De heftigste dingen die mensen deden toen hun relatie sneuvelde

Vergeet drastische kapsels en bakken met ijs — de volgende keer dat je liefdesverdriet hebt, probeer dan eens een orgie of verhuis naar India.

In de warme gloed van mijn kerstverlichting zat ik op mijn bed. Het was mijn derde jaar op de universiteit en kerst was alweer zes maanden geleden. “Stronger” van Christina Aguilera blèrde op vol volume uit mijn stereo, terwijl een vriendin van me met haar rechterhand de joggingbroek van haar ex omhooghield. In haar andere hand had ze een schaar.

De stukken joggingbroek vielen in rafels op de grond, terwijl Christina vrolijk door bleef zingen: “But uh uh, oh no, you’re wrong”. Ik moedigde haar aan, want ze was een goede vriendin van me en ze had liefdesverdriet. Later op de middag zouden we buiten samen een vuurtje stoken, om alle andere rommel van haar ex in de hens te steken. Het was allemaal een beetje gek, maar dat is nou eenmaal hoe je je gedraagt als je relatie net uit is.

“De verhoudingen van mensen zijn bijzonder,” zei Charles Bukowski ooit. “Je bent een tijdje met iemand samen, waar je van houdt, waar je mee praat en samen dingen mee doet. En dan houdt dat plotseling op.” Precies dat moment, die plotselinge stop, maakt het verschil. Dat kan ervoor zorgen dat je niet in het cliché belandt waarin je huilend op de bank zit met een bakje ijs, maar resoluut 10.000 euro uitgeeft aan een nieuw gebit of dat je uit wraak hete koffie over het nieuwe liefje van je ex gooit.

Ik heb zelf maar één keer meegemaakt dat een relatie er plotseling mee ophield, waarna ik vooral probeerde om – zonder succes – zijn facebookwachtwoord te kraken. Daarom was ik benieuwd naar de meer extreme verhalen van mensen die reageerden op het bittere nieuws van een uitmaaksessie.

Ik had alleen niet verwacht dat het zó moeilijk zou zijn om mensen te overtuigen om mij hen verhaal te vertellen. Heather* vertelde me dat ze bijna meteen een trio had met twee getrouwde mannen (die niet met elkaar getrouwd waren) toen haar relatie uitging. Maar toen ik vroeg naar meer informatie, bleef het angstvallig stil.

Maar ik gaf niet op. Sid had al sinds de middelbare school een vriendin. Hun relatie was voelde nog intenser dankzij een flinke lading puberhormonen. Toen ze net na de middelbare school uit elkaar gingen, stuurde zijn vriendin hem een foto van zichzelf met de piemel van een andere gast in haar mond, in de hoop hem te kunnen kwetsen. “Ik maakte er een screenshot van en stuurde die naar haar enorm gelovige moeder. Dat betekende het einde van mijn ex haar zomervakantie, want ze werd naar een kerkkamp gestuurd.”

De kans dat de twee de relatie weer op zouden pakken was minimaal, maar Sid bleef wel contact houden met de moeder van zijn ex. “Ze bedankte me en bood haar excuses aan voor haar dochter. Het standaardverhaaltje: ‘Ik heb haar zo niet opgevoed, blablabla.’ Haar moeder is een lieve vrouw. Ik kom haar nog steeds af en toe tegen.”

Harriet deed ongeveer hetzelfde toen haar vriendje na zes maanden vreemdging. “Ik smste zijn moeder dat hij veel blowde en drugs gebruikte, waar ik zelf ook pas achter kwam toen het uit was. Zijn ouders hebben hem daar enorm mee lastiggevallen.”

Sindsdien hebben ze elkaar niet meer gesproken. Voelt ze zich schuldig? “Die klootzak had gewoon niet vreemd moeten gaan. Ik heb ook al zijn spullen verbrand en een foto daarvan naar hem gestuurd. Maar ja, ik was jong en onvolwassen.”

Het dieptepunt was toen hij in mijn huis inbrak en urenlang naar me keek terwijl ik sliep.



In veel van de gênante verhalen zijn de hoofdpersonen tussen de 15 en 18 jaar oud, een leeftijd waarop elke emotie intenser is en je alleen op de meeste extreme manieren over een beëindigde relatie heenkomt – bijvoorbeeld door naar een ander land te verhuizen.

Zac was pas 15 toen hij zijn moeder overtuigde om van Spanje naar India te verhuizen nadat zijn vriendinnetje was vreemdgegaan. “Zij was toen bijna 17 en we waren vier maanden samen. Ze maakte het uit via MSN, en ik kwam er via haar blog achter dat ze vreemd was gegaan.”

Hij was er zo kapot van dat naar India verhuizen, waar familie woonde, de enige manier was om eroverheen te komen. “Ik was er enorm van in de war, ik kon het niet meer verdragen om in Spanje te zijn.” Hielp verhuizen uiteindelijk om haar te vergeten? “Nee.”

Maar zelfs als je kiest voor de meer gewone rouwtradities na een breakup – ijs, slechte films en tissues – kun je nog in extreme omstandigheden terecht komen. Zeker als je lief een enorme eikel blijkt te zijn. Milly ontmoette haar ex in de kroeg en had geen idee wat voor monster hij eigenlijk was.

“Na een paar maanden hoorde ik meer en meer roddels dat hij het met andere meisjes zou doen. Hij loog vaak en kwam vaak niet opdagen als we hadden afgesproken. Hij ging er zelfs een keer vandoor terwijl we samen op vakantie waren in een Oost-Europese stad.”

Het duurde twee jaar voordat het uitging, wat uiteindelijk samenging met veel huilen, schreeuwen en pogingen om het toch weer te proberen. Toen het eenmaal echt uit was, kon Milly daarmee leven. Haar ex niet. “Er was geen ontsnappen aan. Hij stuurde een constante stroom aan berichtjes, alsof we nog wat hadden. Het dieptepunt was toen hij in mijn huis inbrak en urenlang naar me keek terwijl ik sliep. Toen ik wakker werd, heb ik hem natuurlijk direct mijn huis uitgegooid,” vertelt ze.

Ze ging niet naar politie want ze had zichzelf ervan overtuigd dat hij dat deed omdat simpelweg zoveel van haar hield dat hij haar wel moest zien. “Achteraf gezien was dat een hele zielig gedachte.” Ze krijgt nog steeds om de paar maanden een berichtje van hem.

Niet alle verbroken relaties leiden tot emotionele reacties en obsessieve stalkers. In plaats daarvan organiseerde Rachel een aantal “ik-ben-single-orgies en -gangbangs. Ik vond het zelf niet gek en heb er ook geen spijt van. Het was geweldig om te doen.”

Ik had zelf geen orgies en ik stuurde geen zielige selfies naar mijn ex. In plaats daarvan at ik vooral veel snoep, dronk flessen goedkope witte wijn en werd uit een bowlingbaan getrapt. Wat je ook doet als je last hebt van liefdesverdriet, we hebben vaak allemaal één ding gemeen: het zijn geen momenten waar je met een trots gevoel op terugkijkt.

*Namen zijn gefingeerd.





