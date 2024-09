De meest idiote acties waardoor mensen de club uit werden gegooid

Drank, drugs en regels gaan zelden goed samen. Door die combinatie worden zelfs de braafste burgers weleens uit de club gezet. Vaak gaat het om ‘onschuldige’ shit zoals binnen roken of met net iets te veel mensen in een wc-hokje hangen. Ook zijn er personen die een stapje verder gaan en de regels van de beschaving volledig aan hun laars lappen. De heldhaftige idiote dingen die zij uitvreten leveren de echt memorabele verhalen op. Ik sprak wat van deze lawaaischoppers en verzamelde de meest stompzinnige acties waardoor mensen de club uit zijn gezet. Uiteraard blijven deze sprekers anoniem.

Poepen op het dak van een Duitse club

“We waren in München voor een extremesports-beurs, en er was een feestje van Volcom in club Pacha waar wij voor waren uitgenodigd. Het was een feest waar gratis drank werd geschonken en waar veel skaters en snowboarders rondliepen, dus dan weet je dat het vrij hard kan gaan. Op een gegeven moment moest mijn gappie poepen en toen vonden we het heel grappig om dat op het dak van de club te doen. We vonden het namelijk een kutfeest. We zijn erop geklommen, zonder enige vorm van wc-papier, en nadat hij had gepoept durfden we niet meer naar beneden. De politie moest er toen aan te pas komen met een ladderwagen. We zijn toen nog via de keuken terug naar binnen gegaan en toen zag de uitsmijter ons weer. Vervolgens zijn we horizontaal eruit gegooid door een enorme Poolse bewaker.”

Videos by VICE

Lees verder op Noisey.