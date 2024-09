De man die het felste licht in het universum fotografeerde

De felste lamp in het universum bevindt zich in de kelder van de natuurkundefaculteit van de University of Texas in Austin. Deze zeer krachtige laser, die de Texas Petawatt wordt genoemd, is de inspiratiebron voor de korte documentaire The Superlative Light, van regisseur Ben Steinbauer. “Ik kon gewoon niet geloven dat er zoiets machtigs dezelfde stad als ik was,” vertelt Steinbauer aan The Creators Project. Binnen de kortste keren wilde hij alles over de lichtbron weten en zo googlede hij richting een nieuwe ontdekking: een fotoserie van de fotograaf die de hoofdpersoon van zijn documentaire zou worden.

The Superlative Light vertelt het verhaal van de documentairefotograaf Robert Shults, die nadat hij zijn felste lichtbron had gefotografeerd niet meer dakloos was en van zijn kunst kon leven. De film volgt Shults in hoe hij zijn tegenslagen leert accepteren en ze uiteindelijk via de fotografie weet te overwinnen. Anders dan de meeste documentaires is The Superlative Light zowel in 2D als in 360-gradenvideo te zien. “Het is echt geweldig dat je dit verhaal op twee totaal verschillende manieren kan ervaren,” zegt Steinbauer.

Toen Steinbaur nog niet met het filmen begonnen was, kwam hij in contact met de startup Dox, gespecialiseerd in VR. “Ze vonden het verhaal fantastisch en ze boden aan om de helft van het productiebudget te financieren als de film ook in VR gemaakt zou worden,” zegt Steinbauer. “Uiteindelijk heeft het ervoor gezorgd dat we veel langere dagen moesten maken, maar dat was het allemaal waard.”

In VR is het mogelijk om het hele landschap, de setting en de belevingswereld waarin het personage zich bevindt volledig te ervaren, waardoor je een goed beeld krijgt van hoe het destijds was. Het verhaal van Shults zit vol levendige locaties, dus het verhaal leent zich ook goed voor virtual reality. De VR-documentaire neemt je mee naar de bruggen waaronder Shults sliep, de fotostudio’s waarin hij werkte en binnenin het gebouw waar de Texas Petawatt staat en waar hij zijn meest iconische foto’s maakte.

