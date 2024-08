De man met de grootste legale Europese wietkwekerij in een nucleaire bunker

“Ik weet dat we hier wiet gaan kweken, maar dat betekent niet dat het per se één groot feest zal zijn om hier te werken,” zegt Christoph Rossner, terwijl hij naar de ingang van de verlaten nucleaire bunker loopt op het platteland in de regio Allgäu, in het zuiden van Duitsland.



De bunker maakte van 1956 tot 2003 deel uit van de militaire basis van Memmingen, waar de NAVO kernwapens wilde lanceren in het geval de Koude Oorlog zou escaleren. De bunker is nu verlaten, maar als het aan Christoph Roßner ligt duurt dat niet lang meer. De 47-jarige ondernemer wil de bunker transformeren tot een van de grootste cannabisplantages in Duitsland. Dat gaat hij samen met de Beierse regering doen.



Een van de vele vergrendelde tussendeuren

Sinds maart 2017 kun je in Duitsland met een voorschrift legaal medicinale cannabis verkrijgen. Rossner zag zijn kans schoon om te profiteren van deze nieuwe wet en wil nu de grootste legale wietkweker van Duitsland worden. Dat is geen grootheidswaanzin – de legalisatie van medicinale cannabis heeft een potentiële grote markt geopend. Volgens het Duitse Monitorings Centrum voor Drugs en Drugsmisbruik (DBDD) werd er alleen al in 2015 door bijna vijf miljoen Duitsers minstens een keer per jaar, cannabis gebruikt – en dat zijn juist de mensen die je nu kunt bereiken.



De bunker waar Rossner zijn imperium hoopt te beginnen, is een intimiderend gebouw – 50 meter lang en 15 meter hoog, met ventilatieschachten zo groot als middeleeuwse forten. “Ik denk dat onze planten tussen deze muren behoorlijk veilig zijn,” lacht Roßner.

Christoph Rossner loopt door een van de doorgangen van de bunker, naar de centrale ruimte



De enorme deuren – 175 ton gehard staal, 8 meter breed en bijna een meter dik – maken een hard, mechanisch geluid. Alle eventueel toekomstige medewerkers van Rossner’s bedrijf Bunker PPD, moeten hun tassen en kleding achterlaten voordat ze het pand binnengaan, overalls aantrekken en hun vingerafdrukken laten scannen. De Duitse overheid heeft deze uitgebreide veiligheidsmaatregelen ingevoerd om de kans te verkleinen dat er illegaal cannabis het lab uit wordt gesmokkeld.



Rossner leidt me langs de voormalige verblijven van de soldaten en een radiocontrolecentrum. Het plafond bestaat uit vijf meter dik gewapend beton. De ruimte voelt klein en verstikkend aan – je krijgt het gevoel dat je moet bukken tijdens het lopen.



De beoogde cannabisplantage maakt deel uit van een groot onderzoek naar de effecten van verschillende soorten medicinale wiet, om de kwaliteitsstandaard voor elk soort te ontwikkelen. Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met de Technische Universiteit van München en de Universiteit van Brits-Columbia in Vancouver, Canada.



Rossner hoopt door dit onderzoek 150 patiënten te voorzien met cannabis uit zijn bunker. Als het onderzoek en de benodigde productie van marihuana goedgekeurd worden door het Federal Institute for Drugs en Medicinal Services en het Federal Narcotic Board in Duitsland, kan Bunker PPD beginnen met mensen voorzien van medicinale wiet, vanaf maart 2018.



Links: Christoph Rossner staat in zijn toekomstige wietkwekerij. Rechts: een voormalig radio control centrum

Rossner gelooft sterk in de helende krachten van wiet. Toen hij 18 jaar was werd zijn linkerschouder verbrijzeld door een stalen balk, tijdens een stage in een industrieel bedrijf. Hij rookte wiet om de chronische pijn die hij overhield aan het ongeluk te verminderen, en dat doet hij tot op de dag van vandaag. “Voor het geval je het je afvraagt: ik ben op dit moment ook high,” geeft hij toe.



Het Federal Constitutional Court besloot in 1994 dat het in Duitsland niet meer illegaal was om een kleine hoeveelheid cannabis bij je te dragen – tussen de vijf en tien gram, afhankelijk van de regio. Eind jaren negentig profiteerde Roßner al van die verhoogde vraag naar cannabis, door een illegale “wietapotheek” te beginnen. Zijn klantenkring groeide geleidelijk, met onder andere ook kanker- en artritispatiënten. Uiteindelijk kwam de politie. Hij werd in 2000 veroordeeld tot twee jaar en een maand gevangenisstraf. Uiteindelijk verbleef hij vijf maanden in de gevangenis en ging hij vier maanden in therapie.



Als de stroom uitvalt, kan Rossner terugvallen op vier generators om zijn cannabisplantage te voorzien van het benodigde licht

Nu medicinale wiet legaal is in Duitsland, schatten de autoriteiten dat het land vanaf 2021 jaarlijks zo’n tweeduizend kilo wiet nodig heeft, om alle patiënten te kunnen voorzien. Roßner zelf denkt dat de autoriteiten onderschatten hoeveel mensen naar de medicinale drug zullen grijpen voor verlichting, zodra het legaal is. Hij schat dat Duitsland zes keer meer wiet moet produceren – meer dan twaalf ton wiet.



Aan de linkerkant: een van de gangen in de bunker. Aan de rechterkant: een van de vele tekeningen die soldaten op de muur tekenden

We gaan dieper de crypte in. Het ziet er troosteloos uit, niet in de laatste plaats door de tekeningen op de muren, die jaren geleden zijn gemaakt door verveelde soldaten. We lopen langs een ruimte, gevuld met kluizen zo groot als transportcontainers. Het plan is om scheikundigen zeer krachtige soorten cannabis te laten klonen. De industriële oven in de ruimte daarnaast werd ooit gebruikt om giftige materialen te vernietigen met temperaturen boven de 900 graden celsius, maar deze militaire verbrandingsovens zullen nu gebruikt worden om overschotten cannabis te verbranden – een van de voorwaardes die de staat heeft gesteld.



Maar Rossner heeft nog een lange weg te gaan. Als we uit de bunker lopen, terug het zonlicht in, vertelt hij me dat zijn advocaten een rechtszaak voorbereiden tegen de Federal Institute for Drugs. De instantie wilt dat potentiële medicinalewietkwekers bewijzen dat ze de afgelopen drie jaar al minstens vijfitg kilo cannabis hebben gekweekt, verwerkt en geleverd. Aangezien het altijd illegaal was om cannabis te produceren in Duitsland, kan Rossner niet begrijpen waarom de overheid verwacht dat iemand dat gedaan heeft – laat staan daar de administratie van heeft bijgehouden.



De nucleaire bunker van de buitenkant

Terwijl hij afwacht of de Duitse autoriteiten zijn plan goedkeuren, houdt Rossner zijn concurrentie nauwkeurig in de gaten. In de Verenigde Staten koopt een aantal Amerikaanse bedrijven systematisch kleinere producenten op – een proces dat ook de Duitse markt kan overnemen. Hoewel zijn lab nog niet bestaat en er niets te kopen is, vertelt Rossner me dat hij vastberaden is dat hij niet overgenomen wordt. Hij wil dit op zijn eigen voorwaarden doen, in zijn eigen nucleaire bunker.