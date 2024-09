De man die kakkerlakken tatoeëert op het Legioen

Veel Feyenoord-fans komen naar Moose Tattoo voor hun Feyenoord- of Rotterdam-tattoo. De specialiteit van het huis? Een kakkerlak, gewoon of zelfs in Japanse stijl. Als ik om één uur ‘s middags binnenstap bij de zaak, komt het zoemende geluid van de tattooguns mij direct tegemoet. Hier worden goede zaken gedaan, zo vlak voor het kampioenschap.

Moose loopt me tegemoet en stelt zich voor. Hij is een relaxte jongen, biedt me wat drinken aan en gaat op een witte leren bank zitten. Om in het werkgedeelte te komen moet je eerst door twee klapdeurtjes, waar de letters MT zijn uitgesneden. Het doet me denken aan het logo van Tony Montana uit Scarface.

Moose is de man om te spreken over alle tattoos die met Feyenoord en het kampioenschap te maken hebben. Sinds de titel Feyenoord bijna niet meer kan ontgaan, stromen de afspraken hier namelijk binnen.

VICE Sports: Ha Moose, wat voor tattoos laten supporters hier voornamelijk zetten?

Moose: Hoofdzakelijk het logo toch wel gewoon, of gewoon Feyenoord in mooie sierletters, van die Engelse Gothic-letters, zeg maar. En af en toe een Kuipie, die hebben we van klein tot groot. Van een hele rug tot een kleine op de binnenarm. Voor die grote moeten ze dan een paar keer terugkomen. Verder komt er ook regelmatig een kakkerlakkie tussendoor, of de skyline van Rotterdam met ook de Kuip erin opgenomen en ‘SCF’.

Is er een Feyenoord-tattoo waar je het meeste trots op ben?

Mike, die hier ook tatoeëert, heeft bij iemand eens een heel rugstuk gezet. Die vond ik heel tof. Die kwam ook netjes elke maand terug om het uit te breiden. Dat was het wapen van Rotterdam, met ‘Sterker door strijd’ erbij. Dat is echt een heel tof ding geworden. Uit mijn eigen werk zou ik er zo niet eentje kunnen noemen, ik heb er zoveel gezet in de afgelopen 17 jaar.

Ja? Hoeveel denk je?

Honderden, zeker wel.

Voetballers lopen ook allemaal met tattoos. Komen die hier ook?

John Guidetti is hier geweest toen hij nog bij Feyenoord speelde. Dat is wel een grappig verhaal. Ik had toen een meisje getatoeëerd en opeens kreeg ik te horen dat zij de vriendin van Guidetti was. Dat wist ik helemaal niet. Zij had het zo naar haar zin gehad hier, dat Guidetti hier ook een tattoo wou laten zetten. Dat hebben we toen gedaan.

Weet je nog wat hij liet zetten?

‘The people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do’. Een uitspraak van Steve Jobs.

Komen er ook spelers van andere clubs hier?

Ja, zo is die lange hier eens geweest. Hoe heet ie ook alweer? Engelaar ofzo. Maar die komt uit Rotterdam hè. Maar ik ga niet alle namen noemen hoor, want daar zitten er wel een paar bij die hier niet welkom zijn eigenlijk.

O, van welke club is dat dan?

Ja, nou wat denk je zelf? Uit 020. Die zijn toen echt speciaal hier naartoe gekomen om door mij geholpen te worden. Ik sta erom bekend dat ik heel veel van die Nederlandse rappers tatoeëer. En toen was er opeens zo’n hype dat bepaalde voetballertjes van bepaalde clubs toch wel hier geholpen wilden worden. Dat moest dan wel op mijn vrije dag, na sluitingstijd met de gordijnen dicht. Ik heb daar nog nooit reclame voor gemaakt, en dat is misschien maar beter ook.

Ze waren wel blij dat ze naar jou mochten komen?

Ja, natuurlijk. Kijk, voor mij zijn het ook gewoon centen. Ik lever gewoon goed werk aan iedereen. Maar een Ajax-tattoo heb ik nooit gezet.

Is daar naar gevraagd, een tattoo van Ajax of een andere club?

Nee, Ajax nog nooit. Af en toe eentje van Sparta. Van Excelsior nog nooit. Van FC Den Haag heb ik er ook wel wat gezet. Maar eigenlijk bijna alleen maar Feyenoord.

Waar zit het hem in, dat je zoveel Feyenoord-tattoos zet en van Sparta bijvoorbeeld niet zoveel?

Tja, ik weet het niet. Misschien omdat Feyenoord een echte volksclub is. Daarom zijn ze denk ik ook zo groot. Er komen ook niet alleen jongens en meisjes uit de buurt voor Feyenoord-tattoos naar mij. Die komen ook bijvoorbeeld uit Zwolle. Ze komen echt overal vandaan.

Loopt er in Amsterdam nog eentje met een Feyenoord-tattoo van jou?

Niet dat ik weet, maar het zou me niks verbazen.

Ga je nog wat speciaals doen als Feyenoord kampioen is?

In het verleden heb ik weleens kakkerlakkendag gedaan. Dat was leuk. Voor drie tientjes kreeg je een kakkerlak. De mensen stonden toen in de rij buiten. Dat liep storm. Was ook echt leuk. Dus misschien moeten we dat maar weer eens gaan doen als die schaal binnen is, iedereen een kakkerlak.

—

