en de rest is geschiedenis.



Doet het een belletje rinkelen? Er wordt overigens nergens beweerd dat 9/11 een samenzwering is, maar het is wel belangrijk om te realiseren in wat voor wereld we leven. Ontdek in deze podcast hoe Poetin de puinhopen van Tsjetsjenië gebruikte om de macht te grijpen. Hoe is het Vladimir de Grote daarna gelukt om die macht steeds verder uit te breiden, en iedere oppositie feitelijk de mond te snoeren? Het antwoord is even fucked up als fascinerend: de Russische politiek is opgezet als één grote realityshow.