De misvattingen waardoor vrouwen vaak geen aangifte doen tegen hun stalker

Ieder jaar worden er in Engeland vrouwen vermoord door stalkers en daders van huiselijk geweld, zelfs als ze hier eerder al mee naar de politie zijn gestapt. Met de campagne Unfollow Me willen we stalken, een vorm van misbruik die vaak onderbelicht blijft, onder de aandacht brengen, en tegelijkertijd het initiatief steunen van de anti-stalkerorganisatie Paladin om een stalkersregister te introduceren in het Verenigd Koninkrijk.

Uit een enquête die YouGov voor ons uitvoerde blijkt dat ongeveer en op de tien Britten op een bepaald moment in hun leven met stalking te maken heeft gehad. Hoewel het Office of National Statistics (ONS) onlangs aangaf dat het aantal aangiftes van stalking en belaging met 30 procent is toegenomen in het Verenigd Koninkrijk, blijkt uit onze eigen gegevens dat drie op de vijf slachtoffers het niet bij de politie meldt. Zelfs als mensen wel hulp zoeken, krijgen ze vaak niet de bescherming aangeboden die ze nodig hebben. Ons exclusieve onderzoek van Freedom of Information (FOI) toonde aan dat er in de afgelopen drie jaar in Engeland wel 49 vrouwen zijn vermoord door hun stalker, partner of ex-partner – zelfs als ze eerder al aangifte van hun gedrag hadden gedaan bij de politie.

Vrouwen zoals de 24-jarige Sky hebben meermaals aangifte gedaan tegen hun stalkers, om vervolgens alsnog door hen om het leven te worden gebracht. Het is dan ook niet vreemd dat mensen hun twijfels hebben bij het inschakelen van de politie.

De resultaten van ons YouGov-onderzoek bevestigen dit, en laten zien dat mensen inderdaad vaak terughoudend zijn om melding te doen van stalking. Dit komt bijvoorbeeld doordat de slachtoffers bang zijn om beschuldigd te worden, of doordat ze de tijd van de politie niet willen verdoen en het idee hebben dat confrontatie de beste manier is om een stalker te laten stoppen. We vroegen Laura Richards, de oprichter van Paladin, om vijf misvattingen die uit onze enquête naar voren kwamen te ontkrachten.

Bekijk: Unfollow Me: Het verhaal van Alice Ruggles

“Ik dacht dat de politie me niet serieus zou nemen.”

Sommige slachtoffers denken dat de politie het te druk heeft met ‘ernstigere’ misdrijven, zeker nu de Britse politie lijdt onder bezuinigingen. Maar stalking is een ernstig misdrijf. Volg je instinct, doe aangifte en neem contact op met een hulporganisatie voor verder praktisch advies.

“Ik was bang dat ik zelf de schuld zou krijgen.”

Medewerkers van de politie en andere hulpdiensten wordt geleerd dat slachtoffers zichzelf niet opzettelijk in een bepaalde situatie brengen. Slachtoffers zouden niet beschuldigd of zwartgemaakt moeten worden wegens het gedrag van de persoon door wie ze worden gestalkt. Als er aangifte wordt gedaan bij de politie moet de dader centraal staan in het onderzoek, niet het slachtoffer.

“Het was maar internetstalking, dat is niet kwaadaardig.”

Sommige mensen denken dat internetstalken alleen online plaatsvindt. Maar stalken draait om een fixatie of obsessie, waardoor de kans groot is dat het uiteindelijk ook offline een probleem wordt. De kans bestaat dat de stalker je op een bepaald moment ook fysiek lastig begint te vallen.

“Ik wist niet of de politie het serieus zou nemen als ik niet direct in gevaar was.”

Stalking is op zich al een bedreiging. Het is een terugkerende vorm van ongewenst, gefixeerd en obsessief gedrag. Het is opdringerig en creëert een constante angst om in een gewelddadige situatie te belanden. Denk niet dat het niet ernstig is als er geen sprake is van geweld of lichamelijk misbruik – dat risico is er namelijk wel. Het gedrag van een stalker kan zomaar omslaan. Stalking moet altijd serieus genomen worden, het is immers een strafbaar feit.

“Ik denk dat het effectiever is om mijn stalker zelf te confronteren.”

Het kan enorm gevaarlijk zijn om je stalker zelf te confronteren. Maak duidelijk dat je wil dat het ophoudt op een manier die voor jou veilig voelt. Stap er hoe dan ook mee naar de politie, vraag om praktisch advies, en houd een lijst bij van het gedrag van je stalker en hoe dat jou beïnvloedt. En vergeet vooral niet om altijd naar je instinct te luisteren.

Heb je zelf te maken met stalking? Neem dan contact op met Slachtofferhulp , Fier of Stichting Zijweg .