De man die in IJsland naakt tussen wilde paarden ronddartelt

Als je tijdens je reis door het hypnotiserende IJslandse landschap een horde wilde paarden en een naakte man tegenkomt, heb je hoogstwaarschijnlijk te maken met Nick Turner. In plaats van dat hij de vulkanen, geisers en gletsjers vastlegt, richt de fotograaf zich op het wilde leven. En hij is zo betoverd door de wilde paarden die vrij over het land rennen, dat hij besloot er zelf naakt tussendoor te dartelen voor zijn bijzondere landschapsfoto’s.

“Ik denk dat er een misverstand over mijn werk bestaat,” vertelt Turner aan Creators. “Het is namelijk niet zo dat ik gewoon als een gek naakt tussen de paarden ren of zo. Ik probeer juist het idee van met wilde paarden rennen te projecteren, het idee van met hen in hun wereld te leven. Dat is waar het voor mij om draait. Ik denk namelijk dat mensen een heleboel primaire en dierlijke instincten hebben.”

Turner was als kind al het liefst in de natuur en omgeven door dieren. Hij was ook liever in het gezelschap van paarden dan dat hij bij zijn klasgenootjes was. “Sommige van mijn onzekerheden en gevoelens van vroeger bleef ik hebben naarmate ik ouder werd,” legt hij uit. “De zelfportretten met paarden en met de natuur werden een soort experiment om te proberen te begrijpen waarom ik zo onzeker was toen ik opgroeide, en waarom ik me altijd een buitenstaander voelde.”



Deze behoefte van Turner om zichzelf te onderzoeken, mondde uit in een veel grotere wens om menselijke instincten te begrijpen. Zijn werk werd een algemene boodschap over de samenleving zelf. “Ik wilde onderdeel zijn van de kudde, een van de paarden worden, niet gewoon een man die ernaast stond,” merkt hij op.

De kunstenaar schildert en tekent ook. Als hij schildert, maakt hij eerst een schets van houtskool of potlood, maar gebruikt vervolgens zijn hele arm om te schilderen met olieverf of acryl. “Ik ben veel meer geïnteresseerd in de energie van het onderwerp – een paard of de natuur zelf – dan dat ik er een perfecte representatie van wil maken,” legt hij uit.



Turner past tijdens het fotograferen diezelfde principes toe. Hij kiest een locatie en fotografeert zoveel als hij kan, zonder lang stil te staan bij technische aspecten zoals de compositie en belichting. Dit zorgt er volgens hem voor dat de kijker het gevoel heeft dat er geen onderscheid is tussen de kunstenaar en zijn paarden.

Turner reisde als kind veel door Europa en ging naar de middelbare school in Frankrijk. Hij werd beïnvloed door de Europese kunst en cultuur en ziet zijn zelfportretten als een moderne bewerking van grote Griekse sculpturen of als een moderne versie van schilderingen van de oude meesters. “Mijn intentie, ook al ligt de focus op de natuurlijke omgeving, is meer emotioneel en abstract,” vertelt hij. “Ik schilder landschappen met paarden, waarbij het niet per se om de afbeeldingen zelf gaat, maar vooral om het gevoel en de intensiteit ervan.”



“Ik vind dat subtiele nuances afbeeldingen meer emotionele lading geven,” vertelt Turner. “Ik wil de kijker iets laten voelen als ze naar mijn werk kijken. Ervoor zorgen dat ze het niet alleen aantrekkelijk of interessant vinden, maar juist ook het belang van de natuur en haar complexiteit laten ervaren en hoe mensen met elkaar omgaan vandaag de dag.”



De creatieve filosofie van Turner ontwikkelde zich verder naarmate hij meer ontdekte over zichzelf en de wereld om hem heen. “Respect hebben voor iets dat zoveel groter is dan jijzelf, zoals de natuur, is een belangrijk onderdeel van de menselijke groei. Het maakt je nederig en laat je de dingen in perspectief zien,” zegt hij. “Ik probeer daarom ook steeds meer om mijn kunst niet te serieus te nemen, of mezelf. Het leven is kort; het is goed om de tijd te nemen en te genieten van het leven.”



