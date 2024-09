De mannen van SFB komen vrij na ruim 3 maanden in de Surinaamse gevangenis

Op 30 december 2016 werden KM, Frenna en Priceless in Suriname opgepakt nadat een seksfilmpje (waarin ze te zien zijn met een vijftienjarig meisje) uitlekte. Het filmpje werd opgenomen in 2015. Nadat de moeder van het meisje de aanklacht had ingetrokken werd KM op 2 maart al vrijgelaten. Vandaag heeft de rechter een uitspraak gedaan en Frenna en Priceless veroordeeld tot tweeënhalve maand cel. Omdat ze die tijd ook hebben doorgebracht in voorarrest, mogen ze volgens journalist Pieter van Maele meteen vrijkomen.