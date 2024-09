De meest idiote acties waardoor mensen de club uit werden gegooid

Drank, drugs en regels gaan zelden goed samen. Door die combinatie worden zelfs de braafste burgers weleens uit de club gezet. Vaak gaat het om ‘onschuldige’ shit zoals binnen roken of met net iets te veel mensen in een wc-hokje hangen. Ook zijn er personen die een stapje verder gaan en de regels van de beschaving volledig aan hun laars lappen. De heldhaftige idiote dingen die zij uitvreten leveren de echt memorabele verhalen op. Ik sprak wat van deze lawaaischoppers en verzamelde de meest stompzinnige acties waardoor mensen de club uit zijn gezet. Uiteraard blijven deze sprekers anoniem.

Poepen op het dak van een Duitse club

“We waren in München voor een extremesports-beurs, en er was een feestje van Volcom in club Pacha waar wij voor waren uitgenodigd. Het was een feest waar gratis drank werd geschonken en waar veel skaters en snowboarders rondliepen, dus dan weet je dat het vrij hard kan gaan. Op een gegeven moment moest mijn gappie poepen en toen vonden we het heel grappig om dat op het dak van de club te doen. We vonden het namelijk een kutfeest. We zijn erop geklommen, zonder enige vorm van wc-papier, en nadat hij had gepoept durfden we niet meer naar beneden. De politie moest er toen aan te pas komen met een ladderwagen. We zijn toen nog via de keuken terug naar binnen gegaan en toen zag de uitsmijter ons weer. Vervolgens zijn we horizontaal eruit gegooid door een enorme Poolse bewaker.”

Zelf biertjes tappen en chillen met George Clinton

“Ik was in Paradiso bij Bassline en ik besloot een rondje te halen. Nadat ik had betaald zag ik dat de barvrouw twee biertjes niet helemaal vol had getapt en dat terwijl ze de biertjes net dertig cent duurder hadden gemaakt. Ik wilde er wat van zeggen, maar de barvrouw ging verder met andere mensen helpen.

Ik besloot toen maar om het heft in eigen handen te nemen en zelf mijn biertjes te vullen. Dus ging ik aan de haal met de tap, en de barvrouw begon opeens moord en brand te gillen en op allerlei knoppen te drukken. Dus ik zei zo van ‘yo, mijn biertje was halfvol en ik heb de volle pond betaald’. Ze wilde niks horen en haalde een grijze beveiliger erbij die me eruit gooide. Zonder jas of zonder dat ik iets tegen mijn vrienden kon zeggen.

Oh ja, nog een grappige detail: George Clinton had die dag daar opgetreden. Hij stond buiten en vroeg me om een sigaretje en een vuurtje. Ik vertelde hem wat mij zojuist was gebeurd en hij zei toen: ‘Okay, nice story, well anyways, thanks for the cigarette, I’m going back inside!’. Volgens mij stond hij aan mijn kant.”

Brandblussers leegspuiten in een bikergaybar

“Ik ging met vrienden roadtrippen door Europa en de eerste stop was München. We waren zo fucking blij dat we eindelijk deze reis aan het doen waren dat we de eerste nacht al snel helemaal ladderzat waren. Om vijf uur ’s ochtends ging alles dicht, maar wij wilden nog doorknallen. Toen vonden we een club die nog open was; een of andere bikergaybar met een gigantische in het leer gehesen nicht als uitsmijter. Hij zag er heel fierce uit. Hoe dan ook, we kwamen binnen en we zagen een paar brandblussers staan en die moesten gewoon leeg.

Ik weet nog steeds niet waarom, we zagen de ernst van de situatie ook niet in. We moesten ook niet lachen of iets, we hebben ze gewoon stoïcijns gepakt en helemaal leeggespoten. Toen werden we natuurlijk eruit getrapt en toen zijn we maar bij een avondwinkel biertjes gaan halen. We zeiden ook niks tegen elkaar erover, pas de dag erna beseften we wat voor mongolenactie we hadden uitgevoerd. Ik wil nog even benadrukken dat het absoluut geen hatecrime was.”

Eigen consumptie meenemen naar een Hells Angels-café

“Op een vrijdagavond had ik flink zitten tanken bij een vriend thuis. Omdat op een zolderkamer zitten zuipen niet de best denkbare invulling van een vrijdagavond is, besloten we een stukje te gaan lopen. We vulden onze jaszakken met blikjes bier, omdat we gierige motherfuckers waren, en toch vooral van plan waren om een beetje op straat te hangen.

Toen we op het Leidseplein aankwamen, besloten we even naar binnen te gaan bij een bar die erom bekend staat dat de Hells Angels er ook wel samenkomen. De uitsmijter van die bar is ook een enorme Hells Angel met een paardenstaart die bijna tot de grond komt.

Binnen, met de blikjes bier nog in onze jaszakken, bestelden we tien shots Jägermeister. Tien jäger voor een tientje, je bent een dief van je eigen portemonnee als je dat niet doet. Na vijf shots Jäger had ik wel zin gekregen in een biertje. Ik was mijn vriend inmiddels kwijt, maar dat maakte me niet zoveel uit. Ik pakte een blikje uit mijn jas en trok het open. Na twee slokken voelde ik een sterke hand in mijn nek. Het was de Hells Angel met de paardenstaart die me aan mijn nek optilde en de kroeg uitflikkerde. Blijkbaar was het niet helemaal de bedoeling dat je zelf je drank meebracht.

Opeens vond ik het wel heel erg dat ik die vriend kwijt was. In de overtuiging dat hij nog binnen was probeerde ik mezelf weer naar binnen te praten. Toen dat – logischerwijs – niet lukte, probeerde ik me langs de enorme Hells Angel naar binnen te wurmen. Net op het moment dat die me een enorm pak slaag ging geven, kwamen er twee agenten, die me – zoals ik later begreep vooral voor mijn eigen veiligheid – meenamen naar het bureau. Precies op het moment dat ik met handboeien om in een politieauto werd gezet, zag ik mijn vriend de hoek om komen. Hij vond de rij voor de wc te lang en was even om de hoek in de gracht gaan pissen.”

Een tag zetten met een bescheten wc-borstel

“Ik was in de Meander in Amsterdam en ik moest heel nodig schijten. Dat heb ik dan ook gedaan op de plee en toen heb ik om onduidelijke redenen besloten om met de wc-borstel in mijn poep te wroeten en met die bescheten borstel op de dansvloer een fucking grote tag te zetten die zei ‘de Meander is kut’. De club stonk zo fucking erg. Mensen waren echt kokhalzend aan het dansen. Het was zo fucking goor. Ik moet zelf een beetje kokhalzen terwijl ik dit vertel. En ik moest er uiteraard uit.”

Spijkerjasje in de fik steken

“Ik moest draaien in de kelder van de Paradiso en ik droeg een denimjas waar een gat in de mouw zat. Een paar vrienden die mee waren vonden het heel grappig om dat gat steeds groter te trekken en op een gegeven moment hadden ze zelfs mijn mouw eraf getrokken. Het bleef alleen aan een dik stukje stof bij mijn oksel hangen en ik wilde het helemaal van de jas loskrijgen door dat gedeelte weg te branden. Dat zag een bewaker die keihard op me af kwam rennen omdat hij dacht dat ik mezelf bewust in de brand wilde steken. Hij zei ook nog dat hij niet wilde dat er zoiets als in Volendam bij café De Hemel zou gebeuren. Voordat ik echt kon reageren werd ik opgetild en uit het pand gegooid.”

Beeld door Manuel de Jong