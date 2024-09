​Deze lijst van nepnieuwssites die de ronde doen op Facebook is verbijsterend

De toename van de hoeveelheid sites met nepnieuws, vooral op Facebook, is inmiddels een van de hoofdpunten van discussie na het schokkende resultaat van de Amerikaanse presidentsverkiezingen (sommigen claimen dat nepnieuws heeft bijgedragen aan de verkiezing van Donald Trump). Hoe dan ook, het lijkt erop dat het steeds lastiger wordt onderscheid te maken tussen betrouwbare journalistiek en namaak content bedoeld voor een snelle click – maar helemaal onmogelijk te zeggen, is het niet.

Melissa Zimdars, assistentprofessor communicatie & media aan Merrimack College, is begonnen met het bijhouden van een lijst met websites die eerder artikelen met valse informatie hebben gepubliceerd. Dit om haar studenten te onderwijzen over journalistiek en ze mediageletterd te maken. Dankzij de magie die Google Documents heet, is de lijst nu beschikbaar voor iedereen met een internetconnectie. Lees het volledige openbare document hier (via Gennady Kolker).

De groeiende gids is bedoeld als educatiemiddel om nepnieuws tegen te gaan. De lijst bevat bijna 150 websites die Zimdars en haar studenten hebben aangemerkt als potentiële verspreiders van misinformatie, inclusief sites die zich voordoen als echte mediakanalen (zoals MSNBC.com.co en abcnews.com.com), sites die volledig satire zijn (The Onion, Clickhole) en site met een misleidende of zwaar gekleurde toon (Upworthy, Crooks and Liars, InfoWars).

Slecht webdesign, titels die emotionele reacties oproepen, ALL CAPS ALLES, en amateur-bloggers die posten onder de vlag van een nieuwsbron zijn een paar aanwijzingen dat je met nepnieuws te maken hebt.

Zimdars schrijft dat haar tegengif voor nepnieuws bestaat uit het lezen of luisteren naar verschillende bronnen en breed geïnformeerd zijn, met name The New York Times, The Washington Post, The Boston Globe en The Wall Street Journal noemt ze als haar go-to, betrouwbare nieuwssites.

Maar zelfs deze “gebruiken specifieke mediaframes om verhalen te kiezen en erover te berichten, gebaseerd op verschillende definities van nieuwswaardigheid.” Alle media zouden moeten worden geconsumeerd met een kritische blik – en nu nepnieuws in staat is grote invloed uit te oefenen, is deze les relevanter dan ooit.