De liefde voor je buurt gaat door de maag: Molenbeek

In ‘De liefde voor je buurt gaat door de maag’ gaan we op zoek naar parels op eet- en drinkgebied in buurten waar recensenten nauwelijks komen. Deze keer zijn we in Molenbeek, waar rapper Zwangere Guy en zijn vrienden van het Brusselse hiphopcollectief STIKSTOF ons tonen naar welke eettenten zij voor en na studiotijd het liefst heen gaan om hun magen te vullen.

“Brussel is niet zoals Parijs, waar het centrum safe is en de randstad crimineel. Hier liggen de minder goeie buurten overal verspreid. Een straat kan heel mooi en deftig zijn, maar als je even verder loopt, kun je midden in vier blokken ghetto terecht komen,” vertelt Zwangere Guy die zichzelf tot voor de release van zijn nieuw album Omar-G noemde. Ik zit samen met hem, Jazz en Astro in het stamcafé op de hoek van hun muziekstudio aan de rand van Molenbeek, waar ze onder de naam STIKSTOF al jaren oer-Brusselse hiphop maken. Op hun pols prijkt dezelfde tattoo: vijf stippen die staan voor de vijf elektronen in stikstof, voor de vijf bandleden, en voor de geografische vijfhoek van Brussel.

