De metalshirt-hype heeft een nieuw dieptepunt bereikt

Het is inmiddels bekend dat iedereen en z’n moeder tegenwoordig metalshirtjes draagt zonder enig muzikaal besef. In onze ivoren toren lachen wij hier normaal gesproken om, maar sinds Donald Trump daadwerkelijk president is geworden, voelen wij als elite de verantwoordelijkheid om in te grijpen als de situatie daadwerkelijk helemaal uit de hand loopt. En dat is zojuist gebeurd.

Gistermiddag plaatste zelfbenoemde fashiongodin Laura Ponticorvo een ~ MEGA LEUKE ~ shoplog waarin ze een shirt met daarop het logo van Metallica omschrijft als “véél te leuk T-shirtje van metallic”. Ze draagt hem zelf graag als jurkje onder knee boots. Voor het rockidee, zoals ze zelf zegt. Leuk voor de Large die eindelijk weer een beetje goed boert dankzij deze nieuwste trend of fashiongebied, maar het dieptepunt is officieel bereikt. Bekijk het fragment hieronder en ga daarna de straat op om in opstand te komen. Dit is niet de wereld waarin we willen dat onze kinderen opgroeien.

