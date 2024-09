De mensen die kunst kopen op This Art Fair

Volgens velen is This Art Fair de leukste kunstbeurs van het jaar. En dan ga ik af op de mensen die ik daar heb gesproken. Er werd gedanst, gedronken, geflaneerd en – het is immers een kunstbeurs – kunst gekocht. Dat laatste is iets waar jongeren, zeer waarschijnlijk door een chronisch gebrek aan geld, niet zo mee bezig zijn, maar dat is niet helemaal terecht. Er bestaat namelijk een kunstkoopregeling waarmee je voor ongeveer het bedrag wat je maandelijks uitgeeft aan een sportschool waar je niet naartoe gaat, ook eigenaar kan worden van een echt kunstwerk. Ik ging op This Art Fair op zoek naar de mensen die wel kunst kopen.

Swen

Kocht samen met Freya twee werken van Toon Berghahn en een foto van De Brommer.

Wow, jullie hebben maar liefst drie keer kunst gekocht!

Swen: Ja, dat was niet helemaal de bedoeling. Eigenlijk zijn we nog een beetje aan het bijkomen van kerst. We werden uitgenodigd om te komen kijken. We hebben al één werk van Toon Berghahn, dus we wilden zeker even bij hem gaan kijken. En dit schilderij is gewoon echt heel graaf.

Wat ga je met de werken doen?

S: Volgende week trekken we in ons nieuwe huis en ik zie al voor me hoe het werk in huis komt te hangen.

Hebben jullie nu ook meer kunst in huis hangen?

S: Meer in huis dan dat er hangt. We hebben genoeg in bezit, in ieder geval.

Hoe is dat verzamelen begonnen dan?

S: We zijn er allebei een beetje in opgegroeid. Mijn vader heeft de kunstacademie gedaan.

Freya: We zijn geen hele bewuste kunstkopers. Het gaat heel impulsief. Vaak vinden we heel veel echt tegenvallen en als je dan iets ziet wat je wel tof vindt, dan valt je dat direct op.

S: Voor ons is het misschien wel dat contrast. Je ziet dingen waarvan je denkt: nou ja, wel leuk. En je ziet dan dit, waar je direct voor valt. Dat is dan zo gaaf. Die emotie is echt heftig.

Josine

De moeder van Casper Braat, kocht een beeldje van haar zoon.

Gefeliciteerd met je Justin Bieber-beeldje! Waarom heb je er eigenlijk een gekocht?

Ik vind het heel geestig. Ik zal wel aan mensen die het zien moeten vragen: kijk nou even goed naar het gezicht. En het is ook gewoon een heel lief poppetje. Het is gewoon een engeltje. Ergens is het een parodie, maar toch ook wel weer serieus. Serious fun.

Heb je meer kunst in huis?

Ja, niet zo veel, maar ik heb een paar jaar geleden een foto gekocht van The Sochi Project. Een heel indrukwekkende foto. En verder heb ik wat kleine beeldjes van een lokale kunstenaar uit Monnikendam.

Casper Braat

Kunstenaar

Omdat dit werk heel erg over Justin Bieber gaat, kan ik me voorstellen dat je best weleens aan jongeren verkoopt.

Ja, dat klopt. En ik vind het ook heel belangrijk dat iedereen mijn werk zou kunnen kopen. Daarom heb ik ook wat duurdere werken, van een paar honderd euro, en wat goedkopere, zoals de beeldjes.

Je houdt er in de prijs dus rekening mee?

Dat is wel lastig. Want de beeldjes zijn bijvoorbeeld vrij duur om te maken en als ik het werk dat er ingaat meetel, dan kan het eigenlijk bijna niet uit. Natuurlijk vind ik het leuk als mijn werk bij heel veel mensen thuis staat, maar het moeten ook geen cadeautjes worden.

Heb je hier op de beurs al mensen gezien waarvan je denk dat ze jouw Justin Bieber-buste willen kopen?

Nee, zo kijk ik helemaal niet. Ik denk dat er hier ook heel veel mensen zijn die gewoon gezellig een drankje komen drinken. Ik ben hier ook niet heen gekomen met het idee dat ik heel veel zou verkopen. Het is meer om een beeld neer te zetten van wat ik het afgelopen jaar heb gedaan. En hier heb je wel een publiek dat er serieus naar kijkt. Dat heb je op de kunstroute in Zuid-Leeuwarden niet.

Ton

Kunsthandelaar, kocht een werk van Margi Geerlinks (links).

Gefeliciteerd met je aankoop! Waarom heb je dit gekocht?

Er zit een mate van erotiek in die ik leuk vind. En het leuke is: de drager is gewoon een aluminium plaat en dat is een ongekend goede achtergrond voor het hele beeld. De man die op de voorgrond staat is bijna niet te herkennen door de schaduw waarin hij staat en dat wordt enorm versterkt door de reflectie van de achtergrond. Verder vind ik het gewoon een heel lekker plaatje. Fragiliteit en ook erotiek erin. Ja, ik ben er helemaal gelukkig mee.

Zag je dit werk net voor het eerst, of had je het al langer op het oog?

Nee, ik liep er net voorbij en ik dacht: ik vind dit leuk.

Je bent handelaar in fotografie uit de negentiende en twintigste eeuw, dus je koopt wel vaker kunst.

Ik ben ooit mijn galerie begonnen met nieuwe ontwikkelingen in de fotografie. En privé vind ik het leuk om eigentijdse dingen te kopen. Ik noem mezelf wel een korte-termijnverzamelaar. Ik verzamel niet met het idee dat ik alles bij me moet houden. Het mag ook best over een jaar weer weg.

Maar je kan voor de handel dus ook lekker veel geld aan kunst besteden?

Daar heb ik op deze beurs niet zoveel last van, maar toen ik bijvoorbeeld vorige maand op de Paris Photo was, dan kan ik daar wel acht of twaalf miljoen uitgeven. Dat heb ik natuurlijk helemaal niet, maar ik zou het wel kunnen. Op deze beurs vind ik meer van dit soort kleine juweeltjes voor een heel vriendelijk bedrag.

Hoeveel kostte dit dan?

350 euro. Ik heb na mijn aankoop ook gelijk geadviseerd om de prijs omhoog te doen. Als ik het zelf zou verkopen – en die kans is heel klein – dan zou ik toch wel richting de 1500 euro gaan.

Elsemieke

Student kunstgeschiedenis

Ben je hier om te kopen of om te kijken?

Ik ben hier om te kijken. Mijn vriend komt hier om te kopen, maar ik weet niet of hij al iets op het oog heeft. Ik ben zelf nog student, dus ik kan het niet betalen.

Heb je wel dingen gezien die je zou willen kopen?

Jazeker. En dan vooral de fotografie; zwart-witfoto’s vind ik mooi.

Heb je mensen in je omgeving die kunst kopen?

Ja, mijn vriend koopt heel veel kunst. Maar zelf koop ik niet, en mijn vrienden ook niet. Ik weet ook niet precies wanneer het moment in je leven komt dat je kunst gaat kopen. Waarschijnlijk wanneer je genoeg verdient om dat te kunnen. En op dat moment ga ik dat ook zeker doen.

Wat is dan je droomwerk om te kopen?

Oef, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat het heel erg verschilt in welke state of mind je bent. Ik ben nu heel erg positief en ik heb er zin in, dus dan zou ik ook iets vrolijkers kopen. Als persoon ben ik gewoon heel dromerig, dus ik zou dan ook voor een werk gaan waarin je dat terugziet. Iets waar je een fijn gevoel bij krijgt. Dat is eigenlijk ook heel logisch.

Frans Franciscus

Kunstenaar

Hoi! Ik hoor dat je net wat verkocht hebt.

Huh, van wie heb je dat gehoord? Maar, ja, ik heb net inderdaad wat verkocht.

Welk werk heb je verkocht?

Een foto. Die daar [wijst naar een foto van een vouw met krulspelden in, Madonna of Otrobanda].

Wat voor soort mensen kopen jouw kunst?

Hele aardige mensen. Niet per se mensen met geld. Vaak zijn het mensen die het heel graag willen, maar toch wel even moeten nadenken of ze het kunnen betalen.

Dus ook jongeren?

Ja, ik ken wel mensen van rond de dertig die kunst kopen. Maar het segment is meestal wel ouder. Tussen de 40 en 45, ongeveer. Die hebben er natuurlijk ook wat sneller het geld voor.

Koop je zelf ook kunst?

Als sinds mijn 26ste, denk ik. Ik wilde per se dingen hebben die alleen ik had. Ik denk dat het voor veel mensen ook een vorm van jagen is. Als je het kunstwerk dan eenmaal hebt, dan is het bijna al niet meer interessant.

En zijn er mensen die je kunst kopen om er winst op te maken?

Nee, dat is onzin. Ik heb een keer een documentaire gezien over kunstkopers op de Miami Art Fair. Ongeveer één procent van al het werk dat daar verkocht wordt, behoudt zijn waarde. Als je kunst gaat kopen van een levende kunstenaar, dan is het echt een lot uit de loterij. Met een Picasso is dat natuurlijk een ander verhaal.

This Art Fair staat nog vandaag en morgen tussen 13:00 en 22:00 in de Beurs van Berlage in Amsterdam.