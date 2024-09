De man die wonden dichtplakt tijdens de grootste gevechten van Nederland

Tenminste, zolang dat in de ring gebeurt natuurlijk. Want naast het runnen van een sportschool en het trainen van zijn pupillen heeft Stefan Lems een bijzondere baan: hij is cutman voor Glory, Bellator MMA en andere vechtsportorganisaties.

Vaak gaat de aandacht naar de vechters, de scheids of zelfs naar de ringgirls. Maar het werk van een cutman moet je niet onderschatten. Ze zorgen ervoor dat de handen van vechters veilig zijn ingetapet en ze komen tussen de rondes in actie om zwellingen en scheuren tijdelijk te verminderen, zodat vechters nog even een ronde kunnen beuken.



VICE Sports sprak Lems over zijn passie voor vechtsport, handen intapen en hoe hij een vechter met een dikke snee weer veilig de ring in krijgt.



VICE Sports: Ha Stefan, waarom is het zo belangrijk om de vechters op te lappen tussen de rondes?

Stefan Lems: Er komt veel geld kijken bij het vechten. Stel je voor dat een wedstrijd gestaakt wordt door een snee of een zwelling, dan kost het de vechter de wedstrijd. Door het verliezen van wedstrijden kunnen zij hun contract verliezen en daarmee hun bron van inkomsten. Wij zorgen ervoor dat de vechters nog een ronde of twee door kunnen vechten.

Maar wat kun je doen tegen een dikke snee? Je kunt moeilijk gaan hechten in die korte pauzes.

Ik heb een polsband met speciale wattenstaafjes, van die grote. Die maak je zelf of die bestel je ergens. Die wattenstaafjes doop ik in adrenaline. Als er een snee is, dan stop ik een aantal wattenstaafjes zo’n 40 seconden in die scheur, zodat de bloedvaten door de adrenaline samengeknepen worden. Daarna smeer je de wond dicht met vaseline met nog wat adrenaline erin en klaar is kees.

Hoe ben je met dit werk begonnen?

Ik heb vroeger wedstrijden gevochten voor Kops Gym in Amsterdam, maar daar was ik niet echt goed in. Ik was beter in het trainen dan in het vechten van wedstrijden. In die tijd was er nog geen MMA-training in Rotterdam en toen ben ik daar begonnen met lesgeven. Ik gaf les aan jongens die wedstrijden moesten draaien, dus ik moest hun handen intapen. Toen ik een keer in Duitsland was voor een evenement was ik iemands handen aan het tapen. Het viel een Duitse cutman op dat ik het best goed deed en hij vroeg of ik daar vaker wat mee deed. Toen heb ik mij er meer in verdiept en ben ik er langzaam ingerold.

Ben je dan ook echt de enige Nederlander die dit doet?

Er zijn er wel een paar Nederlanders die weten wat ze doen, zoals bijvoorbeeld Martin Jansen. Toch ben ik op dit moment de enige die de grotere internationale shows doet volgens de internationale standaard.

Is het dan niet een idee om hiervoor cursussen te geven?

Er zijn wel cutmen die seminars geven om een extra zakcentje te verdienen, maar daar heb ik geen zin in. Er zijn wel jongens die via social media vragen stellen, die beantwoord ik graag. Er komen ook weleens jongens bij mij thuis langs om te leren hoe ze hun handen moeten tapen. Ik ben ook Valentijn Overeem aan het opleiden tot cutman, hij werkt samen met mij voor Glory.

Jij werkt nu bij de grootste evenementen in Nederland. Hoe ben je daar ingerold?

Veel organisaties zijn te gierig om een cutman in te huren, zij hebben liever een paar ringgirls. Maar ik begon als cutman bij de WFL, de organisatie van Melvin Manhoef, en mocht daar gelijk aan de bak. Daar begonnen de vechters die ik behandelde veel van hun partijen te winnen, want ze konden nog even door. Daar kreeg ik veel erkenning voor. Daarna benaderde Glory mij voor de Nederlandse evenementen en werd ik weer wat bekender in de cutmanwereld. Toen ging Djamil Chan vechten bij Bellator. Ik kende al wat cutmen via social media en wij spraken af wat te drinken tijdens dat evenement. Ik had best een goede klik met de hoofd cutman van Bellator, dus toen de organisatie naar Londen kwam, werd ik samen met een Engelse -en een Amerikaanse cutman gevraagd.

Wat krijg je voor een avondje intapen, wonden plakken en zwellingen bestrijden?

Ik krijg rond de 600 dollar. Dan tapen we alle handen en zitten wij naast de ring of kooi. Meestal een paar prelims (voorprogramma, red.) of main card-wedstrijden (hoofdprogramma, red.).

Zie jij jezelf meer als een trainer of cutman?

Op dit moment zie ik mezelf meer als cutman want ik ben de afgelopen tijd alleen maar onderweggeweest en ik heb een goed team lopen op de sportschool. Hierdoor kan ik het prima loslaten.

Hoe ziet zo’n evenement er voor jou uit?

We worden gebeld en een dag voordat het evenement begint, gaan we naar het hotel. Dan gaan we de avond ervoor goed indrinken en dan krijgen wij ons schema. Daar staat in wie wij moeten tapen en hoe laat dat zal zijn. Ook staat er voor welke partijen wij aan de ring moeten staan.

Wat is eigenlijk het geheim van goed intapen?

In Nederland hebben de meeste trainers nog de oude kickboksmentaliteit. Ze denken dat je alles heel hard moet maken aan de bovenkant. Je ziet ze allemaal rolletjes maken en op die knokkels leggen, dertig lagen tape toevoegen. Daarmee sla je juist je hand kapot. Ik had het privilege om het intapen van de handen een keer te zien bij een hele goeie cutman en dat heb ik aangehouden. Vanaf daar ben ik mezelf blijven ontwikkelen. Toen kwam de interesse voor het stoppen van het bloeden en het behandelen van zwellingen.

Moet je daar een medische cursus voor volgen?

Je leert het vooral van andere cutmen. Het wereldje is niet zo groot en iedereen kent elkaar wel. Sommigen doen het werk omdat ze zoals Jacob ‘Stitch’ Duran willen zijn, een legendarische cutman. Maar dan doe je het voor de verkeerde redenen. Je moet weten wat een vechter voelt als hij de ring of kooi instapt en je moet hem ook gerust kunnen stellen als hij een dikke snee in zijn kop heeft.

Hoe belangrijk is dat inlevingsvermogen?

Het allerbelangrijkste. Het kunstje zelf is niet zo moeilijk als je weet wat je moet doen, maar je moet weten wat een coach doormaakt en wat een vechter doormaakt. Je stelt een coach gerust en je stelt de vechter gerust dat hij gewoon door kan vechten, zodat hij zich niet druk gaat maken over een grote wond.

