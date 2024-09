De mensen die al hun halve leven wachten om Final Fantasy XV te spelen

Bij sommige spellen duurt het een tijdje voor ze er eindelijk zijn. Zo zijn er spellen die een paar maanden worden uitgesteld, of zelfs een jaar zijn verlaat.

Maar anderen duren nog vele malen langer. Dat is het geval bij Final Fantasy XV: bestuurlijke veranderingen, de overstap van PlayStation 3 naar PlayStation 4 en andere dingen, leidden ertoe dat de ontwikkeling van het spel tien jaar duurde. Een ander spel, The Last Guardian, aangekondigd in 2009, stapte ook van PS3 over naar PS4 en had ruim 5 jaar nodig om ontwikkeld te worden voordat het publiek hem eindelijk te zien kreeg op E3 vorig jaar.

Voor fans die de afgelopen jaren reikhalzend naar deze spellen uitkeken, zijn deze vertragingen een grote teleurstelling. Maar ondanks de constante tegenslagen is het enthousiasme nooit afgenomen.

“Ik heb altijd geprobeerd om optimistisch te blijven over het spel en de vertragingen,” zei GameFAQs lid LegendaryUman over The Last Guardian. “Elke keer dat Sony het bestaan van het spel opnieuw bevestigde doordat iemand als [voorzitter van de Sony Worldwide Studios] Shuhei Yoshida zei dat het spel nog werd ontwikkeld, zag ik dat als iets goeds terwijl andere mensen alleen reageerden met ‘haha, het gaat nooit uitkomen!’”

“Ik ben nu al bijna mijn halve leven aan het wachten op het spel,” schreef Reddit-gebruiker raisasari over Final Fantasy XV. “Een vertraging is prima. Ik zou het niet eens een teleurstelling vinden als het spel geen meesterwerk is, maar het zou wel teleurstellend zijn als het [Assassin’s Creed Unity]-achtige glitches heeft. Trouwens, ik ben al jaren aan het wachten. Wat zijn die paar maanden dan nog?

Maar raisasari is niet de enige die al jaren wacht. Krispet, ook lid van de FFXV subreddit, herinnert zich dat hij nog op de middelbare school zat toen het spel in 2006 voor het eerst werd aangekondigd. Hij schrijft daarbij dat hij tegenwoordig afgestudeerd is van de universiteit en al lang een baan heeft.

“De eerste paar jaar was het moeilijk vanwege de weinige updates, en na een tijdje vergeet je het. Alleen dan zie je plotseling de trailer bij E3 en komt al het enthousiasme meteen weer terug,” schrijft hij.

Een andere Final Fantasy XV fan, SwggrBck, die het spel ook weer volgt sinds de nieuwe onthullingen, bevestigd deze sentimenten.

“We zijn allemaal opgegroeid en hebben het spel ook op zien groeien,” vertelt hij aan Motherboard. “Ik kan natuurlijk niet spreken voor iedereen hier, maar voor mij voelt het alsof ik de hoofdpersoon Noctis en zijn groep al heel goed ken. Ze voelen als vrienden die ik al heel lang niet heb gezien. En nu komen ze steeds dichterbij. Voor mij is dit een van de laatste dingen uit mijn jeugd die ik nog in het heden bij me draag. En ik denk dat dat het verschil met een normale release is.”

Ondanks nog meer vertragingen, worden Final Fantasy XV en The Last Guardian aan het eind dit jaar verwacht: FFXV op 29 november, en The Last Guardian op 6 december. We kunnen nu alleen maar hopen dat, na al deze jaren wachten, beide spellen de fans geven waar ze naar verlangden.

“Ik denk dat creatieve hoogstandjes altijd een lange tijd nodig hebben,” zei GameFAQs gebruiker FredericChopin over The Last Guardian, “je kunt dingen niet overhaasten. Al geloof ik ook wel dat dit een geval van heftige schrijversblok moet zijn geweest.”