De liefde werd genadeloos gevierd op Milkshake Festival

Pride is niet alleen maar party. We ontmoeten de lhbt-activisten die nog steeds de barricaden op gaan om te strijden voor gelijkheid. Lees hier álle stukken van Pride is Protest.

De Prideweek werd dit weekend meedogenloos ingeluid door Milkshake Festival. Duizenden bezoekers gingen uit hun (voornamelijk blote) reet om hun lhbt-schap én de liefde te vieren.



Dit jaar kon je viben bij Vieze Poezendek, pornofilmpjes kijken op een overdreven grote beamer in de Pornceptual-tent, dansen op beukende techno, bubbelbal spelen met dragqueens en met je tieten zwaaien in de Titty bar. Het hoogtepunt was zondag, toen popicoon Mel C het podium besteeg en een vlammend optreden weggaf.

Raymond van Mil maakte foto’s van het smeulende festijn: