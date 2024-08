De line-up van ons Appelsap-podium is prachtig, dus kom hangen

Zoals je al een aantal jaar van ons gewend bent, hebben we ook in de zomer van 2018 weer een stage op Appelsap. Dat we trots zijn op wie er allemaal op ons podium klimmen mag vanzelfsprekend zijn, maar kijk er hierboven eens naar. We verwelkomen een van de vaders van grime, De Jeugd van Tegenwoordig is erbij, SMIB doet een show als collectief, Latifah gaat niets heel laten, 101 Barz doet wat je van ze gewend bent en Jacin Trill komt ook zijn kleurrijke evangelie verkondigen.



Daarnaast hebben we een aantal opkomende internationale sterren op het podium staan (zie hieronder), net als een nieuw duo uit de Bijlmer (kijk nog eens hieronder) en een dj uit Londen die je onder meer kent van haar Boiler Room-sessies (juist, hieronder).



Neem even de tijd en bekijk wat je te wachten staat:



Fosa YG & Loopey



Om eerlijk te zijn was ik een klein beetje teleurgesteld in het nieuwe album van SBMG. Ten eerste omdat de track Drop Top er niet opstaat (een misdaad tegen de wereld), maar ook omdat er al een teringhard album genaamd Metro 53 bestaat, gemaakt door Fosa YG. Oké, technisch gezien heet het M53, en natuurlijk biedt de deprimerend muffe metrolijn inspiratie voor een hele stapel albums en kun je het niet claimen als jouw exclusieve muze, maar ik wilde het toch even aanstippen dat er iemand eerder was. Want het verdient meer aandacht dan het krijgt.

Fosa YG dus. En waar ik Fosa YG zeg, bedoel ik eigenlijk Fosa YG & Loopey – een soort Siamese (of Smibanese) tweeling uit de Bijlmer. Want het mag wel officieel een Fosa-project zijn, maar Loopey is misschien nog wel vaker te horen dan z’n maat. En dat is dope, want op dit moment zijn zij waarschijnlijk het bewijs dat de Bijlmer in 2018 nog steeds een soort gekke talentenfabriek is. En iets zegt me dat ze haast hebben om dat te laten zien. Met Tempo Shit, bijvoorbeeld, of Speed ‘t Up.



Als je toch nog net wat meer van ze wil weten moet je vooral even dit interview lezen. Gaat het hoogtepunt van je dag zijn.



JoeyAK

Wij, jouw vrienden van Noisey, zijn de beroerdste niet en bovendien zeer grote aanhangers van de uitspraak ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’. Daarom vinden we het een eer dat het traditionele blok met 101 Barz x Appelsap-acts dit jaar op het Noisey-podium te zien is. D-Double is daarbij, net als Momi, Mario Cash en Latifah. Maar misschien is de meest veelbelovende naam uit dit rijtje wel JoeyAK. M’n laatste informatie vertelt me dat hij op het moment nog vastzit, maar op de dag dat hij vrijkomt heeft hij alles wat hij nodig heeft om volledig door te breken dit jaar.



Labels Sony en Artsounds staan als een sterk team achter hem, maar nog belangrijker: ook jongens als Boef, Sevn en Esko zien in hem een grote belofte. Zijn EP Luitenant, die begin dit jaar uitkwam, zit nog een beetje rommelig in elkaar maar uiteindelijk is dat ook weer wat hem vet maakt. Want het blijft echt en rauw. De eerste track, een ode aan het prachtige Holendrecht, is exemplarisch voor wat Joey brengt: klassieke straatbangers met een vibe als Feis, maar dan met veel geweld naar 2018 getrokken.



Smooky MarGielaa

Het is 2025, het jaar waarin je als rapper niet meer relevant bent als je doorbraak niet plaatsvindt voor je achttiende verjaardag. Twintig jaar oud en drie platinumhits? Wegwezen, ouwe. Vijfentwintig en allerhande huizen gekocht voor je hele familie? Koop ook meteen een rollator dan. De oorzaak van deze dystopische ontwikkeling: rappers die steeds jonger honderdduizenden fans bij elkaar sprokkelen, zoals onze eigen Leafs, of de vijftienjarige Smooky MarGielaa uit New York.



De piepjonge artiest is de protegé van ASAP MOB, harkt miljoenen streams binnen met hits als Stay 100, en komt zonder baard in de keel harder dan zijn tien jaar oudere collega’s. Het idee dat hij op z’n vijftiende al kan rappen over een garderobe die enkel bestaat uit Versace, Raf Simons en Balmain is jaloersmakend, vooral wanneer ik me herinner dat ik van mijn kledinggeld vroeger nog niet eens een paar sokken van die labels kon kopen. Hij brak de tent eerder dit jaar al af in Het Patronaat in Haarlem, en we verwachten dat hij daar nog een schepje bovenop doet op ons podium.

Famous Dex



De track Pick It Up, met daarop een A$AP Rocky in een zeldzame topvorm, is zonder twijfel een van de hardste hiphopnummers van het afgelopen jaar. Niet zo gek dus dat dit relatief oude nummer – in een tijd waarin een lied sneller vergaat dan een emmertje filet americain – alsnog op het debuutalbum van Famous Dex staat, naast zijn andere hit Japan. Dat hij de afgelopen twee jaar niet is meegenomen met de XXL Freshman laat zien hoe irrelevant de lijst is geworden nadat 21 Savage en Lil Yachty (wat een lichting was dat) er aan meededen, want Dex is een van de artiesten die hard op weg is een plekje te verdienen tussen collega’s Lil Uzi Vert en Playboi Carti. Reden voor Appelsap om hem daarvoor nog naar Amsterdam te vliegen voor zijn eerste Nederlandse show, waar wij hem zullen omarmen op de Noisey Stage.



Amy Becker



Alleskunner Amy Becker houdt Londen al jaren in een genadeloze houdgreep. Zo eentje waar je niet uit ontsnapt tenzij je je eraan toegeeft. Ze heeft een maandelijkse show op Radar Radio, organiseert beruchte clubnachten als Acrylic, is geen onbekende bij Boiler Room, en heeft dj-sets online staan waarmee je van ieder tam feestje Sodom en Gomorra maakt. Ze pakt Britse genres als garage, grime en UK drill, mengt het met dancehall, en is zo medeverantwoordelijk voor het futuristische geluid waar haar stad om bekend staat.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/283016038&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true

