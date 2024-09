OMG, de makers van Rick and Morty en The Stanley Parable maken samen een VR-game

Het spijt me lezers, ik voel me schuldig en een mislukkeling. De makers van twee van mijn favoriete dingen van de afgelopen jaren werken dus blijkbaar samen aan een VR-game en de trailer is al twee weken geleden uitgekomen. Het ziet er zo belachelijk fantastisch uit en ik begrijp niet hoe ik dit heb kunnen missen, maar het is wel zo en sorry daarvoor. Maar beter laat dan nooit, toch? Hier is de trailer van Accounting:

Justin Roiland – medebedenker en stem van Rick and Morty – de allerbeste serie in dit universum – kondigde eind augustus aan dat hij een VR-gamestudio ging oprichten: Squanchtendo (echt). De studio bestond toen nog uit hem en gameveteraan Tanya Watson, die eerder werkte aan de Gears of War-serie en nog wat grote games. Het persbericht over de oprichting tekent al het soort games die ze willen gaan maken; surrealistische, over-the-top absurde games in virtual reality:

Dit is serieus het persbericht waarmee Squanchtendo hun bestaan aankondigde

Op 13 september kondigde de gloednieuwe studio hun eerste VR-game aan, Accounting, die ze in samenwerking met indiestudio Crows Crows Crows geproduceerd hebben. Crows Crows Crows is de studio van William Pugh, maker van de cultgame The Stanley Parable. Als je die nog niet gespeeld hebt, stop met lezen en doe jezelf nu dat plezier aan.

De samenwerking kwam door leugens en deceptie tot stand. Roiland was toevallig in het kantoor van Respawn, de studio achter Titanfall 2, en wilde graag een rondleiding. Hij tweette het volgende:

Anybody from @Respawn a fan of Rick and Morty?

— Justin Roiland (@JustinRoiland) September 1, 2015

Waarop Pugh, die helemaal niet bij Respawn werkt, antwoordde:

@JustinRoiland I am from @Respawn and I promise I am a fan.

— William Pugh (@HonestWilliam) September 1, 2015

Roiland geloofde zijn leugen en DM’de Pugh direct dat hij in de lobby stond en superenthousiast was over de beloofde rondleiding. “Luister, ik … het spijt me maar ik werk niet voor Respawn. Maar ik ben groot fan van Rick and Morty,” kreeg hij echter terug van Pugh.

En zo geschiedde: Roiland kreeg geen rondleiding van Pugh, maar wel zin om samen te werken aan iets nieuws. Het resultaat is Accounting, een game voor de HTC Vive waarin je in kamer-grote ruimtes op zoek moet gaan naar een VR-bril om door te kunnen naar de volgende ruimte, terwijl Pugh en Roiland dingen naar je schreeuwen.

Accounting zou eigenlijk eind september uitkomen, maar Pugh tweette vorige week dat de game nog niet af is en vroeg in oktober zal arriveren. We wachten dus geduldig af. Oh en mocht iemand ook fan zijn van Rick and Morty en The Stanley Parable, en ook nog een HTC Vive bezitten, dan ik hou me van harte aanbevolen om langs te komen om dit te spelen. Misschien leidt het nog tot een mooie samenwerking.