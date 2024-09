De meest sadistische achtbaan in Rollercoaster Tycoon is een hel van 210 dagen

Eigenlijk moedigt Rollercoaster Tycoon je heel erg aan om een sadist te zijn. Op zijn minst is het gewoon veel te makkelijk om achtbanen te maken waarmee je het leven van jouw bezoekers tot een hel kan maken.

Een speler van het spel heeft zich toegelegd op het bouwen van tergend langzame achtbanen. Zijn achtbanen gaan zo langzaam, dat de passagiers al lang aan de hongerdood zijn gestorven, tegen de tijd het ritje is afgelopen. Iemand heeft deze creatie, met de naam “Kairos – The Slow,” op 8chan gepost. Naar schatting duurt een ritje van deze achtbaan 210 echte dagen. Dit komt overeen met 3,000 jaar in het spel.

Videos by VICE

Net als op 4chan worden posts op 8chan snel ondergesneeuwd en uiteindelijk verwijderd. Gelukkig heeft iemand de originele post doorgeplaatst op Tumblr. Daar kunnen we lezen dat de maker erachter kwam dat de achtbanen in Rollercoaster Tycoon nooit helemaal stilstaan. Op een vlakke baan neemt de snelheid van een achtbaantreintje weliswaar steeds meer af, maar het zal nooit helemaal tot een stilstand komen.

“Op basis van dit principe bouwde ik de grootst mogelijke spiraalvormige baan,” schrijft de maker van de achtbaan. “Zodra de trein het opstappunt verlaat, wordt die afgeremd naar 4 km/h. Vervolgens reist het de baan af, waar het steeds meer snelheid verliest, maar nooit helemaal stopt. In het binnenste van de spiraal verandert de trein van richting en legt hij de hele weg nog een keer af.”

Dit kwaadaardige genie is ook de maker van een andere achtbaan die The Wheel of Life and Death heet. In de video hierboven zie je de attractie, waarvan een ritje 60 echte uren duurt. In vergelijking met de Karos is dat natuurlijk helemaal niets.