De man die besloot een skatepark uit de grond te stampen in Brussel

De stad Gent heeft 1.8 miljoen euro geïnvesteerd voor de bouw van een nieuw skatepark in 2019. In Brussel is er geen sprake van zo’n project, dus besloot Youssef Abaoud dan maar om helemaal zelf een skatepark uit de grond te stampen. Na verschillende pogingen heeft hij dat nu ook voor elkaar gekregen. Vorig jaar stichtte hij in Anderlecht het enige Brusselse indoorpark en afgelopen weekend opende hij de deuren van een aanliggend outdoorpark.



Het nieuwe skatepark heet Byrrrh en is vernoemd naar het populaire Franse aperitief Byrrh, een bitterzoete mengeling van onder andere rode wijn en tonic. Die naam kwam er omdat ‘Byrrh’ op de muren stond van het pand waar Youssef zijn eerste poging ondernam om een skatepark in Brussel te starten. Youssef hoopt dat het nieuwe park in Anderlecht hier is om te blijven, aangezien het niet duidelijk is wanneer ze het aanliggend pand moeten verlaten. Zolang het feestje duurt, kan iedereen hier in elk geval voor vijf euro gaan skaten.

Ik ging naar de openingsavond van het skatepark, en vroeg Youssef hoe hij dit heeft kunnen realiseren en wat de plannen zijn voor de toekomst.

Youssef in het indoorpark naast Byrrrh.

VICE: Hoi Youssef, waarom wilde je zo graag een skatepark in Brussel?

Youssef: Da’s makkelijk: omdat we er geen hadden. Sinds 2005 hebben we geen indoor skatepark meer in Brussel. We hebben heel lang geprobeerd om er een van de stad te krijgen, maar dat bleek onmogelijk te zijn. Daarna besefte ik: we hebben de stad niet nodig. Wat we nodig hebben zijn mensen, technische kennis en een beetje geld. Zo ben ik met het eerste park begonnen.

Was dat al lang een droom van je?

Ik ben oorspronkelijk van Dour, waar geen skatepark was toen ik er opgroeide. Daarom was ik al van kleins af dingen aan het maken uit palletten om te skaten. Ik had nooit gedacht dat ik echt een skatepark ging bouwen, maar de kans bood zich aan. Ik kende iemand die me vertelde dat ik een magazijn kon gebruiken om in te skaten. Toen we daar weg moesten, kregen we hulp van Citydev, een organisatie uit Brussel die oude gebouwen koopt om er nieuwe te plaatsen. Het neemt veel tijd in beslag voordat zo’n oud gebouw effectief wordt afgebroken, en in de tussentijd kan je het voor een mooie prijs huren. Dat is ook het geval voor de plek die we nu gebruiken. Het lijkt erop dat we die drie jaar lang gaan kunnen gebruiken, al is dat nooit zeker.

Dit is nu de derde locatie waar je het probeert. Waarom heb je de eerste twee locaties in Laeken en Evere moeten sluiten?

Youssef: Ja, die parken moesten allebei binnen het jaar weer dicht. De eigenaars van de vorige locaties organiseerden zelf veel feesten, wat vaak resulteerde in een bezoekje van de politie. Na een tijdje kwam de gemeente zeggen dat we moesten sluiten. Vooral door die feestjes, niet omwille van ons skatepark.

Nu hebben we wel een goede relatie met Citydev. Ze zijn blij met ons en met wat we bouwen, ook omdat we skatekampen voor kinderen organiseren. We leren elke woensdagnamiddag kinderen van een lokale school in Anderlecht skaten. Vaak staan ze bij ons voor het eerst op een plank.

Waren er momenten waarop je op het punt stond om op te geven?

Het is een strijd. Elke keer dat we moesten sluiten was ik teleurgesteld dat we het niet hadden kunnen afmaken. Maar door deze drie plaatsen hebben we drie keer iets anders kunnen bouwen. Elke keer leer je weer iets bij en de volgende keer is telkens nog beter.

Een skatepark bouwen lijkt me technisch gezien niet zo simpel, zeker eentje uit beton. Hoe kom je aan die kennis?

De eerste keer dat ik met beton werkte was bij de bouw van het eerste skatepark van Antwerpen. Dat werd gemaakt door het Amerikaanse bedrijf Team Pain. Samen met Jan, een van mijn teamgenoten, ging ik erheen om te helpen en bij te leren. Tien jaar later heb ik ook meegewerkt aan het skatepark in Namen, samen met het oude collectief BRUSK. Ook heb ik de Mashers-crew geholpen met de bouw van het skatepark aan Allee du Kaai, aan Tour & Taxis in Brussel. Zo heb ik veel technische kennis en ervaring opgedaan.

Meer dan vijftig mensen zijn je komen helpen met dit DIY-skatepark. Hoe kom je aan zoveel helpende handen?

Doorheen de jaren heb ik veel mensen ontmoet door zelf te helpen met het bouwen van skateparken. Ook de mensen die ik heb leren kennen door de organisatie MakeLifeSkateLife. Via hen ben ik gaan helpen om een skatepark in Marokko te bouwen. Daar heb ik veel mensen leren kennen van over de hele wereld, en die zijn ons weer komen helpen. Sommige zijn hier zelfs meteen twee of drie weken gebleven. Natuurlijk kregen ze in ruil een slaapplaats in het indoorpark en regelden we eten en drinken. Ook uit België kwamen er veel mensen helpen, uit Mechelen, Gent, Aalst en heel Brussel. Het was echt een mooie tijd.

Het skatepark in Taghazout, Marokko, dat Youssef mee heeft gebouwd.

Kan je ons wat meer vertellen over het skatepark in Marokko?

MakeLifeSkateLife is een door Levi’s gesponsorde organisatie die parken bouwt over de hele wereld, op plaatsen waar er geen park is door gebrek aan middelen. Dit park was in Taghazout, een klein dorpje in Marokko dat bekend is voor zijn surfspots. Ik ging er als kind altijd heen in de vakantie. Het was echt geweldig om aan dat project mee te werken. We waren met meer dan honderd vrijwilligers met veel kennis en passie, en bouwden een heel skatepark in maar drie weken.

Hier is Brussel moet de hittegolf voorbije zomer het werk extra zwaar gemaakt hebben. Hoe heb je dat volgehouden?

Ja, het was moeilijk, maar ook leuk. Genoeg water drinken was de boodschap. En bier.

In het midden zie je de ledge gemaakt uit restjes van grafstenen.

Je had niet alleen hulp nodig, maar ook materiaal. Waar heb je dat allemaal gevonden?

Het beton haalden we met financiële steun van Levi’s bij het Mechelse bedrijf Concrete Dreams. Er zijn ook veel dingen die we gratis hebben gekregen. Zo hebben we marmer gekregen van een vriend van me. Hij maakt grafstenen en had ons wat overschot gegeven waarmee we een ledge [een blok om over te grinden, red.] hebben kunnen maken. We hebben veel moeten snijden en puzzelen, maar het was echt leuk om te doen.

Voordat we het beton konden leggen moesten we eerst een grondlaag maken. Daarvoor hebben we letterlijk alles gebruikt wat we maar konden vinden. Alle rommel die in de kelder van het gebouw lag, zit nu in de grondlaag van het skatepark. Er ligt bijvoorbeeld een toilet in, een skateboard en een camera.

Hoe heb je hiervoor geld kunnen inzamelen? Op de stad Brussel kon je blijkbaar niet rekenen.

Nope, geen steun van de stad Brussel. Echt vreemd. Ze begrijpen niet hoe groot skateboarden is. Ze zien het niet als even belangrijk als voetbal of andere bekende sporten. Het is ook moeilijk te zeggen hoelang we hier kunnen blijven. Ze zeggen een drie à vier jaar, maar dat geeft ons echt geen zekerheid.

En je hebt geld nodig. Beton is bijvoorbeeld fucking duur. Dankzij Levi’s en skatedistributeur Transind hebben we het grootste deel kunnen betalen. Levi’s heeft in het park geïnvesteerd en de materialen die we nodig hadden. Transind helpt ons maandelijks een deel van de huur te betalen. We betalen ook veel uit eigen zak, geld dat we doorheen de jaren hebben gespaard.

Met de combinatie van outdoor en indoor heb je veel ruimte. Ben je van plan om hier in de toekomst ook events te houden?

Absoluut, we zijn er al aan het organiseren. Concerten, verjaardagsfeestjes voor kinderen en onlangs zelfs een modeshow. Volgend jaar in september willen we opnieuw de ‘Byrrrh Bang’ organiseren. Dat deden we ook op de vorige locaties. Het is een soort van muziekfestival met ongeveer tien bands. Naast muziek is er dan ook een wedstrijd in het skatepark. Ik wil hier vooral veel evenementen voor kinderen houden. Het moet echt een plaats zijn waar kinderen van de buurt kunnen komen leren skaten.

Wanneer is Byrrrh voor jou een succes?

Ik wil vooral dat het zo lang mogelijk blijft bestaan. Het heeft veel tijd en hard werk gekost. Ik ben hier ook bijna elke dag, zonder dat ik ervoor betaald wordt. Voor mij moet het een plaats blijven waar iedereen kan komen skaten.

Wil je nog iets kwijt aan ons publiek?

Ik wil iets zeggen aan de jonge lezers. Als je iets wil, moet je het gewoon doen. Wacht niet tot iemand anders het voor jou doet. Anders gebeurt het niet. Elke skater wil een plaats om te skaten. Als er niets is in je buurt, maak het dan zelf.

Thanks, Youssef!

Meer over Byrrrh en de events die ze organiseren vind je op hun Facebook en Instagram. Voor meer van fotograaf Melvin Podolski moet je op zijn Instagram zijn.

Tijdens de openingsavond.

