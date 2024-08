De makers van Lays willen snacks speciaal voor vrouwen op de markt brengen

Het is nogal riskant om speciaal “voor vrouwen” op de markt te brengen. Denk even aan de roze “Bic-pen voor haar” of “vrouwenbier”. Toch durft Indra Nooyi, CEO van PepsiCo, deze gewaagde stap te zetten. PepsiCo produceert niet alleen maar frisdranken, maar is ook eigenaar van chipsmerken Lays en Doritos. Nooyi, van Indiase afkomst en een van de weinig vrouwelijke CEO’s in het door mannen gedomineerde wereldje, zei in de radioshow Freakonomics tegen presentator Stephen Dubner dat het bedrijf sterk overweegt een chipslijn voor vrouwen te ontwikkelen.

“Jonge mannen zijn gek op Doritos en ze likken het chipspoeder gewoon van hun vingers af. En als ze de bodem van de zak bereiken, zetten ze de zak gewoon aan hun mond om de gebroken stukjes chips naar binnen te schudden. Ze willen alles uit die zak halen,” aldus Nooyi.

Met andere woorden, mannen zijn gelukkige viespeuken. Vrouwen daarentegen, moeten deze gevoelens van schaamteloos eten onderdrukken, volgens Nooyi. Hierdoor is er ruimte in de markt ontstaan die het bedrijf wil opvullen. “Ze houden niet van te hard kauwen,” zei Nooyi tegen Dubner. “En ze likken hun vingers niet af en ze schudden ook geen gebroken chipsstukjes en restjes poeder in hun mond.”

Om die arme vrouwtjes te helpen wil het bedrijf een lijn snacks uitbrengen met verpakkingen die voldoen aan de behoeftes van vrouwen vertelde Nooyi aan Dubner. De producten zullen “weinig kraken”, hebben evenveel smaak als andere zoutjes en er zal geen poeder aan je vingers blijven kleven. De verpakkingen passen makkelijk in je tas. Design samenbrengen met innovatie is cruciaal voor PepsiCo. volgens Nooyi. MUNCHIES heeft PepsiCo. gevraagd wat voor onderzoek ze naar vrouwenchips ze hebben gedaan. We hebben tot op heden nog geen reactie ontvangen.



Wie weet wordt het een succes, want het glazen plafond doorbreken gaat natuurlijk niet met vieze chipsvingers.

