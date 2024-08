De meest romantische skatefoto’s die je deze week gaat zien

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Italië



Claudio Majorana’s nieuwe fotoboek, Head of the Lion, onderzoekt hij de intimiteit binnen een groep jonge skaters in Misterbianco ­­– een buitenwijk van Catania, op Sicilië. “Ik denk niet dat je echt iets kan weten over een stad zonder in de buitenwijken te zijn geweest,” vertelt Claudio. “De buitenwijken zijn de enige delen die nog uitbreiden, en in die zin vertegenwoordigen ze de toekomst van de urbanisatie.”

De titel van het boek, Head of the Lion, refereert naar een grote rots in het gebied waar de jongeren graag rondhangen in de zomer; ervanaf springen is een lokale rite de passage.

Videos by VICE

Majorana is opgeleid tot dokter, en ziet gelijkenissen tussen geneeskunde en fotografie: “In beide gevallen gaat het om een uitwisseling tussen mensen waar empathie van groot belang is. Wat dat betreft denk ik dat dokters en fotografen over vergelijkbare vaardigheden moeten beschikken.”

Claudio maakte zelf vijftien jaar lang deel uit van de Siciliaanse skatescene, en dit is niet zijn eerste boek over het onderwerp. Eerder legde hij de begindagen vast, en hij fotografeerde vanaf 2004 de bezoeken van internationale skaters, en de magische sfeer die er ontstaat als mensen onontgonnen skatespots verkennen.



Maar met Head of the Lion wilde Claudio terug naar de basis, en vastleggen wat jongeren in eerste instantie ertoe beweegt om te skateboarden. Op een eiland als Sicilië, dat niet echt gezegend is met de marmeren plaza’s waar Amerika bijvoorbeeld om bekend staat, is er een aardige portie doorzettingsvermogen nodig. “Ik bewonderde hun vastberadenheid. Toen ik ze in 2011 voor het eerst ontmoette waren ze hele dagen bezig om ramps te bouwen van materialen die ze vonden op verlaten bouwplaatsen, ze hielden de boel bij elkaar met ducttape.”

“Natuurlijk identificeerde ik me met ze. Ik herkende mezelf in de dromen om een goede skater te worden, en in de angst voor volwassenheid. Wat ik zo bijzonder vind aan adolescentie, is hoe je mensen de behoefte aan onafhankelijkheid ziet ontwikkelen, gecombineerd met de sterke drang naar geborgenheid.



‘Head of the Lion’ is te koop via Cesura Publish. Scroll naar beneden voor meer beelden uit het boek.



Bang dat je iets mist? Begrijpelijk. Daarom hebben we een nieuwsbrief met onze beste stukken, video’s én winacties. Schrijf je hier in.