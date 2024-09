De man die een jaar lang elke dag een filmposter maakte

Het is hem gelukt! Na een volledig jaar ploegen en zwoegen heeft grafisch ontwerper Pete Majarich zijn ambitieuze project A Movie Poster a Day voltooid. Een jaar lang maakte hij elke dag een filmposter en nu heeft hij – jawel, goed gerekend – 365 unieke interpretaties van bekende films, waaronder The Silence of the Lambs, Inception en Cast Away.

Om dit indrukwekkende huzarenwerk af te ronden, bundelde Majarich al zijn werken in een video. Het filmpje, waarin hij een boeiend geheel creëert van zijn werken, is vergelijkbaar met een spannende filmtrailer. Op de filmische muziek van Peer Gynt laat hij ons, geheel in het ritme van de muziek, al die verschillende filmposters ontdekken. Hij begon immers aan het project om nieuwe stijlen te ontwikkelen en zijn artistiek spectrum te verbreden.

Onder de video op Vimeo schreef hij dat hij denkt “ingespeeld te hebben op iets waar iedereen van houdt: films.” Hieronder zie je enkele posters uit A Movie Poster a Day en natuurlijk de video waar we het over hadden:

