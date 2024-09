De mensen die aan seksdetoxen doen om daarna oprechtere seks te hebben

De voordelen van geen seks hebben worden al duizenden jaren geprezen door filosofen, schrijvers, artiesten, jonge en oude pausen, en mensen die er gewoon helemaal klaar mee zijn. In de derde eeuw voor Christus schilderden Stoics en Epicureans seksuele verlangens als irrationeel af: seks zou een ziekte zijn, die het evenwicht van de ziel alleen maar in gevaar bracht. “Geslachtsgemeenschap heeft nog nooit iemand geholpen, en je hebt geluk als het je geen kwaad doet,” zei de Griekse filosoof Epicurus al.



Het probleem is alleen dat seks voor de meeste mensen nogal goed voelt.



Zo verslavend goed zelfs, dat er ook nu – in het tijdperk van condooms en anticonceptiepillen – mensen zijn die seks afzweren voor een dag, een week of een maand. Onder een hoop chronische daters heerst de opvatting dat seks de oorzaak is van alle romantische mislukkingen – het kwaad dat verantwoordelijk is voor alle derde dates die nooit plaatsvonden, en alle sms’jes die eindigen met “prima”.



Vormt seks een bedreiging voor romantiek en de mensheid in het algemeen? En als dat zo is, wat is er dan zo onheilspellend aan penetratie, wat is het dat het alles opeens kan veranderen (hier laten we soa’s en ongeplande zwangerschappen even buiten beschouwing)? Het besluit om aan ‘seks-detox’ te doen – een beslissing die vaak overhaast gemaakt wordt, bijvoorbeeld een paar uur nadat je nog steeds geen berichtje terug hebt gekregen van die zak waar je net seks mee hebt gehad – kan veroorzaakt worden door een aantal factoren. De essentie van een seks-detox (althans, dat zou je denken) is om jezelf op de eerste plaats te zetten, en alle afleidingen die door seks veroorzaakt worden uit je leven te elimineren. Je zou jezelf en je beweegredenen hierdoor op een heldere manier gaan zien.



Een zelfverzekerde, seksueel bevrijde, radicale feminist, bijvoorbeeld, zou zich kunnen realiseren dat seks wél iets voor haar betekent, nadat ze zichzelf jaren heeft proberen te overtuigen van het feit dat seks iets geheel vrijblijvends is. Of een man die al zijn hele leven van de ene langetermijnrelatie in de andere langetermijnrelatie belandt, kan na vijftien jaar besluiten dat hij eens een poging wil wagen alleen te zijn. Misschien koopt hij wel een Fleshlight en begint hij wel een nieuwe hobby uit te oefenen, zoals Krav Maga.



Anderen geven seks een tijdje op in de hoop om uiteindelijk een lange en stabiele relatie aan te kunnen gaan. In januari schreef scenarioschrijver Tom Young een essay in de Washington Post over zijn beslissing om in heel 2016 geen seks te hebben, “in de hoop dat hij daarmee zou ontdekken wat de emotionele en romantische basis is voor een langetermijnrelatie.” Seks beïnvloedt de manier waarop je over situaties oordeelt, en door die factor uit zijn relaties te bannen hoopte Young dat hij succesvoller zou zijn in het vinden van de juiste persoon.



In 2013 vertelde mijn knappe huisgenoot me dat hij langer geïnteresseerd bleef in een vrouw wanneer ze niet meteen seks hadden, ook al was er een wederzijdse klik en wilden ze het liefst allebei seks hebben. Ik moest daar een beetje om lachen. Als twee volwassen personen seks willen, moet de één seks dan maar afslaan om langer geïnteresseerd te blijven in de ander? Ik nam hem niet echt serieus, maar jaren later ben ik zijn woorden nog steeds niet vergeten. Ik heb nog steeds seks met de mensen wie ik wil, wanneer ik het wil, maar volledig bevredigende relaties beangstigen me. Saboteert seks je? Is geslachtsgemeenschap de gemeenschappelijke factor tussen al mijn teleurstellende relaties met mannen?



Uhm, ja. Maar is het ook de oorzaak?

Foto door Simone Bicchetti via Stocksy

Dr. Megan Fleming is klinisch psycholoog en sekstherapeut. Ze zegt dat een seks-detox mensen kan helpen om slechte patronen in hun liefdesleven achter zich te laten, en hen duidelijkheid kan bieden. “Wanneer iemand aan zichzelf merkt dat hij of zij meer geïnteresseerd is in seks dan in een relatie, of seks inzet om aan een relatie te komen, zou het niet slecht zijn om zo’n pauze te houden en opnieuw te beginnen,” zegt ze. “Het is altijd belangrijk om naar de functie van je gedrag te kijken en waarin dat precies resulteert. Werkt het niet voor je? Krijg je niet wat je wil, of worden je behoeftes niet bevredigd? Dan denk ik dat het goed is om een stapje terug te doen.”



(Maar Fleming zou niet per se een masturbatiepauze aanraden, zeker niet voor mensen die al een laag libido hebben. “Als je al niet zo’n hoog libido hebt, is het best een stap om een sekspauze in te lassen – dus ik zou je wel aanraden om je lichaam te blijven verkennen en jezelf te bevredigen,” zegt ze. “Als je dat lichtje niet brandende houdt, wordt het alleen maar moeilijker om weer aan de slag te gaan.”)



Hoewel Young aan het einde van zijn experiment geen nieuwe relatie had, zei hij wel dat hij een duidelijker beeld had van wat hij zoekt in een partner. Ook weet hij beter welke invloed seks op hem heeft.



“Ik weet nog niet precies hoe ik met seks om moet gaan, maar ik heb wel geleerd welke grenzen en verwachtingen ik op moet stellen om mezelf emotioneel gezien te beschermen,” schrijft hij. “Ik kan leren om een vrijblijvende, leuke en respectvolle ontmoeting te omarmen, maar het is belangrijk om te communiceren met seksuele partners, om zeker te weten dat we op dezelfde lijn zitten.”

Videos by VICE

Ik had meestal geen seks omdat ik het echt wilde, maar omdat ik bevestiging nodig had of me verveelde.



De logica is hetzelfde als achter die van een maand geen alcohol consumeren, à la Dry January: het idee is niet dat alcohol per se slecht is, maar dat zo’n ontgiftingskuur je relatie met alcohol kan verbeteren, door de ongezonde manieren waarop je het nodig had te elimineren. Maar voor sommige mensen is het niet altijd makkelijk om seks en alcohol van elkaar te scheiden. Beeldend kunstenaar en schrijver Molly Soda zag seks niet als zonde toen ze er voor koos om in 2016 celibatair te zijn, maar ze merkte wel dat veel van haar seksuele relaties aangestuurd werden door alcohol, of omdat ze een bepaalde bevestiging nodig had.



“Ik realiseerde me dat veel van mijn seksuele relaties werden aangewakkerd door alcohol. Seks, voornamelijk voor vrouwen, kan een raar iets zijn waarbij mannen alle touwtjes in handen hebben,” zegt Soda. “Ook denk ik dat de manier waarop we over vrijblijvende seks praten ervoor zorgt dat mensen de verantwoordelijkheid die bij een relatie komt kijken uit de weg gaan.”



Soda merkte dat een leven zonder seks bepaalde voordelen met zich meebracht; ze had meer tijd voor zichzelf, en haar relaties met vrouwen werden hechter en minder ingewikkeld. “Wanneer je deel uitmaakt van een bepaalde sociale groep, leeftijdscategorie of scene, kan het er nogal wild aan toegaan,” vertelt ze. “Iedereen heeft seks met elkaar. Ik denk dat vrouwen onderling vaak een soort wedstrijd aangaan op het gebied van daten en ongebonden seks, al wordt daar verder niet over gepraat.”



Maar nog belangrijker is dat Soda zich realiseerde dat seks voor haar helemaal niet zo vrijblijvend is, ook al is het dat wel voor anderen mensen.



“Ik denk dat we meestal het gevoel hebben dat het vrijblijvend moet zijn, en dan schuiven we onze gevoelens aan de kant,” vervolgt ze. “Iedereen is anders en wil op een andere manier en op verschillende momenten worden aangeraakt. Zelf merkte ik dat ik meestal geen seks had omdat ik het echt wilde, maar omdat ik bevestiging nodig had of omdat ik me verveelde.”



Soda zegt dat ze op een gegeven moment een punt bereikte waarop ze geen seks met iemand hoefde te hebben om zich verbonden te voelen met diegene. Ze kwam erachter dat ze er de voorkeur aan gaf om tot 5 uur ’s ochtends in gesprek te zijn met iemand. “Wanneer ik met iemand praat, heb ik nog steeds de controle en de macht – iets wat waarschijnlijk een rare persoonlijkheidstrek van me is,” zegt ze. “Maar ik weet het niet – ik kan me in elk geval meer focussen op de situatie.”



Gewapend met een nieuw zelfbewustzijn is Soda klaar om weer seks te hebben. Ze heeft zelfs een Tinder-profiel aangemaakt.



“Ik ga seks hebben,” besluit ze. “Ik weet alleen nog niet wanneer.”

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.