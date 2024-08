De memes die een gefrustreerde robot zou maken

Wetenschappers proberen al sinds jaar en dag het menselijk brein na te bootsen. Het resultaat is meestal onverstaanbare, wetenschappelijke wartaal. Maar wat als een kunstenaar een kijkje zou nemen in ons hoofd? Dan krijg je volgens Trauma Doll van Sofia Crespo collages vol WordArt, memes en sms-berichtjes.

Op haar facebookpagina vertelt de Berlijnse kunstenaar dat Trauma Doll een pop is met kunstmatige intelligentie “die last heeft van posttraumatische stress, angsten en depressies”. Sofia Crespo beeldde zich in hoe de pop zou omgaan met zijn psychologische demonen en frustraties. Het resultaat is een digitaal gegenereerde memecollage, waarin allerlei verwijzingen naar het internet verwoven zitten.

In de collages van Trauma Doll verschijnen berichtjes van vrienden, glitches van citaten, filosofische teksten en titels van artikels. Internetgrapjes vloeien over in Wikipediafragmenten en WordArt-letters die gedrukt zijn op Oosterse tekeningen. “Het idee is om te spelen met herkenbare internetpatronen en die met elkaar te verbinden. Het is aan de toeschouwer om de verschillende elementen te herkennen en het werk te ontleden,” zegt de kunstenaar.

Het idee van Trauma Doll ontstond uit Crespo’s eigen frustraties. Na urenlang computeren “voelde ze zich niet meer verbonden met de mensen die online kunst en memes maken,” vertelt Crespo.

Langzamerhand verdween al het menselijke en ontstond het idee in haar hoofd dat online beelden gecreëerd zijn door een pop met kunstmatige intelligentie en eigen emoties. Zelfs in haar eigen kunst begon de grens tussen mens en computer te vervagen. “Na een tijdje had ik zelfs het gevoel dat Trauma Doll mijn eigen identiteit begon over te nemen,” vertelt Crespo aan Creators.

De naam Trauma Doll is een woordgrapje. Tijdens het maken van de Trauma Doll-collages gebruikte de kunstenaar medicatie voor haar rugpijn, genaamd tramadol.

Helaas heeft Trauma Doll nog geen eigen bewustzijn. Toch hoopt de kunstenaar om, in samenwerking met andere multidisciplinaire kunstenaars, een echte robot met een eigen waarnemingsvermogen te ontwikkelen. “Maar ik hoop wel dat als dat lukt,” zegt Crespo, “de robot me niet gaat haten dat ik het een bewustzijn heb gegeven.”





Bekijk meer van Trauma Doll op haar website, Facebook of Instagram.