De liefde voor je buurt gaat door de maag: met STIKSTOF in Molenbeek

In ‘DE LIEFDE VOOR JE BUURT’ bezoeken we eet- en drinkplekken waar de recensenten niet komen. Deze keer zijn we in Molenbeek, waar rapper Zwangere Guy en zijn vrienden van het Brusselse hiphopcollectief STIKSTOF ons tonen naar welke eettenten zij het liefst gaan voor en na studiotijd.

“Brussel is niet zoals Parijs, waar het centrum safe is en de randstad crimineel. Hier liggen de minder goeie buurten overal verspreid. Een straat kan heel mooi en deftig zijn, maar als je even verder loopt, kun je midden in vier blokken ghetto terecht komen,” vertelt Zwangere Guy die zichzelf tot voor de release van zijn nieuw album Omar-G noemde. Ik zit samen met hem, Jazz en Astro in het stamcafé op de hoek van hun muziekstudio aan de rand van Molenbeek, waar ze onder de naam STIKSTOF al jaren oer-Brusselse hiphop maken. Op hun pols prijkt dezelfde tattoo: vijf stippen die staan voor de vijf elektronen in stikstof, voor de vijf bandleden, en voor de geografische vijfhoek van Brussel.

Videos by VICE

Alle foto’s door Rebecca Camphens

“Media maken al snel een soort Jurrasic Park van Molenbeek: er is zogezegd gigantisch veel criminaliteit, onze eigen burgemeester zou ’s nachts de straat niet op durven, en nu schildert de halve wereld Molenbeek ook nog eens af als een soort wereldgevaarlijke broedplaats voor extremisten,” vertelt Astro. “Het is waar dat er straten zijn waar je ’s nachts beter niet komt als je niet overvallen wil worden. Er zijn crackpleintjes en parkjes waar je wel eens de verkeerde persoon op het verkeerde moment kunt tegenkomen, maar ik heb zelf nog nooit een blaffer tegen mijn kop gehad,” vult Zwangere Guy aan. “Maar wij zijn hier dan ook opgegroeid. De zware jongens die op de stoep en in parken hangen zien dat we hier thuishoren. We spreken hun taal en we hangen ook vaak op straat tot vijf uur ’s ochtends. Het doet me dus altijd iets als er op een negatieve manier over Molenbeek wordt gesproken. Voor ons is het gewoon thuis.”

Zwangere Guy wint nu aan bekendheid omdat iedereen, zoals hij zelf rapt, “wil bouncen op die nieuwe shit,” maar STIKSTOF is waar het allemaal begon. STIKSTOF is een hiphopcollectief van vijf jongens die elkaar hebben leren kennen door op het Sint-Kathelijneplein rond te hangen. “Op Saint Cath begon de Brusselse jeugd zich tien jaar geleden te verzamelen onder de codenaam ‘cinq quat’, Frans voor ’54’. We zitten op het plein, halen bier bij de nachtwinkels in de buurt, spelen muziek, roken jonko en chillen met jongeren van allerlei verschillende culturele achtergronden,” vertelt Zwangere Guy.

Een crackplein in Molenbeek, op tien minuten lopen van het centrum van Brussel.

Die clash aan culturen is volgens de jongens precies de reden waarom Brussel zo’n geweldige stad is, en waarom achterbuurten als Molenbeek sommige van de beste eetplekken van de hele stad verbergen. Om te weten waar we precies moeten zijn in Molenbeek als we onmenselijk lekker willen eten, ging ik samen met Zwangere Guy en zijn vrienden Jazz en Astro op eetmarathon.

Chez Andriana

VICE: Waar zijn we nu?

Zwangere Guy: In de Kruitmolenstraat bij Chez Andriana, een Griekse broodjeszaak waarvoor mensen van de andere kant van Brussel naar Molenbeek komen. Wij komen hier zo vaak dat het een beetje thuiskomen is. Andriana is een geweldig lieve madam en deze eettent is ook haar huis. Dit is waarschijnlijk de enige eetplek waar je zowel politie als de zwaarste jongens van de wijk in één rij ziet aanschuiven om eten te halen.

Wat zijn de dingen die ik hier moet eten?

Jazz: Een warm broodje gepaneerde kalkoen met auberginesaus, sla en tomaat, en een broodje kippenwit met homemade cocktailsaus en groenten. Je kunt er ook pureesaus op gooien. Ooit al elders een saus gezien die van geplette aardappelen is gemaakt? Andriana maakt het allemaal zelf. Aardappelsaus met calamaris is ook de shit, maar die gaan we nu niet bestellen.

Zwangere Guy:

Je kunt hier trouwens ook sigaretten kopen. Hoe strak is dat?

Wanneer eet je dit het liefst?

Zwangere Guy: ’s Ochtends voor ontbijt als de nacht ervoor zwaar is geweest. Vroeger werkte ik hier in de buurt, en kwam ik élke middag een broodje halen.

Astro:

Je loopt hier altijd buiten met een gigantische smile op je gezicht.

Zwangere Guy:

En niet omdat je stoned bent.

Mister Cod

MUNCHIES: Waar zijn we nu?

Jazz: Op de Gentsesteenweg in de Ossegembuurt bij Mister Cod, een Pakistaan die chickenwings maakt. In deze straat zitten fucking veel lekkere Marokkaanse slagerijen, maar wie gefrituurde kip wil moet hierheen.

Ik denk dat we gefrituurde kip gaan bestellen?

Zwangere Guy: God ja, fuck Kentucky Fried Chicken. Van deze kip ben je zeker dat er daadwerkelijk kip in zit. Dat proef je gewoon. De kruidenmix die deze man gebruikt is om voor te sterven.

Jazz: Dit is ook echt perfect als je stoned bent. Als we in de studio aan het werk zijn roken we dikke jonko, en dan krijgen we honger. We laten vaak eten bezorgen aan huis, maar voor deze shit springen we op de tram.

Zwangere Guy: Er is een directe tramverbinding van onze studio naar hier. Het lot wilde dit.

Chicken wings die écht naar kip smaken.

Het valt me trouwens op dat we hier in geen enkele snackbar kunnen betalen met bankcontact.

Zwangere Guy: Nee, in Molenbeek zijn bankautomaten héél zeldzaam. Oldschool hé.

Emirdağ

‘Molenbeekse waterzooi’ met lamsvlees.

Waar zijn we nu?

Jazz: We zijn op de Braambosweg bij Emirdağ. De eerste Turken die in Brussel zijn aangekomen kwamen van Emirdağ, een bergstadje in Anatolië. Daar is het restaurant naar vernoemd. Hun eerste restaurant was in Schaarbeek. Op eenzelfde plein hebben ze drie zaken geopend, en een straat verder nog eentje. Deze in Molenbeek is de nieuwste, vlakbij onze studio.

Wat gaan we hier bestellen?

Zwangere Guy: De legendarische ‘emirdağ’. Dat is een halve meter Turks stokbrood met kleine lamsburgertjes ertussen, sla, tomaat en een vreselijk pikante peper. Het is een snack zonder saus, friet of andere smeerlapperij. Het gaat alleen om de pure smaak van het vlees en de kruidenmix die erin zit. Emirdağ gebruikt al meer dan vijftig jaar hetzelfde recept. Dit is de real shit.

Astro: We halen ook iets wat eruitziet als een Turkse versie van de Gentse waterzooi. Het is köfte: lamsvlees met wortelen en aardappelen in een soort Turkse tomatensaus. Je krijgt er een hele mand brood en een bord rijst bij.

Een culinaire uitdaging van een halve meter, perfect voor bijvoorbeeld na het roken van jonko.

Hoe begin ik hier in godsnaam aan? Die emirdağ is gigantisch.

Zwangere Guy: Rustig, je begint vooral rustig. De eerste keer in mijn leven dat ik dit heb gegeten heb ik gehuild omdat het zo pittig was. Ik heb toen een half uur voor de deur van de zaak op de stoep gezeten met de hik. Toen het over was heb ik een tweede broodje besteld, omdat het zo lekker is.

Astro: Er zijn verschillende eettechnieken om dit gevecht niet te verliezen: je kunt het in stukken snijden of je kunt het met beide handen stevig dichtdrukken. We noemen Jazz de katoenplukker – hij plukt dat broodje helemaal uit elkaar en eet het in stukjes op. Soms vraagt hij de hele inhoud van dat broodje op een kleiner broodje.

Wat ben jij trouwens aan het drinken?

Astro: Ayran, dat bestel ik áltijd als ik hier ben. Het is een dikke melk die je mond blust bij het eten.

Wow man, dat smaakt echt zoutig. Is dit geitenmelk of zo?

Zwangere Guy: Ja, het is gegiste geitenmelk. Er zit enkel yoghurt, water en zout in.

Bakkerij Nador

Dit zijn de Turkse en Tunesische koekjes die zo eigen zijn aan Molenbeek.

MUNCHIES: Waar zijn we nu?

Zwangere Guy: We zijn in de Gentsesteenweg, bij bakkerij Nador aan het Zwarte Vijversplein. Dit is een Marokkaanse bakkerij en zoals je ziet zit deze straat vol met zulke bakkerijtjes.

Jazz: Net zoals bij Emir Deg komen de eerste Marokkanen die in Brussel zijn gekomen onder andere uit Nador, vandaar die naam.

Wat gaan we halen?

Zwangere Guy: Marokkaanse en Tunesische koekjes waar niemand de naam van weet. Briwad, iets wat we cigar noemen, en een paar dingen waar zelfs de man die hier werkt naar verwijst met ‘amandeltjes’. We komen hier altijd een doos vullen. Je moet eigenlijk gewoon elk koekje proeven.

Wat zit erin? Het lijkt een beetje op vlees.

Jazz: Nee, geen zorgen. Het is bladerdeeg met honing, noten, amandelen en veel suiker. Als je ze uit de kast vist, moet je echt zo veel mogelijk honing mee opscheppen, zoals Zwangere Guy nu doet. Hee, G, let op dat je niet te veel bladerdeeg verliest.

Waarom kom je speciaal naar hier voor deze koekjes?

Astro: Aan zulke koekjes hangen voor ons goeie herinneringen. Ze doen me altijd denken aan het Suikerfeest.

Zwangere Guy: Ja, met Suikerfeest maakten alle mamma’s van onze Marokkaanse broeders en zusters keiveel van die koekjes. Net zoals we met Sinterklaas chocolade aten op school, brachten zij deze shit mee. Dit is mijn favoriet, die rol die eruitziet als een sigaar. Daar zit amandelpasta in.

Jazz: Als je het opeet moet je het koekje zo weinig mogelijk aanraken. Het plakt zo fucking hard.

Heerlijk, maar wel heel machtig. We gaan nooit alles opkrijgen.

Zwangere Guy: Dat overkomt ons wel vaker. We kunnen ze meenemen en aan Martine van ons stamcafé geven, of aan vrienden onderweg. Iedereen kent elkaar hier. Dat is echt vet.

Astro: Zie je, het is niet omdat er slechte dingen gebeuren in een buurt, dat de buurt daarom slecht is.



Zijn jullie nog van plan om over al deze lekkere dingen te rappen? Een muzikale ode aan de emirdag bijvoorbeeld?

Zwangere Guy: Shit, onze nieuwe plaat komt volgende maand uit, maar dat staat er niet op. Gemiste kans! Nee, serieus, de nieuwe muziek die eraan komt is dope. Een single van het nieuwe album staat al online: Dobberman . Toen we het voorprogramma van Typhoon en Baloji deden, hebben we die gespeeld. Iedereen ging er wild op.

Astro: Eigenlijk had de hele plaat een half jaar geleden al uit moeten komen, maar we waren op onze kosten veel te enthousiast gaan eten en zuipen met onze hele vriendengroep. Daardoor hadden we niet genoeg budget meer om die plaat te masteren.

Zwangere Guy: We moesten een hoop extra concerten geven om dat te compenseren. Deze boys staan erom gekend vaak ‘Chez Gina’ te gaan.

‘Chez Gina’?

Zwangere Guy: Dat is Brusselse slang voor helemaal loco gaan.

Hopelijk gaat jullie nieuwe album ook helemaal ‘Chez Gina’. Bedankt, jongens.

Volg VICE België razendsnel op Instagram, Twitter en Facebook.