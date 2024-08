De makers van al die AI-nepporno zijn van hun favoriete hostingsite getrapt

De meest populaire hosting-site voor “deepfakes” verwijdert nu actief gifs met nepporno van haar site.

“Deepfakes” zijn nep-pornovideo’s die worden gemaakt met behulp van een machine learning-algoritme, waardoor mensen de gezichten van beroemdheden – of vrienden en kennissen – op de lichamen van pornosterren kunnen plakken. Dit soort video’s en gifjes gingen de afgelopen weken nogal viral omdat ze nu echt ontzettend makkelijk te maken zijn.

Dinsdag merkten gebruikers van de subreddit r/deepfakes op dat sommige gifs die die op hostplatform Gfycat waren geüpload, waren verwijderd. Gfycat is vergelijkbaar met Imgur en andere populaire sites die gebruikt worden om media te delen op het Reddit en andere plekken op het internet. Een woordvoerder van Gfycat bevestigt aan Motherboard dat ze deepfakes “aanstootgevend” vinden en van de site verwijderen.

“Onze servicevoorwaarden staan het toe dat we dingen verwijderen die we aanstootgevend vinden. We verwijderen dat soort content dan ook actief,” vertelt een woordvoerder van Gfycat aan Motherboard in een e-mail.

Het lijkt erop dat Gfycat uploads verwijdert die ouder dan een dag zijn, en vervangt door een foutmelding. “Het lijkt op een gerichte zuivering, dus mensen kunnen de website maar beter vermijden,” schrijft een gebruiker van de subreddit. “Iedereen die een link heeft geplaatst, moet proberen deze ergens anders te hosten.”

De servicevoorwaarden van Gfycat verbieden inhoud voor volwassenen niet expliciet (de site wordt al jarenlang gebruikt voor het hosten van porno op Reddit), maar gaat wel in op intellectuele-eigendomsrechten en stelt dat “alle inhoud die (i) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van een andere partij” kan worden verwijderd. Alles wat door Gfycat wordt beschouwd als “in strijd met de wet, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, excessief gewelddadig, lasterlijk, vulgair, obsceen, inbreuk op andermans privacy, hatelijk racistisch, etnisch of anderszins aanstootgevend” kan ook worden verwijderd.

Deze open houding tegenover inhoud voor volwassenen – en ook dat Gfycat gratis is, uploads oneindig groot mogen zijn, en downloaden makkelijk is – maakt Gfycat de ideale plek voor Redditors om deepfakes te hosten. Dus nu moet de community op zoek naar alternatieve plekken om hun video’s op te stallen.

“Ze kregen slechte publiciteit door de video’s. En die slechte publiciteit is het ze niet waard,” schrijft een andere r/deepfakes-gebruiker in een thread over hun verwijderde pornofilmpjes. “Ze kunnen nu zelfs doen alsof ze een dappere website zijn die iets doet aan de nare pornomensen op hun platform. Alleen hebben ze het er niet over dat ik miljoenen pornoscènes, -filmpjes en vrouwen die Pokéballs uit hun vagina’s schieten op hun kostbare website kan vinden. Maar deepfakes zijn het kwaad van de week.”

De weken nadat we voor het eerst berichtten over deepfakes is er al veel gesproken over of ze legaal zijn of niet. Maar natuurlijk zijn platforms vrij om hun site te beheren zoals ze dat zelf willen.

Mocht je de score thuis bijhouden, chatplatform Discord is begonnen met het verwijderen van >>deepfake-servers omdat ze de communityrichtlijnen van de site zouden schenden: “Wij zien het vragen naar of maken van deze content als een schending van ons beleid tegen pornografie waar geen wederzijdse toestemming voor is. Dit is ook duidelijk verboden in onze servicevoorwaarden en communityrichtlijnen,” zegt Discord in een verklaring. “Als we niet-consensuele pornografie vinden wordt een server onmiddellijke afgesloten en worden de gebruikers permanent verwijderd. We hebben dit soort servers onderzocht en ze meteen offline gehaald.”

Gfycat denkt er nu dus hetzelfde over als Discord. Maar PornHub staat nog steeds vol met deepfakes en Reddit – de site is nog steeds het centrale punt voor deepfakes – heeft nog steeds niet gereageerd op onze verzoeken om commentaar. Ondertussen heeft de deepfakes-gemeenschap naast Gfycat nog heel wat andere hostingsites gevonden die ze kunnen gebruiken.

