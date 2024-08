De machinegeweren, tanks en ruimteschepen van een kartonkunstenaar

De meeste kartonkunst is gemaakt door kleuters in knutselclubs. Het wordt ook regelmatig gebruikt om een kunstwerk in te verpakken, maar zelden als materiaal voor een professioneel kunstwerk. De Japanse kunstenaar Monami Ohno besloot het verpakkingsmateriaal eens anders aan te pakken, door er ingewikkelde sculpturen van te maken. Ohno maakt voornamelijk herkenbare producten na, zoals bierblikjes, bankbiljetten, machinegeweren en voertuigen uit haar favoriete sciencefictionfilms.





Dat klinkt misschien makkelijk, maar volgens Ohno is dit niet zo. Lichamen en ronde vormen zijn vooral moeilijk uit karton te snijden, waardoor de kunstenaar zich vooral op machines en mechanische vormen richt. Het liefst maakt ze de ruimteschepen en auto’s na, die rondracen in haar lievelingsfilms. “Mijn favorieten zijn de Millennium Falcon en de DeLorean,” zegt Ohno.

Ze begon zo’n zes jaar geleden met het maken van kartonnen sculpturen voor een stop-motionfilmpje. De korte film van ingewikkelde machines en een jongen die pizza’s bakt op zijn motor, zie je hieronder:

Na deze eerste creatie zijn Ohno’s kartonnen sculpturen steeds gedetailleerder geworden. Zo maakte ze draagbare sneakers, miniaturen van stadsgezichten, reuzenschildpadden, een levensgrote saxofoon en een heel leger aan tanks. Voor al die verschillende complexe vormen gebruikte de kunstenaar meer dozen dan ze zich kan herinneren, en ze geeft toe dat het regelmatig misgaat.

Karton heeft nou eenmaal een speciale plek in het hart van Ohno, omdat het haar aan haar kindertijd doet denken: “Er was maar weinig speelgoed dat net zo inspirerend werkte als een lege kartonnen doos. Met karton konden we alles maken, en doen doen alsof we koning waren van een kasteel of een astronaut in ruimteschip. De enige limiet is onze eigen verbeelding.”

