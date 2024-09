De mini-recensies op Bol.com over de albums van 2016 zijn hartverwarmend, idioot en naïef

Elke dag stappen er mannen van middelbare leeftijd uit bed met maar één missie: hun vurige mening over nieuwe muziek met de rest van de wereld delen. Elke dag opnieuw schrijven ze recensies voor gerenommeerde titels waar ze spreken over ‘de moeilijke tweede’, ‘een spannende, slimme, eclectische mix van reggae, grunge en EDM’ en ‘een gebrek aan echte liedjes’. Onvermurwbaar gaan ze door, maar het verdrietige is: steeds minder mensen zijn in hun stukjes geïnteresseerd. De macht van de muziekrecensent brokkelt af. Vroeger konden ze nog een album maken of breken, en werd er gevreesd voor een slechte review. Het zal Kevin een worst wezen als NRC Handelsblad Kleine Versnelling één ster zou geven. Hij verkoopt er geen cd minder door. Of wacht, ook om cd’s wordt al jaren geen fuck meer gegeven. Waarom zou je ook nog cd’s kopen en recensies serieus nemen als muziek op internet slechts een klik is verwijderd van je eigen onfeilbare oordeel.

Mensen die nog wel cd’s kopen, en die ook nog eens aanraden aan andere muziekliefhebbers, zijn een zeldzame soort geworden. Maar er is in Nederland nog een klein clubje dat zich net als de muziekrecensent hard maakt voor de zaak en de aftakelende recensent probeert te ondersteunen. Onbezoldigd. Waar in de reacties op YouTube – het domein van snedige jongeren – niets en niemand wordt geschuwd, wordt in de commentsectie van Bol.com bij nieuwe releases met een hartverwarmend respect over cd’s gesproken. Als een van de weinige plekken biedt de verkoopsite nog wel de mogelijkheid om te reageren. En de reviews, zoals ze worden genoemd, zijn bijna allemaal oprecht, kritisch zonder op de man te spelen en soms ook een beetje naïef. Een blik op Bol.com vertelt je hoe de gewone man nou echt over de albums van 2016 denkt, zonder tof te doen in een onbegrijpelijke taal met woorden als ‘lit’ ‘sterk neef’ en ‘harder dan het brood van de Aldi’. Neem bijvoorbeeld het nieuwe album Control van Kensington. Door de Volkskrant werd de cd afgedaan als vreugdeloze zeurplaat. Maar misschien is het gewoon een kwestie van wennen, zoals Birli oppert.

‘Wiesjeh’ snapt heel goed dat Control niet voor iedereen is, en richt zich daarom op een specifiekere doelgroep dan zomaar een lezer van welke krant dan ook.



Over Anti van Rihanna zijn de meningen verdeeld. Maar hoe positief of negatief ook, wat ze gemeen hebben is dat ze niet heel stellig worden gebracht. Er worden vragen gesteld zonder antwoord te geven, en er blijft ruimte over voor twijfel en andermans interpretatie. Het gaat er zo netjes aan toe, dat ik bijna zin krijg om van al deze comments een diashow te maken om tijdens kerst aan mijn familie te laten zien.



Starboy wordt hier niet beschouwd als een van de beste platen van 2016, en ook zeker niet als een van de beste is in het oeuvre van The Weeknd, maar als je doorzet, dan kan je het misschien toch goed gaan vinden.





Shawn Mendes, een jonge versie van John Mayer met schoenen aan, bracht dit jaar zijn debuut uit. Het album komt in bijna geen enkele jaarlijst terug, wat raar is want op Bol.com krijgt-ie van iedereen de volle vijf sterren, waarbij subtiel de langzaam ter zielen gaande compact disc wordt geroemd om zijn flexibiliteit. Anders dan Spotify kun je een cd namelijk wel gewoon op de computer, in de auto en in de cd-speler afspelen. Jammer dat mensen dat weleens vergeten.



Views van Drake krijgt gemiddeld vierenhalve ster, om diverse redenen.





Een bezoek aan de commentsectie van Bol.com zorgt ervoor dat je geloof in het goede van de mens en zijn online gedrag weer terugkeert – de blauw/witte omgeving is misschien wel het enige domein waar geen haatdragende comments worden achtergelaten. Mocht je tijdens kerst gek worden van de tafelgesprekken over vluchtelingen, treitervloggers, anti-Zwarte Piet-aanhangers, Polen, de crisis, pensioenverhoging, de buren op nummer 16, je dertienjarige aan GHB verslaafde nichtje, een oudtante die geen kerstkaart heeft gestuurd, gun jezelf de tijd om je even terug te trekken in de veilige zone die de site je biedt.