In Algerije wordt bij elke stadsderby tussen MC Algiers en USM Algiers de onafhankelijkheid van het land gevierd. De twee clubs zijn als twee rivaliserende broers. VICE Sports maakte een korte documentaire over de derby en de rol die de wedstrijd speelt in Algerije.

