De mensen die kunst kopen op This Art Fair

Volgens velen is This Art Fair de leukste kunstbeurs van het jaar. En dan ga ik af op de mensen die ik daar heb gesproken. Er werd gedanst, gedronken, geflaneerd en – het is immers een kunstbeurs – kunst gekocht. Dat laatste is iets waar jongeren, zeer waarschijnlijk door een chronisch gebrek aan geld, niet zo mee bezig zijn, maar dat is niet helemaal terecht. Er bestaat namelijk een kunstkoopregeling waarmee je voor ongeveer het bedrag wat je maandelijks uitgeeft aan een sportschool waar je niet naartoe gaat, ook eigenaar kan worden van een echt kunstwerk. Ik ging op This Art Fair op zoek naar de mensen die wel kunst kopen.

