De Libanese transgender popster Haiifa Magic laat zich niet de mond snoeren

Muziek neemt al lange tijd een belangrijke plaats in binnen de Arabische wereld. In de afgelopen eeuw zijn er een aantal Arabische vrouwen geweest die een belangrijke rol hebben gespeeld in de muziekscene van het Midden-Oosten, waaronder enkele internationale sterren, zoals Umm Kalthoum, Fairuz en Dalida. In de afgelopen tien jaar hebben Libanese zangeressen zoals Nancy Ajram en Haifa Wehbe hun stemmen laten horen buiten de Arabische wereld.

Mensenrechtenactivisten zeggen dat ze in jaren niet zo’n hardhandig optreden tegen de lhbtq-gemeenschap in Egypte, de belangrijkste plek voor Arabische pop, hebben gezien. Tegelijkertijd is in de afgelopen drie jaar een stijging te zien van het aantal vrouwelijke muzikanten die in de gevangenis worden vastgehouden.

