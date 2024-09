De man die “Minder Donald Trump, meer techno!” schreeuwde is geremixt in een techno-nummer

In februari dook er een video op van Patrick McCann, een man zonder shirt, die “minder Donald Trump, meer techno!” schreeuwde in een ramvolle trein. Dat is nog eens een politiek en artistiek sentiment waar we hier bij THUMP honderd procent achter staan. We vinden het fantastisch om te zien dat een producer die zichzelf Mr. Finn noemt deze droom werkelijkheid maakt met een pulserende remix. Hij rekt de clip van vijftien seconden op tot een volle minuut en gooit de vocalen door een filter, en legt er een beat onder. De video combineert de beelden van McCann met andere clipjes van flamboyante metro-capriolen en zelfs een een fragment van Mr. Robot. Bekijk hem hierboven, en check hieronder ook de oorspronkelijke video.