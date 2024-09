In deze kille sciencefictionfilm is de enige veilige plek een duister bos

Foto’s met dank aan Simon Saulnier

Als de samenleving uit elkaar begint te vallen – of het nu is door klimaatverandering, raketten of zombies – zullen sommige mensen misschien een veilig onderkomen zoeken in ondergrondse bunkers, terwijl anderen waarschijnlijk zouden wegtrekken uit de steden. Terug naar waar we vandaan komen, als het ware. Dat is het idee van The Edge, een Franse korte sciencefictionfilm van regisseur Simon Saulnier.

Zoals we in de korte proloog kunnen zien, speelt het verhaal zich af in een toekomst waarin de aarde aan het sterven is en het bos een veilig onderkomen is geworden. Mensen uit alle lagen van de maatschappij zijn daarheen gevlucht en proberen daar in hun leven te voorzien, zij het met het bestelen van anderen of het gebruiken van survivaltechnieken. In de film zien we een jonge vrouw, Hawa, die samen met haar vader probeert te overleven, tot wanneer iets gestolen wordt dat haar heel dierbaar is. Dit zet haar aan om wraak te nemen.

Saulnier maakte de beelden voor de film in de bossen en bergen van de Vogezen rond Saverne in Frankrijk. Het is dat gevoel van realiteit dat de film een sombere maar geloofwaardige sfeer geeft, omdat het voelt als een wereld die echt zou kunnen bestaan met een heleboel smerige mensen die proberen te overleven in een vochtig bos. Het ziet er heel kil, maar tegelijkertijd ook realistisch uit. Het is ook niet raar dat Saulnier Children of Men citeert als inspiratie. Die film speelt zich af in een futuristisch, maar realistisch en herkenbaar Engeland waar de mensheid zich niet meer kan voortplanten en de jongste persoon op aarde – een jongen van achttien – net gestorven is. In de film van Saulnier is het niet de jongste mens, maar de bomen die aan het sterven zijn.

“Children of Men is heel realistisch wat betreft de sociale context, vooral in het licht van de huidige gebeurtenissen,” vertelt Saulnier. “Ik vind het leuk om te spelen met realiteit, het aan te passen of het te combineren met een waarschuwing voor wat er momenteel rondom ons gebeurt. Ik wou dit verhaal in een realistische science-fiction context gieten, en daarvoor koos ik het moment net voor “de apocalyps”. Het is een heel menselijke film, en de wereld die we maakten, bestaat uit elementen die gewoon voorhanden zijn.”

Bekijk de film hieronder. Het is in het Frans, dus vergeet de ondertiteling niet aan te zetten. De korte film blijft maar een week online, dus bekijk hem zo snel mogelijk.