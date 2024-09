de lingeriecasting van la fille d’o, voor alle vrouwen

Het rebelste ondergoedmerk van België La Fille d’O organiseerde samen met Charlie Magazine onlangs een casting voor alle vrouwen. Voor vrouwen die een lieve middelvinger uitsteken naar de maatschappij en het heersende schoonheidsideaal. De casting was een dag waar de heerlijkheid van het vrouwenlichaam in de verf werd gezet, zonder Photoshop of andere middeltjes. De casting was sensueel, maar niet seksueel.

Elke vrouw had zo haar reden om naar de kleine, intieme paskamers van La Fille d’O te komen. De ene stond met veel zelfvertrouwen halfnaakt voor de lens van ontwerper Murielle Scherre, voor de andere was het een stap naar een betere liefdesrelatie met haar lichaam.

Het werd een feest van tepels, borsten en billen, maar ook een van emoties. Hoewel ik zelf niet model heb gestaan – het ontbrak me aan lef – vroeg ik deze vrouwen de kleren en lingerie van het lijf.



Michèle Eeckhout (54) – verkoper

Je viel me daarnet tijdens het aanschuiven meteen op. Vertel eens wat meer over jezelf?

Toen ik twaalf jaar was, werd mijn haar dunner en viel het plots uit. Toen bleek dat ik de haaraandoening alopecia areata had. Vroeger was er niet echt een oplossing voor, het was alsof het zwaard van Damocles boven mijn hoofd hing. ‘Hoe gaat het eindigen?’, vroeg ik me toen af. Ik ben hier om te tonen dat kaal ook sexy is. Kaal zijn heeft een enorme impact op je vrouwelijkheid en ik heb lange tijd in stilte geleden. Ik voel me goed met een pruik, maar ergens voelt het aan als een façade, alsof ik een soort masker draag. Met pruik voldoe ik aan dat hele schoonheidsideaal, maar zonder niet meer. Nu durf ik af te wisselen: kaal, met pruik, of een sjaaltje. Dat laatste is trouwens mijn handelsmerk geworden. Voor mij is haar een ornament geworden, en niet wie ik ben. Hair is what you wear, but not what you are. Alopecia wordt in de maatschappij wel aanvaard, maar als vrouw val je toch in een andere categorie. Ofwel word je als ‘meelijwekkend’ of als ‘kinky’ gezien. Het is heel makkelijk om je als kale vrouw kinky te kleden. Maar je vrouwelijk kleden, is heel wat moeilijker.

Wat zou je tegen je jongere zelf zeggen?

Probeer niet zo wanhopig te voldoen aan het algemene schoonheidsideaal. Ooit probeerde ik dat wel, maar ik zat in een keurslijf, een soort gevangenis. Het voelde als de enige manier om te overleven, maar ik was het niet.

Hoeveel punten geef je aan je relatie met je lichaam?

Ik ben eigenlijk vrij tevreden, alleen mijn hoofd is wat aan de kleine kant. Mannen zeggen vaak dat ik een knappe vrouw ben, maar dat vind ik moeilijk om over mezelf te zeggen. Zelfvertrouwen en attitude zijn vooral belangrijk. Dat straal je gewoonweg uit, en dat zien anderen ook. Niet alleen mannen, ook vrouwen raak ik. Als ik er dan toch een score op moet kleven, geef ik mezelf een 8,5 op tien. Ik ben ‘content’.

Lotte Mantels (27) – runt Bar STARK



Waarom durf je vandaag halfnaakt te poseren?

Ik ben hier voor de ervaring en omdat ik een groot minderwaardigheidsgevoel heb. Door in mijn lingerie te staan, zeg ik ‘fuck you’ tegen dat gevoel. Het geeft voldoening en een boost. Ook al zijn het maar wat foto’s, voor mij is het veel meer dan dat. Ik geef mij letterlijk en figuurlijk bloot, ook aan mezelf.

Zeg je alleen ‘fuck you’ tegen je gevoel of ook tegen de maatschappij?

Allebei. Kleren en lingerie worden gebaseerd op kleine maten en die passen niet bij mijn lijf. Het is leuk dat Murielle wel iets doet met grotere maten, zodat mode niet alleen voor een select groepje weggelegd is. Ik wil aan Murielle laten zien: ik draag uw onderbroeken graag, ik sta hier in mijn blootje, dus neem maar een foto van mij.

Was je zenuwachtig?

Ja. Een vriendin vroeg me om samen te gaan en ik had meteen ja gezegd. Maar achteraf dacht ik: shit, wat heb ik gedaan. Ik was echt heel zenuwachtig. Hoewel ik nog steeds sta te trillen op mijn benen, voelt het goed.

Heb je je speciaal mooi gemaakt?

Nee. Ik heb wel mijn benen geschoren. Ik snap dat sommige vrouwen hun lichaamsbeharing laten staan, maar ik ben daar nog niet klaar voor. Een geschoren lichaam is toch nog altijd vrouwelijk en sexy. En mensen bekijken je als je stoppels hebt. Da’s flauwekul hé, maar ik ben nog niet klaar om gewoon te doen wat ik wil.

Roept het vrouwenlichaam nog steeds bepaalde associaties op?

Ja, ik voel dat wel. Toen mijn haar kort was, kreeg ik afkeurende blikken van mannen. Ik ben ook maar een vrouw, ik ben niet opeens minder vrouw omdat ik een kort kapsel heb. Hoewel ik een grote cupmaat heb, ben ik niet ontzettend vrouwelijk. Ik loop niet op hakken en ik heb niet vaak een diepe decolleté.

Wat is het leukste aan vrouw zijn in 2017?

Dat moet ik nog te weten komen. Misschien vandaag, voor mij dan.

Stefanie De Meerleer (25) & Reina Rasti (23) – werkzoekend



Jullie lijken totaal niet zenuwachtig.

Reina: Nee, ik was totaal niet zenuwachtig. We zijn wel verkeerd gelopen en we hebben de foute tram genomen. [lacht]

Stefanie: Ik ben ook echt niet beschaamd om in mijn lingerie te poseren. Het is een leuke omgeving, alle vrouwen komen met hetzelfde doel naar hier. Ik weet nog goed toen ik mijn eerste beha van La Fille d’O met mijn belastinggeld kocht. Je voelt je daar zo goed in, dat je de hele tijd naakt op straat wil lopen. Ik heb die beha toen aan iedereen getoond.

Reina: Mijn eerste beha van La Fille d’O kreeg ik van mijn lief toen ik nog een arme student was en sindsdien ben ik om. De liefde voor het merk is nooit meer weggegaan.

Hebben jullie jullie voorbereid?

Stefanie: Nee.Ik weet niet of dat positief of negatief is. [lacht] Qua eten ook niet.

Reina: We hebben daarnet nog een kaasbroodje gegeten, misschien niet het slimste om te doen, zo net voor een shoot. En we hebben ook nog een appelflap gekocht, maar die hebben we nog niet opgegeten.

Hoe is het om een vrouw te zijn in 2017?

Stefanie: Amai, pittig lange stilte. [lacht]

Reina: Ik ben daar wel mee bezig, dus ik kan veel opnoemen om niet te ‘content’ te zijn als vrouw. Tot voor kort werkte ik in de reclamewereld en die wordt toch nog altijd gerund door mannen. Ook al heb je hetzelfde idee als een man, dat van een man zal altijd gekozen worden. Om toch iets positief te zeggen: het wordt eindelijk geaccepteerd om als meisje even seksueel actief te zijn als een man.

Hebben jullie enige schaamte over iets?

Stefanie: Ja, ik heb een snor. Ik ben pro lichaamsbeharing, maar mijn snor vind ik echt irritant.

Reina: Ja, ik ook wel. Ik probeer mijn snor te temmen met een pincet, maar dan verklaart iedereen mij zot.

Hoeveel punten geven jullie jezelf?

Stefanie: Ik zou een 7 à 7,5 op tien zeggen. Sinds eind augustus tot nu ben ik twaalf kilo afgevallen, want ik was veel aangekomen door medicatie. Ik ben in proportie.

Reina: Dat is het moeilijke, want als je zelfzeker overkomt, word je benijd door anderen. Qua gezond leven ben ik niet zo tevreden. Maar ik ben wel blij hoe ik eruit zie. Dus doe maar een 8.

Irma Janssens (20) – student aan de Royal Academy of Fine Arts Antwerp



Waarom wilde je vandaag in lingerie poseren?

Ik heb een eetstoornis gehad. Eerst had ik anorexia, en toen boulimia. Ik was in een korte periode wat kilo’s aangekomen. Mijn ouders hadden daar toen een opmerking over gemaakt. Ergens snap ik dat ze goed wilden doen, maar het heeft me geraakt. Vanaf toen wilde ik er perfect uitzien en magerder zijn. Ik raakte geobsedeerd door eten en ik had geen gezonde relatie met mijn lichaam. Gelukkig kan ik nu wel zeggen dat het achter mij ligt en dat ik blij ben met hoe ik eruitzie. Ik vind het interessant om mijn lichaam te zien door de lens van een camera. Het is toch anders dan jezelf in de spiegel te zien. Het is uit nieuwsgierigheid en uit liefde voor mezelf dat ik hier ben.

Hoe ging het met de zenuwen?

Ik was een beetje zenuwachtig, maar dat was omdat ik niet wist wat ik moest verwachten. Ik ben niet per se zenuwachtig voor de foto, want ik ben wel echt tevreden met hoe ik eruit zie. Het is niet dat ik me ervoor schaam.

Heb je je speciaal voorbereid?

Nee, ik ben tussen de lessen door even naar hier gekomen. Ik heb me niet speciaal voorbereid of geschoren. Ik scheer mezelf wel graag, omdat mijn benen dan zacht zijn. Soms denk ik: Als dat daar wil groeien, dan groeit dat daar.

Welk advies zou je aan je jongere zelf geven?

Dat vind ik moeilijk. Misschien klinkt dit raar, maar hoewel die eetstoornis mij heeft gemaakt tot wie ik nu ben, kan ik niet zeggen dat ik het niet wilde meemaken. Het heeft me gevormd en heeft me veel geleerd. Je moet het de rest van je leven met jezelf uithouden, dus kan je maar beter van jezelf houden.

Andie Dushime (22) student kunstwetenschappen & An-Sophie Tollet (21) student vrije kunsten en naaktmodel



Waarom zijn jullie hier?

Andie: Ik ben supertrots op mezelf en op mijn lichaam. Ik heb het geluk gehad dat ik altijd zo ben geweest, maar ik weet wel dat er enorm veel vrouwen zijn die zich niet zo voelen. Ik wil aan anderen doorgeven: wees niet bang om jezelf te zijn. Ik heb altijd een kont gehad, zoals je wel kan zien. Als kind had ik er zoveel moeilijkheden mee, maar het kon me niet zoveel schelen. Ik weet dat veel vrouwen wel moeite met hun lichaam hebben. Be yourself, klinkt misschien cliché, maar doe gewoon je ding en stop met elkaar scheef aan te kijken.

An-Sophie: Ik leerde Andie op het vliegtuig richting Berlijn kennen en we werden direct best buddies. Ik ben hier eigenlijk door haar. Ik ben de afgelopen jaren heel veel bezig geweest met identiteit. Drie jaar geleden stierf mijn moeder en dat heeft enorme impact op mijn leven gehad. Ik was heel erg op zoek naar mezelf en een moeder is op dat moment zo belangrijk. Ik vind het interessant om te zien hoe mensen zich tonen en dat mensen eigenlijk een maskertje opzetten.

Waren er zenuwen in het spel?

Andie: Ik ben totaal niet verlegen, maar als er een camera op me gericht is, merk ik dat er nog wel kleine onzekerheden zijn. Ik bewonder liever in plaats van bewonderd te worden.

An-sophie: ik had niet zoveel stress, omdat ik het als naaktmodel ook gewend ben om mijn lichaam te tonen. In begin was ik toch niet zo zeker om naakt voor iemand te staan. Nu maakt het allemaal niet uit.

Hebben jullie iets extra gedaan om mooi te zijn?

Beiden: Nee, absoluut geen moeite gedaan.

Andie: Vrouwen moeten stoppen met scheren. Mensen hebben een beeld opgezet voor ons, dat vrouwen zich moeten scheren. Je doet het onbewust en het is normaal geworden. Maar het is oké als je het een keertje niet doet. Wees wat natuurlijker, niet te veel stressen en doe wat je wilt.

An-Sophie: Normaal gezien schmink ik mezelf keihard, maar ik ben m’n make-uptasje vergeten in Brussel, dus het is eerder toevallig dat ik alleen lippenstift draag.

Is het leuk om in 2017 een vrouw te zijn?

An-Sophie: Het is sowieso makkelijker dan vroeger, maar ik denk dat er andere verplichtingen zijn. Kijk naar social media. Kijk naar de jongere generatie. Wij hebben nog een goede jeugd gehad, zonder social media. Nu voelen kinderen en jongeren de druk ervan. Sorry, maar toen ik veertien jaar was, was ik ‘pokkelelijk’ en was mijn stijl totaal nog niet uitgesproken. Nu moet je stijl al helemaal op punt staan en moet je uiterlijk gesofisticeerd zijn.

Andie: Vijftienjarigen zien eruit alsof ze vijfentwintig zijn. Ze willen te veel Kylie Jenner zijn. En de feministen van nu zijn te snel op hun tenen getrapt. Feminist zijn gaat over gelijkheid, maar nu willen ze beter zijn. Je moet oppassen wat je zegt. Maar leef gewoon. Want er is echt nog te veel rivaliteit tussen vrouwen. We moeten elkaar steunen.

Charlotte Brondeel (29) – Kinderverzorger



Met je zwangere buikje spring je er vandaag uit. Waarom ben je hier?

Ik ben zwanger en het leek me een leuke manier om dat vast te leggen. Zwanger zijn brengt veel onzekerheden over je lichaam mee. Ook al hoor je veel complimenten over je buikje, toch heb ik er soms wel moeite mee. Je broeken passen niet meer, je borsten worden groter, je lingerie is te klein. Anderzijds is het misschien mijn laatste zwangerschap en moet ik ervan genieten. Ik moet blij zijn met hoe ik eruit zie en dat ik zwanger kan zijn. Ik ben nu op mijn vrouwelijkst.

Kon je de zenuwen in bedwang houden?

Ik was zenuwachtig omdat ik niet wist wat ik kon verwachten, maar eigenlijk heb ik niet zoveel schaamte om mezelf bloot te geven. We zijn allemaal vrouwen, we zijn allemaal hetzelfde, we hebben allemaal borsten en billen.

Was het anders geweest als er mannen rondliepen?

Ja, dat wel. Dan had ik misschien wel wat meer schaamte gehad.

Zijn vrouwen niet juist kritischer tegenover elkaar?

Ja, dat is eigenlijk wel een goed punt. [lacht] Ik vind andere vrouwen altijd mooi. Als er mannen bij zijn, gedragen vrouwen zich toch wel wat anders en willen ze zich over het algemeen van hun beste kant laten zien.

Welk advies geef je aan de volgende generatie vrouwen?

Niet te veel twijfelen. Niet te veel zorgen maken over onbenulligheden en gewoon doen.

Hanne Louisia (19) – Student autonome vormgeving



Waarom sta je hier vandaag?

De thema’s seksisme, feminisme en bepaalde rolverdelingen interesseren me heel erg. La Fille d’O kaart die onderwerpen ook aan.

Was je zenuwachtig om in je lingerie te poseren?

Nee, niet echt. Ik heb totaal geen schroom. Ik zit goed in m’n vel. Da’s op een bepaald moment in m’n leven gekomen. Het is niet zo dat ik mezelf super mooi vind, maar ik ben wel tevreden. Ik kan in de spiegel kijken en trots zijn. Ik heb een hele leuke liefdesrelatie met mijn lichaam.

Heb je je voorbereid op vandaag?

Totaal niet. Het is gewoon hoe ik er normaal uitzie. Ik heb me niet speciaal geschoren, want ik heb sowieso heel weinig lichaamsbeharing. Ik vind het ook niet nodig dat vrouwen dat wel doen.

Murielle Scherre photoshopt niets. Vind je dat eng?

Nee, ik vind dat goed. Ik heb er geen problemen mee.

Wat vind je fascinerend aan het vrouwenlichaam?

De golvingen van een vrouw. Een zandloperfiguur vind ik heel mooi.

Welk advies geef je aan de volgende generatie vrouwen?

Houd je van jezelf, dan wordt de liefde van anderen ook veel oprechter en mooier. Alle ervaringen worden ook beter. Niets aantrekken van de standaarden die heersen. Omarm jezelf zoals je bent, ook al is dat met beharing of een maatje meer.

Edusa Daems (23) – student taal en letterkunde



Waarom durf jij hier vandaag te staan?

Ik ben hier omdat ik aan mezelf wil bewijzen dat ik zelfzeker kan zijn. Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik ben normaal heel verlegen. Ik vind het ‘chique’ van mezelf dat ik hier tussen al die mooie vrouwen sta. Daarnet moest ik me omkleden tussen allemaal naakte vrouwen, wat ik niet had verwacht. Zoveel tieten, maar het interesseerde me niet. Het was mooi om te zien, het was laagdrempelig. De casting is sensueel, maar niet seksueel.

Was je zenuwachtig?

Ja, zelfs nu nog na de shoot. Ik ben helemaal warm.

Heb je je speciaal voorbereid?

Minder gegeten? [lacht] Maar ik heb me vooral mentaal voorbereid.

In de media worden heel veel foto’s gephotoshopt, maar Murielle retoucheert niets. Vind je dat niet eng?

Ik vind dat tof, omdat zij op die manier een goedkeuring geeft. Ze laat zien dat er absoluut niets mis is met je lichaam. Ik weet dat ik plooien heb en dat ik dikke borsten heb, het zal wel.

Wat is jouw advies aan de volgende generatie?

Wees eerlijk tegenover jezelf. En durf. Durf je problemen in het gezicht te kijken, zit niet in een dip, fuck die depressies, durf uit het slop te komen.

