De Mexicaanse graffitikunstenaar die sciencefiction een psychedelische draai geeft

Als de Mexicaanse straatkunstenaar Smithe – Luis Enrige – even geen pottenkijkers heeft, dan slaat zijn hoofd op hol. Normaal maakt hij muurschilderingen, waarvan de grootste in New York te zien is. Zijn nieuwste werk zit gewoon op doek, dat hij in alle rust in zijn studio beschilderde. En dan krijg je een beetje science fiction, een beetje surrealisme en heel veel pastelkleuren die recht uit de jaren zestig lijken te komen.

“Mijn interesse voor graffiti groeide toen ik met mijn vrienden op school zat,” vertelt Smithe, die op zijn veertiende zijn eerste graffiti maakte. “Pas toen ik besefte dat je van kunst zou kunnen leven, besloot ik ermee door te gaan. Ik raakte ook geïnteresseerd in het maken van illustraties en ontwikkelde me hier verder in. Maar ondertussen bleef ik ook gewoon tekenen, en maakte ik enkele muurschilderingen”.

Videos by VICE

“In het begin had ik het idee dat mijn kunst niet echt een boodschap had”, voegt hij hieraan toe. “Maar met de jaren vorm je toch ideeën, doordat je op een specifieke manier naar dingen kijkt. Het is misschien een beetje egoïstisch om een kunstwerk te maken zonder het uit te leggen, maar ik haal nu eenmaal meer voldoening uit een kunstwerk waar andere mensen zelf hun ideeën en gedachtes op los kunnen laten.”

Als je meer kunstwerken van Smithe’s wilt zien, kun je op zijn Instagram verder kijken.